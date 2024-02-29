深入英偉達盈利中心 反思一個正被「忽視」的 Web3.0 賽道

最近，英偉達（Nvidia）發布了 2023 年第四季度財報，超出了華爾街預期，並在美國股市的延時交易中表現出色。歐科雲鏈研究院通過分析英偉達的財報，我們發現其盈利的主要來源是數據中心業務（184 億美元），在 2024 財年第四季度實現了超過 400% 的增長，總營收佔比高達 83.3%。然而，我們有時候可能會侷限於單一的視角來看待英偉達的業務，這並不能充分展示出英偉達的商業核心邏輯以及創始人黃仁勳的雄心壯志。對於英偉達來說，什麼是數據中心呢？英偉達這種輕資產和對數據的極致追求，對於 「數據就是資產」 的 Web3.0 來說又有怎樣的啟發呢？通過本文，我們一探究竟。

圖 1 英偉達 2024 年會計年度 * 第四季度財報示意圖 來源：Quarterly results, appeconomyinsights.com 注：各家公司會計年度規定不同

為英偉達帶來鉅額收入的數據中心到底是什麼呢？

黃仁勳在上周對 Lauren Goode 的專訪中提到：「我們正在建設一種新型的數據中心。我們稱之為人工智能工廠。按照當今數據中心的構建方式，很多人共享一組計算機並將他們的文件放在這個大型數據中心中。」 根據英偉達最新的財報顯示，英偉達的數據中心業務包含 AI 晶片，其收入的一半以上來自雲服務商，且營業利潤率再創歷史新高（61.6%），這一增長得益於英偉達採用了輕資產 +「賣鏟子」 模式（圖 2）。

圖 2 以 H100 為例，英偉達採用了輕資產 +「賣鏟子」 模式 來源：歐科雲鏈研究院 OKG Research, Vision Capital

圍繞數據的不僅有英偉達，根據微軟公司的最新年報（圖 3），其利潤中心也並不是他們的明星產品 Office，而是 Intelligence Cloud 業務，它主要用於數據的存儲和處理。

圖 3 微軟 2023 財年財報表 來源：微軟官網公開訊息

從 AI 看 Web3.0，數據也將是 Web3.0 的核心利潤點

當我們從 Web2 升級到 Web3.0 時，核心邏輯並未改變。在 Web3.0 中，當所有數據都是開源的，任何人都可以通過區塊鏈瀏覽器查詢到鏈上的交易和數據，尤其是當像 GameFi、DeFi、DeSci 和 DePIN 這樣的創新應用出現時，大量用戶將會把目光放在新應用上。而這些應用的每一次交互，均會產生鏈上數據，鏈上數據變得唾手可得，也因此鏈上數據相關的商業模式和潛在利潤會被我們所忽視。就像我們會集中目光在微軟的 Office 產品上面，忽略了反而是有關於數據的 Intelligence Cloud 為微軟取得了最大收入。

同樣這兩家科技公司在數據板塊的業務也值得 Web3.0 所深思。微軟和英偉達的最大收入板塊並不直接生產數據卻皆與數據相關。而在 AI 產業鏈的上下游，英偉達最賺錢的業務也正是這個數據 / 算法層而非應用層，或者用黃仁勳的話講 「我們儘可能不去服務於某一個行業，但我們非常擅長人工智能計算部分」。也就是這樣的 「行業性弱、夠底層」 的特點，讓英偉達可以服務於很多行業。

目前 AI 應用需要大量的計算資源和存儲空間來進行高性能的數據處理和分析。英偉達的數據中心可以提供強大的計算能力和大規模的存儲設施。

而在 Web3.0 中，鏈上數據領域的 Chainalysis，OKLink 等都基於鏈上數據拓展自己的商業版圖（圖 4），這種直接切入鏈上數據賽道的商業模式就如同英偉達 「儘可能不去服務某一個行業」 一樣，換而言之，即可以為所有的公鏈生態提供價值。接入越多的公鏈也就意味着其商業價值越大，也側面反映公司的數據處理能力越強大。

圖 4 OKLink 鏈上數據業務版圖 來源：oklink.com

與 Web2 不同的是，Web3.0 的數據不再是由中心化的平台掌握和控制，用戶擁有更多的機會來有效管理自己的數據。Web3.0 為個人賦予了數據的主權和控制權。數據在 Web3.0 中不再僅僅是被動的方式在被使用，而是成為用戶參與創新、價值交換和共建共享的重要資產。這種變化催生了一系列新的數據處理、驗證、隱私保護和分析方式，為用戶帶來了全新的機會和可能性。

誰先打造 Web3.0 的數據系統，誰將建立自己的領先地位

除了在鏈上數據分析、數據隱私保護等單項賽道的業務探索外，從 AI 產業鏈的系統角度來看，可以大致分為硬件層、數據 / 算法層、大模型層和應用層，對於英偉達來說，其數據中心緊抓 AI 計算這一主題，硬件層、數據 / 算法層以及大模型層均有涉及，也因此逐漸打造了競爭對手難以企及的領先地位。

與 AI 相似，Web3.0 產業鏈也可以看成分為區塊鏈層、服務層、應用層等（圖 5）。例如在區塊鏈層，區塊鏈瀏覽器是查詢鏈上數據的基礎工具，支持數據分析、研究報告、諮詢業務等。還有，解決數據擴展問題成為熱門賽道，Layer2 解決方案提供更高的交易吞吐量和更低的交易費用。這對於構建可擴展的 Web3.0 應用和處理大規模數據至關重要。在服務層，數字身份、錢包等也離不開對鏈上數據的驗證、追蹤和路徑可視化展示。在應用層，針對不同行業和領域的需求，提供定製化的數據服務和解決方案，如與金融行業結合的 RWA 和鏈上數據分析工具。圍繞鏈上數據的業務是可以貫穿整個產業鏈的。

圖 5 AI 與 Web3 行業技術棧 來源：歐科雲鏈研究院 OKG Research

不過，鏈上數據也具有特殊性：去中心化且開源。 也因此，相比於英偉達的 「數據中心」，在 Web3.0 中，並不存在 「中心」 這一概念。然而，那些能夠搭建自己的鏈上數據系統或以 Web3.0 的術語來說，建立自己的 「生態」 的企業，將會在行業中擁有絕對優勢。目前，行業上主要存在兩種主要的商業模式。

首先一種是行業內比較熟知的圍繞一條公鏈來搭建自己的生態系統。這種模式的成功例子包括以太坊生態系統，其上有許多基於以太坊的去中心化應用（DApps）和智能合約平台，吸引了廣泛的開發者和用戶參與。

另一種模式是目前被忽略的，也就是 「直接切入鏈上數據，構建數據系統」。由於鏈上數據開源，其商業價值往往會被忽視。不過行業內鏈上數據賽道已然有一些企業在幾年前就已佈局。例如，OKLink 就是一個以多鏈瀏覽器作為數據查詢入口，並不斷沿着目前行業所需的合規方向來推出適合 B 端機構的鏈上數據工具，以滿足不同端口的用戶對鏈上數據的需求。

這種模式側重於提供高質量、可靠的鏈上數據服務，並通過數據工具的不斷髮展和創新來滿足不同行業和用戶的需求。尤其是行業基調從野蠻生長變為合規發展後，之前金融機構對於資產的要求，均體現在鏈上數據上。在 Web3.0，鏈上數據就等同於資產，也因此，系統性地打造一個鏈上數據系統對於這個賽道（圖 6）將會變得更為重要。

圖 6 Web3.0 鏈上數據賽道產業版圖 來源：歐科雲鏈研究院 OKG Research

而對於開源這一特性來說，大數據產業的幾個案例也會給到我們啟發：Hadoop 的三駕馬車公司 Cloudera、Hortonworks、MapR 這三家美國大數據公司通過將 Hadoop 商業化，找到了新的商業模式，並獲得了巨大的商業價值。值得一提的是，Cloudera 和 Hortonworks 已經在紐交所上市，得到了市場認可。

還有百倍差異的期待

目前，英偉達的股票市值已經突破 2 萬億美元，其數據中心相對應地可達到約 1.6 萬億美元的估值；微軟在數據方面的初步估算也高達 1.2 萬億美元。而鏈上數據賽道的玩家還隨着 Web3.0 這個新產業不斷成長，目前據公開訊息，鏈上數據賽道的公司最高估值為 86 億美元，距離 Web2 科技巨頭數據業務的估值還有百倍以上的差距。

在 Web2 時代，那些緊緊抓住數據並專注於數據的某一方面例如計算、存儲的公司，紛紛迎來了萬億級市場認可。在 Web3.0 時代，這一經驗可以為我們提供借鑑。那些能夠搶先圍繞鏈上數據構建一個數據系統的公司，將能夠在這個去中心化的 Web3.0 世界中佔據產業的領先地位。

本文獲得《深入英偉達盈利中心，反思一個正被「忽視」的 Web3.0 賽道》授權轉載，作者：Hedy Bi，歐科雲鏈研究院