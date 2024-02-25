Uniswap 使用 ENS 推出「uni.eth」子域名

撰文：Techub News
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據 The Block 報道，Uniswap 使用以太坊名稱服務基礎設施 ENS 推出了「uni.eth」子域名，讓用戶將複雜的十六進制以太坊地址轉換為人類可讀的名稱。更改域名無需 gas。

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