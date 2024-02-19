CoinDesk 團隊已進行重組 部分關鍵職位由 Bullish 高管接任

據 CoinDesk 報道，加密交易所 Bullish（CoinDesk 新股東）稱，CoinDesk 首席執行官 Kevin Worth 已卸任並離職，接任者為 Sara Stratoberdha（加密交易所 Bullish 的業務開發負責人）。與此同時，CoinDesk 的部分高層管理人員及海外團隊成員，如運營官兼媒體總裁 Elinor Hirschhorn、工程副總裁 John DeGuenther、全球戰略執行董事 Emily Parker 均已離職，首席內容官 Michael Casey 不再擔任全職職務，但其職位仍將繼續保留。

前紐約證券交易所總裁 Tom Farley 控股的加密交易所 Bullish 於去年 11 月收購了 CoinDesk。Tom Farley 表示，此次重組旨在將 CoinDesk 組織架構變得更為扁平化，此外，CoinDesk 的一些職能部門（如人力資源部門）將轉由 Bullish 的相應部門進行領導。同時，CoinDesk 的技術和產品團隊也將與 Bullish 進行整合。