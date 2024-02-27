專注於汽車數據互聯的 L1 區塊鏈 Soarchain

在過去的幾個月中，伴隨着 MOBILE、DIMO、HONEY 爆發式上漲， DePIN 再次成為備受關注的熱門賽道。DePIN 即去中心化的網絡硬件基礎設施，通過代幣激勵設備提供者與使用者，從而將分散的物理機器網絡資源集中起來，達到資源整合的作用。

想必很多人都還記得 2018 年時很多進行了 ICO 的項目，其中不乏一些「物聯網」、「車聯網」概念項目。彼時最終淪為空氣的概念在 DePIN 風靡市場後再次被新的項目推向了台前，即將上線主網的 DePIN 項目 Soarchain ，一個專注於車輛數據互聯的 L1 區塊鏈，就是其中之一。

Soarchain 空投活動於 1 月底上線，有 4750萬枚 MOTUS 原生代幣專門用於空投，ATOM 和 TIA 質押者均有資格獲取。主網預計將於 2024 年第一季度末推出。

項目介紹

Soarchain 是基於 Cosmos SDK 開發的 Layer1 區塊鏈，是專注於車輛數據互聯的汽車物聯網平台。其中網絡貢獻者可獲得 Soarchain 原生代幣 MOTUS 作為獎勵。

Soarchain 網絡蒐集到的汽車與道路交通數據會通過 V2V（車輛對車輛）、V2P（車輛對個人智能手機）、V2N（車輛對網絡）、V2I（車輛對基礎設施）進行加密傳輸。即可實現車輛、智能手機、網絡、基礎設施之間實時訊息互聯。

這一點，對於城市智能化起着重要作用。Soarchain 以此提出全面的解決方案，如智能交通系統 （ITS）、集成支付與票務系統、車輛互聯和自動駕駛 （CAV）、移動即服務（MaaS）、公民參與和反饋。

Soarchain 網絡的價值在哪裏？筆者認為Soarchain可以解決現實世界的真實需求，為生態系統帶來增量市場。當下汽車已經從單純的交通工具發展成為動態、擁有大量數據的移動服務器。將車輛轉變為數據中心是一個潛力巨大的尚未開發領域，需要區塊鏈一類新興的基礎設施來做支撐。

目前全球約有 2.5 億輛聯網汽車，其中的大量數據都被傳統汽車製造商的控制，原始設備製造商（OEM）會售賣車輛產生的數據，如電池健康狀況等，去改善和開發更好的汽車產品。與此同時，網路巨頭亞馬遜、蘋果和谷歌也在努力將網路應用嵌入到汽車中以獲取用戶數據。

總而言之，當前汽車數據市場已經成為各大廠商必爭之地，麥肯錫的研究員預計到 2030 年全球汽車數據市場的整體利潤將達到 4500億 - 7000 億美元。

Soarchain 要做的事情就是讓用戶掌握自己汽車數據與收集到的道路交通數據來產生收益。

這一套業務模型跟 DIMO 與 Hivemapper 似乎很相似，都是基於 ⌜開車賺錢⌟ 的模式。不過，Soarchain 是專注於車輛、智能手機、網絡、基礎設施之間互聯互通。而 DIMO 專注於連接車輛和駕駛者，將駕駛數據貨幣化。Hivemapper 則是基於區塊鏈的地圖網絡，鼓勵人們通過駕駛收集廣泛的地圖數據。

項目運作

用戶可以在 App 應用商店下載 Motus App 並創建加密貨幣錢包，以及需要購買 Motus 硬件（約 85 美元）插在汽車上，與 Motus App 進行連接。在完成註冊與配置以後，即可開始 ⌜開車賺錢⌟ 賺取 MOTUS 代幣。

用戶通過兩種方式賺取 MOTUS 代幣

通過提供汽車與道路交通數據獲得網絡獎勵

數據出售給數據消費者獲得代幣

該網絡的主要參與者分為三類：數據生產者、數據消費者與節點驗證者

數據的生產者，需要汽車以及 Motus 硬件（約 85 美元）或下載 Motus 手機 App ，通過將數據收集上傳至 Soarchain 網絡，可獲得 MOTUS 作為獎勵，包括：車輛駕駛員、乘客、行人和其他道路使用者。

數據消費者，需要使用用戶收集的汽車和交通道路數據改善或開發產品的公司或機構，包括但不限於：保險公司、貸款提供商、汽車租賃提供商、銀行和貸方、OEM（汽車製造商）、一級供應商和其他供應商、汽車供應鏈優化、汽車服務提供商、經銷商、能源供應商、企業包括車隊、零售、娛樂和媒體、電信等。

節點驗證者，通過維持 Soarchain 網絡可獲得 MOTUS 作為獎勵。該網絡與以太坊類似，同樣使用 POS 共識機制，需要質押一定數量的 MOTUS 以及獲得 Soarchain 社區投票選中，才能成為節點驗證者。

MOTUS 代幣經濟學

MOTUS 是 Soarchain 網絡的原生代幣，總髮行量為 19 億枚發行給用戶和網絡貢獻者，用戶可以通過提供汽車與道路交通數據從而賺取 MOTUS，MOTUS 主要有以下三種作用：激勵作用，MOTUS 可以用來激勵生態參與者。業務參與者，數據消費者等，如車主、數據提供者、應用開發者等；交易作用 ：使用 Soarchain 生態應用需要支付 MOTUS；最後一個作用是作為網絡 Gas Fee。

代幣分配：

51.4% 分階段獎勵給網絡參與者

其中 V2N 獎勵佔 22.6%、V2V 獎勵佔 15%、質押獎勵佔 13.8%

48.6% 上線解鎖

其中戰略儲備佔 21.7%、團隊分配 15%、社區財庫 5.3%、種子輪份額 4.1%、空投 2.5%

團隊與融資：

Kerem Ozkan，Soar Robotics 與 Calide Investments 創始人、認知學博士。

Deniz Kalaslioglu，Soarchain 聯合創始人兼首席技術官，電氣和電子工程師，十年以上的人工智能與自動駕駛開發經驗。

Soarchain 的投資方包括 Block Builders、Emurgo、Republic、Plug and Play、Hyperithm、ChorusOne、Cogitent Ventures。具體投資金額並披露。

總結

長久以來，Web3 致力於追求 ⌜mass adoption ⌟ 即大規模普及。一些人把希望寄託在 GameFi 或 SocialFi 領域的發展，但 Soarchain 等 DePIN 類項目則走上了一條不同的道路，它們通過實體硬件將加密貨幣世界與我們的現實生活相連結。

通過 Web3 與汽車數據相結合，Soarchain 不僅想在城市智能化方面有所建樹，還實現了讓駕駛者和道路交通參與者能夠掌管自己的數據，這不僅增強了數據的隱私權和安全，還為車輛數據的共享和應用開闢了新的路徑。

最後筆者需要提醒的是，雖然該項目的概念具有一定的可行性，但由於該項目仍處在非常早期的階段，筆者暫未搜到過多相關訊息，需要讀者自行關注風險。

本文已獲《》授權轉載，作者：JIN