AI+Web3 遊戲平台 Ultiverse 何以讓用戶「一碼難求」？

2 月 14 日，AI 驅動的 Web3 遊戲製作和發布平台Ultiverse 宣佈以 1.5 億美元的估值完成 400 萬美元戰略輪融資，IDG Capital領投，Animoca Brands、Polygon Ventures、MorningStar Ventures、Taiko、ZetaChain、Manta Network、DWF Ventures 和 Superscrypt合夥人 Jacob KO 等參投。

在上一輪種子輪融資中，Ultiverse 就以豪華投資陣容為鏈遊玩家所熟知，其投資者包括 Binance Labs、紅杉資本、DeFiance Capital、Emirates Consortium、MorningStar Ventures、GSR Ventures、Foresight Ventures等。

近期，Ultiverse 還發布了代幣經濟模型，並推出基於 AI 的多樣化遊戲體驗的沉浸式門戶 Ulti-Pilot，在用戶的空投預期下，其邀請碼出現「一碼難求」的局面。

超百人豪華團隊

Ultiverse 的團隊一直很神秘，其官網上沒有任何關於團隊的介紹。

不過，據 The Block 報道，Ultiverse 背後是一支超過 100 人的開發團隊，由遊戲、科技、區塊鏈等領域的資深人士組成，團隊成員畢業於卡內基梅隆大學、清華大學姚班、香港科技大學等。其核心成員曾參與 Elden Ring、Assassin』s Creed 和 Prince of Persia 等遊戲的開發設計。

與大多數 Web3 遊戲開發團隊不同的是，Ultiverse 團隊成員不少人來自於 Web2 領域，具有虛擬現實、AI等領域的開發經驗，這也與 Ultiverse 的定位有關。

Ultiverse 在白皮書中寫道，其願景是通過人工智能、鏈遊、NFT等，實現《頭號玩家》等標誌性電影裏的身臨其境的用戶體驗，不僅僅是開發遊戲，還在培育一個數字社會，讓用戶可以通過多種方式進行遊戲、創造和聯繫。

據 Ultiverse X 賬戶上的歷史消息顯示，Ultiverse 的 CEO 是 Frank Ma，CMO 是 Joe，還有一名聯合創始人 Jimbol，不過三位高管均查不到任何更具體的訊息。

神秘的團隊並不影響 Ultiverse 在鏈遊玩家中的廣泛傳播。Ultiverse 自 2022 年成立以來，發布了多款應用均在玩家中取得不錯的反響。

協同發展的生態

Ultiverse 官網首頁顯示，Ultiverse 是一個集 AAA 社交遊戲、NFT、DeFi 和 DEX 於一體的集成平台，旨在構建下一代元宇宙，將 Web3 與沉浸式虛擬現實兼容的虛擬世界連接起來。

在如此宏大的願景下，Ultiverse 構建了幾個核心支柱，AI 協議 Bodhi、AI 驅動的遊戲、AI 驅動的數字分身（Avatar）、 NFT 和數字經濟模型、媒體矩陣。

AI 協議 Bodhi 是 AI 遊戲協議的基礎，利用 AI 改變產品設計、用戶交互和內容創建。通過採用人工智能，Ultiverse 將具有智能性和適應性，能隨着用戶交互和偏好而不斷髮展。Ultiverse 的多個應用基於Bodhi 協議開發。

Bodhi 協議目前已經開放給用戶和開發人員來進行資產定義，利用大型語言模型在遊戲世界中創建高度個性化的，可互動的內容和數字資產或數字化身。

在遊戲方面，Ultiverse 此前推出多款遊戲，包括元宇宙應用 Terminus City、MMORPG 遊戲 Endless Loop、動態模擬遊戲 Moonlight 等。

Terminus City 截圖

在數字資產方面，Ultiverse 發布了多款 NFT，包括創世 NFT 系列 Electric Sheep、World Fragment、Moonlight 等。

2023 年 1 月，Ultiverse 發布了其治理代幣 ULTC 的經濟模型，ULTC 總供應量為 100 億枚，其中，8% 的代幣將空投給 Electric Sheep NFT、積分 SOUL 的持有者和生態系統資產持有者，15% 的代幣將分配給社區，7% 的代幣將用於初始流動性。

除此之外，Ultiverse 的開發計劃還包括 Ultiverse SDK（包括用戶系統、內置錢包、去中心化身份等）、綜合媒體平台 Ultiverse Live、任務平台 Mission Runner、基於 AI 的內容創作平台 World Book Creator 等。

目前，Ultiverse SDK 已經正式發布，Mission Runner 已開始運作。

以一己之力開發一個元宇宙生態，Ultiverse 團隊的實力可以說是毋庸置疑的，這也是 Ultiverse 被眾多玩家看好的基礎。

空投預期導致「一碼難求」

Ultiverse 並未發布明確的空投時間和細則，但是各種跡象表明，空投已經很接近了。

2 月 15 日，Ultiverse 在 X 上表示，Ulti-Pilot (Lite) 將在 4 天后推出，每天參與活動即可獲得 30 億枚 SOUL（相當於3000 萬枚 ULTC）的海量空投獎勵。

Ulti-Pilot 被定位為 Ultiverse 中多樣化遊戲體驗的沉浸式門戶，基於其開發的 AI 協議 Bodhi，用戶每天可以完成任務以獲得隨機獎勵，包括試點點數 Point、Soul、成就和其他生態資產。Point 的數量也是後期分配 SOUL 的關鍵因素。

由此可見，現在的積分 SOUL 將以100:1 的比例空投代幣 ULTC。另外，Point 可能會對該比例帶來影響。

不過，加入 Ulti-Pilot 是由門檻的，要麼是早期玩家或創世 NFT 系列 Electric Sheep 的持有者，要麼是從前者那裏拿到邀請碼。

目前，在社交媒體上無法找到 Ulti-Pilot 的邀請碼，在 Ultiverse 的 Discord 社群內邀請碼也出現「一碼難求」的局面。

從邀請的規則可知，每個邀請者可以額外從被邀請者和第二級被邀請者那裏分別獲得 16 % 和 8 % 的Point。但每個人只可以邀請 5 個人，而且剛被邀請加入者必須在一周後才能得到新邀請碼。

這個規則很大程度上限制了邀請碼的總數，並導致了用戶難以獲得邀請碼的局面。

不過，Ultiverse 的任務平台 Mission Runner顯示，此前已經有多個活動會贈送 Point 和 SOUL。如果持有 Ultiverse 生態的其他 NFT 資產，也可以通過互動持續獲得 Point 和 SOUL。

據 Opensea 顯示，目前 Ultiverse 生態的NFT 中，Electric Sheep 地板價為 2 ETH（價值約 6000 美元），而 Moonlight 暫時無人出售，前幾日的地板價為 0.33 BNB（價值大約 130 美元）。

Moonlight 遊戲界面

本文獲得《AI+Web3 遊戲平台 Ultiverse 何以讓用戶「一碼難求」？》授權轉載，作者：Carl