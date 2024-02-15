Elastos 生態大盤點：除比特幣 L2 之外還有哪些「亦來特色」？

近期，Elastos 新推出的比特幣 L2 網絡 BeL2 引發了市場關注，ELA 代幣的價格也乘着東風短期內飆升。BeL2 的核心技術是讓比特幣和其上的銘文資產通過 ZKP 技術不用跨出 L1 即可參與兼容 EVM 的 L2，這讓 BTC 參與智能合約的安全性得到極大的提升。作為早在 2017 年就已推出的公鏈，Elastos 熬過了兩輪牛熊，目前仍在 Web3 的世界裏，尤其是西方國家的社區中活躍。

本周，Elastos 正式推出了銘文產品Escription，藉此機會，我們共同來探尋 Elastos 生態有哪些值得關注的項目。

銘文

Escription

Escription 是 Elastos 開發的ESC-20銘文代幣的智能銘文市場，旨在融合比特幣和以太坊，創建智能銘文經濟。Escription計劃集成比特幣 L2 網絡 BeL2，將允許比特幣銘文跨鏈至 ESC，創建一個比特幣「父」銘文映射的「子」銘文，使得比特幣銘文產生可編程性並能夠在 ESC 的智能合約中使用，為新的DeFi應用和比特幣實用模型（例如支付和貸款）開闢了道路。

版權

Elacity

Elacity 是一個視頻內容平台，以 Elastos 推出的數字版權管理平台（DRM）為基礎，Elacity 允許用戶上傳自己創作的視頻，並可以為視頻的觀看權定價，用戶需支付設定數量的 ELA 才可觀看視頻。Elacity 將作品所有權真正交還給了創作者，並由市場決定創作出作品的定價。Elacity上的拳頭產品為「視頻膠囊」，支持用戶使用 DAM 版權 NFT 觀看視頻。

身份/DID

CreDA

CreDA 是一個去中心化信用評級協議，利用鏈下和鏈上數據來計算用戶信用評分。CreDA 通過將用戶的信用狀況鑄造為cNFT，為區塊鏈世界提供鏈上信用評級。cNFT 使用戶能夠在各種用例中解鎖優惠利率和激勵措施，例如DeFi上的借貸利率。

CreDA Oracle 基於以太坊 Layer2 開發，使用 AI 評估用戶在多個鏈（包括以太坊、Arbitrum、BNB Chain、Fantom、Polygon、Heco以及 Elastos Smart Chain（ESC）上的行為。CreDA信用評級系統基於 DID 協議。Elastos 團隊表示，CreDA 已與 Celo 達成了戰略合作。

KYC-me

KYC-me 是在Elastos上開發的，基於DID的可驗證憑證的 KYC 服務。該應用可用於驗證用戶的真實身份，並生成保存個人訊息的不可篡改的憑證。該憑證生成後將保存至用戶的Elastos錢包（即Essentials）中，以便在其他需要KYC的生態DApp中使用該憑證在保護隱私的前提下進行 KYC。Elastos 團隊表示，KYC-Me 目前兩大戰略合作方為阿里雲和騰訊雲。

KYC-me表示，其本身以及KYC提供商不會保留用戶隱私訊息副本，而僅僅會將其用於生成驗證訊息。

Elastos Name Service

Elastos Name Service 是 Elastos Smart Chain 上的域名服務，於 2023 年 2 月宣佈加入由Unstoppable Domains 等發起的 Web3 域名聯盟（The Web3 Domain Alliance）。用戶可花費 ELA 註冊域名，域名越簡短，註冊費用越高。

NFT

Pasar Protocol

Pasar Protocol 是Elastos生態的去中心化的NFT交易平台，用戶可以在平台上交易以及創作NFT作品。NFT的交易支持包括原生代幣ELA以及跨鏈至ESC的USDC和BUSD等代幣。

DeFi

Elk Finance

Elk Finance 是一個跨鏈解決方案，支持包括 Elastos Smart Chain 在內的 21 條公鏈上穩定幣等資產的跨鏈交易。據項目儀表盤顯示，Elk Finance 的獨立用戶超 6 萬，總計執行了約 37.3 萬次跨鏈交易。

Glide Finance

Glide Finance 是 Elastos Smart Chain 上的 DEX，其上 TVL 在 2022 年初曾達到 700 萬美元以上，在此前 ELA 上漲期間單日最高交易量超 200 萬美元。

除了交易外，Glide 還推出了 ELA 的流動性質押代幣 stELA，用戶可質押 ELA 獲得 stELA 並提供流動性來獲取更高的收益。

FilDA

FilDA 是一個多鏈借貸協議，曾獲得 MDEX 生態基金戰略投資，支持包括Heco、Elastos Smart Chain 在內的 8 條鏈。該協議在 ESC 上的 TVL 超 200 萬美元，存借款額接近 400 萬美元，其中 ELA 代幣的使用率（借款佔存款比例）在撰寫本文時已接近 95%。

跨鏈

ShadowTokens

ShadowTokens 是 Elastos 生態跨鏈橋，支持在 Heco、BNB Chain、以太坊和ESC之間進行資產跨鏈。ShadowTokens 在跨鏈時會鎖定原鏈上資產並在目標鏈上鑄造封裝資產，故無需為協議額外添加流動性。

預言機

Witnet

Witnet 是一個 Layer1 預言機，通過隨機資格證明（Proof of Random Eligibility），根據節點之前在網絡中的表現以及誠實程度進行匿名和隨機的選擇，防止節點串通和搶先交易。

遊戲

Wisdom Labs

Wisdom Labs 是 Wisdom Gaming 的 Web3 開發部門，旨在開發改變當前遊戲和電子競技體驗的產品。Wisdom Labs 集創意與開發於一身，服務包括Web3集成、智能合約開發、安全審計、代幣開發、NFT和基於區塊鏈的移動遊戲開發、DApp開發和應用內購買支持。除了Web3服務外，Wisdom Labs還提供Web2功能，包括全棧開發、UX/UI設計、Twitch擴展和電子商務平台開發。

Elastos 已與 Wisdom Labs 達成合作，Wisdom Labs 將為未來在 Elastos 上開發的遊戲提供全方位的支持。

Lifty.io

Lifty.io 是一個 Web3 遊戲平台，針對不同的 Web3 遊戲提供透明的鏈上分析，包括活躍用戶數量、玩家的成就、投資回報率、利潤等。這些數據允許遊戲玩家在加入遊戲之前進行評估項。玩家還可以參加遊戲錦標賽、與社區互動、提供或獲取有關各種遊戲的反饋。

Lifty.io 已與 Elastos 達成戰略合作，將使用 Elastos 開發的產品來豐富平台玩家體驗，包括ESC、Elastos 身份鏈、支持可驗證憑證的去中心化身份解決方案、去中心化雲存儲解決方案 Hive、去中心化數字版權管理產品等。

Build it Merchants

Build it Merchants 是一個旨在讓玩家更好地從 Web2 過渡到 Web3 的遊戲平台，其計劃為 Web3 遊戲新手提供用戶友好的入門體驗、加速遊戲的發展以及提升電子競技領域的水平。Build it Merchants 包含了玩家資料、「遊戲追蹤器」、遊戲聚合平台以及NFT交易市場。

與 Lifty.io類似，Build it Merchants 也將集成 Elastos 推出的包括身份、存儲、DID等解決方案。

錢包

Essentials

Essentials 是 Elastos 官方推出的一款專注於生態的一站式錢包應用，支持包括數字資產管理和代幣質押、DID、DApp便捷訪問、去中心化存儲與點對點安全通信等功能。

OPOLO

OPOLO 是一家硬件錢包與安全解決方案提供商，其於2023年宣佈將集成Elastos的身份解決方案以及通過CreDA提供的信用評級解決方案，為 OPOLO 推動支付業務發展提供協助。此外，OPOLO也已支持 Elastos 原生代幣及生態資產，同時支持與Elastos推出的生態一站式錢包應用Essentials連接。

其他

Bitstack

Bitstack 是一個區塊鏈基礎設施以及鏈上數據提供商，提供 RPC 節點基礎設施、鏈上原始數據和鏈上分析數據。BitStack 已將 Elastos 集成至其服務產品和 API 平台中，加速Elastos生態應用的開發和擴展。此外，BitStack API Hub 還為 Elastos 生態應用提供詳細、完整的統計數據，包括每秒請求數、總請求數、平均響應時間、成功率、剩餘請求數等數據。

Morfyus

Morfyus 是一個去中心化的人才庫，使得人才可以和企業需求更好地匹配，並將人才的技能和價值代幣化。此外，Morfyus 還旨在為全球人才網絡創建 DAO和「元宇宙原住民經濟」，並將優化工作分配、人才和教育，以實現效用最大化，並與代幣持有者分享獎勵。

Elastos 與 Morfyus 在 2023 年 5 月簽署了諒解備忘錄，以共同嘗試 Elastos 旗下用於驗證身份的 SDK，並探索 Elastos 身份鏈和 Hive 去中心化存儲等解決方案對 Morfyus 社區的自我主權、身份和憑證管理的支持。

本文獲得《》授權轉載，作者：Babywhale