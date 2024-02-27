專訪 OSL Group CEO：交易所也可以「不走尋常路」

目前獲得了香港虛擬資產交易所牌照的交易所有兩家：OSL 和 HaskKey Exchange。

很多人都會在各個 Web3 媒體平台上看到 HashKey Exchange 上線各種代幣的消息，但卻鮮見 OSL 的類似新聞。但事實上，OSL 也在各方各面積極向前邁進，只是走出了一條似乎與我們認知中的交易所不一樣的路徑……

在獲得了 BGX 投資之後，潘志勇作為新任董事局主席和首席執行官「接管」了 OSL。此前在大眾看來近乎「默默無聞」的 OSL 能否在三把火下走向台前，讓「新官」為我們揭曉答案：

Techub News：請潘志勇先生簡單做一下自我介紹；

潘志勇：大家好，我是 OSL Group 董事局主席、CEO 潘志勇。 過往在金融科技和數字資產領域擁有豐富的經驗。我對於利用技術創新來推動金融行業的發展充滿熱情，特別是在數字資產這一充滿潛力的新興領域，很高興今天能代表 OSL 做客 Techub。

Techub News：作為當前香港唯二獲得了虛擬資產交易所牌照的公司，OSL 相比於 HashKey Exchange 似乎並沒有一些大動作，請潘先生為我們分享一下，當下 OSL 有怎樣的進展，當下是怎樣的狀態？

潘志勇：事實上，在過去的一段時間裏，OSL 在數字資產領域取得了一系列重大進展。首先，我們與瑞銀集團合作，完成了全港首個投資級別的代幣化認股證模擬分銷。這一創新項目不僅展示了我們在代幣化領域的領先地位和專業知識，也是香港數字資產佈局中的一個重要里程碑。通過與瑞銀的合作，OSL 推出了本地首個投資級別代幣化認股證，進一步鞏固了我們的市場領導地位，併為香港以及全球的數字資產市場帶來新的增長動力。

此外，我們還與全球保險與再保險領域的巨頭 Canopius 深化了長期合作關係，全面升級了我們的數字資產平台託管保險協議。這次與倫敦勞合社（Lloyd's of London）承保團的合作，提供了為期兩年、保額更高、覆蓋範圍更廣的全新託管保險協議，顯著增強了客戶對我們平台的信心。通過這些戰略合作和創新努力，OSL 不僅加強了自身在數字資產安全和保險保障方面的能力，也為整個行業的成長和發展做出了貢獻。

這些進展體現了 OSL 在推動數字資產服務創新、加強行業合規和安全標準方面的不懈努力。我們致力於提供安全、可靠且完全合規的交易平台，滿足我們全球客戶的需求。未來，OSL 將繼續探索新的合作機會，推動數字資產行業的創新和發展。

Techub News：OSL 表示 2024 年的戰略包含四個方面：全球業務擴張、服務創新、協同數字金融發展以及堅持監管合規，是否可以就每個點透漏一下 OSL 有哪些具體的計劃？

潘志勇：在全球業務擴張方面，我們特別關注提升零售業務，鑑於市場開始蓬勃發展，我們預計將在此領域投入更多的努力。我們正在準備一個大殺器。通過優化我們的平台和服務，我們旨在吸引更廣泛的零售客戶群體，滿足他們對數字資產交易的需求。

在服務創新方面，我們將專注於證券型代幣發行（STO）和實物資產代幣化（RWA）的開發和實施，將這些先進的概念轉化為實際的應用案例。我們認為，通過將這些創新產品推向市場，不僅能夠為我們的業務帶來直接的好處，同時也有助於教育市場，讓更多的人了解這些產品如何與他們的需求相關聯。

在協同數字金融發展方面，我們將通過與傳統金融機構和新興金融科技公司的合作，共同探索和推動數字資產領域的新機會，特別是在 STO 和 RWA 等領域。

至於堅持監管合規，我們將繼續密切關注全球監管動態，確保我們的業務不僅遵循香港的規定，也符合我們業務擴展到的每一個新市場的法律法規。

總的來說，我們的戰略計劃是全面的，通過創新和合作，在確保安全合規的基礎上，推動 OSL 的全球業務發展和市場教育。我們相信，通過這些努力，OSL 將能夠在數字資產行業中繼續保持領先地位。

Techub News：未來 OSL 推出的交易所將會具有怎樣的特色，對交易所用戶有怎樣的要求或者是否會設置門檻？交易所對計劃上線的代幣有怎樣的標準？

潘志勇：在未來，OSL 交易所將繼續強調安全性、透明度和用戶體驗的重要性，同時我們也鼓勵客戶負責任地投資，並進行充分的獨立研究。鑑於過往市場發生的一些不幸事件，我們認為向投資者提供教育，讓他們理解合規標準的重要性及其相關性是非常關鍵的。

對於上線的每個代幣，我們採取了非常嚴謹的態度。我們的評估涵蓋了發行方的背景、法律和監管狀態、代幣的實際應用、以及技術和市場因素等多個維度。這種精選的方法確保了我們平台上的每一項資產都符合最高的質量標準，這不僅有利於業務發展，也有助於提升市場對數字資產的理解和接受程度。

我們的目標是在保持高合規標準的同時，教育市場，為用戶提供一個安全、可信賴的交易環境。通過這種方式，OSL 致力於推動數字資產行業的健康發展，確保我們的客戶在投資時能夠做出明智的決策。

Techub News：除了交易所之外，OSL 還計劃在數字資產領域進行怎樣的探索，會嘗試哪些新的業務？

潘志勇：去年，我們非常榮幸地宣佈，OSL 的全資子公司 OSL Asset Management（OSLASM）成功獲得了香港證監會的第一、四和九類資產管理牌照。這是 OSL 集團向綜合數字資產服務商邁出的重要一步。在未來，我們計劃推出私募基金產品，專注於亞太區內的區塊鏈應用、人工智能（AI）及 Web3.0 投資機會。

憑藉 OSL 在數字資產領域的獨特交易流程和專業經驗，OSLASM 旨在提升數字資產業務知識，並探索更多投資機會。我們將利用 OSL 長期積累的科技能力、全球業務夥伴關係以及對區塊鏈及 AI 技術在數字資產領域的深度認識，評估潛在的投資機會。我們的目標是通過投資於具備區塊鏈和人工智能科技能力的新興公司的私募股權，為客戶創造長期的可持續價值。

除了資產管理業務外，OSL 也在不斷探索數字資產領域的其他新業務和創新方向，以確保我們能夠在這個快速發展的行業中保持領先地位。我們相信，通過不斷的創新和擴展我們的服務範圍，OSL 能夠為客戶提供更全面、更高質量的數字資產服務。

Techub News：您對 Web3 未來的發展以及香港本地 Web3 的發展有怎樣的期許和展望？

潘志勇：我對 Web3 的未來發展充滿期待。特別是對於香港這樣一個國際金融中心，Web3 不僅代表了技術創新的前沿，也是連接全球數字經濟的重要橋樑。我相信，隨着技術的成熟和監管環境的完善，Web3 將在香港乃至全球範圍內釋放巨大的潛力。

本文獲得《專訪 OSL Group CEO：交易所也可以「不走尋常路」》授權轉載，作者：Babywhale