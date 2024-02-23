巴黎聖日耳曼足球俱樂部將成為 Chiliz Chain 的驗證節點

撰文：Techub News
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據 CoinDesk 報道，法國足球巨頭巴黎聖日耳曼足球俱樂部表示，將成為託管 PSG 球迷代幣的 Chiliz Chain 區塊鏈的網絡驗證節點，產生的資金收入將用於定期回購 PSG 球迷代幣。

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