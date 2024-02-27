外匯經紀商 OANDA 在英國推出加密貨幣交易平台 OANDA Crypto

撰文：Techub News
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據 CoinDesk 報道，總部位於美國的外匯經紀商 OANDA 正式在英國推出加密貨幣交易平台 OANDA Crypto，提供超過 63 種加密貨幣對的交易，並計劃在今年增加更多代幣和功能。

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