在探討人工智能（AI）是否會反人類統治世界的議題時，我們必須從多個角度來看待這個問題。這包括了科技的發展、倫理的考量、以及各國對於AI管治的政策和立法情況。雖然人工智能的發展速度驚人，但是目前全球的多個國家已經開始制定相關政策和立法來規範AI技術的發展，以確保它們能夠在不損害人類利益的前提下，發揮出最大的效用。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

（《智能叛變》電影截圖）

各國對於AI的管治政策和立法

1. *歐盟*：歐盟是在AI管治方面做得最多的地區之一。2021年，歐盟委員會提出了一項歷史性的法規草案——人工智能法案（Artificial Intelligence Act），旨在規範AI系統的使用，以保護歐盟公民的基本權利。這項提案對高風險的AI應用施加了嚴格的限制，例如對人臉識別和預測性警務的使用。

2. *美國*：美國的AI政策更加偏向於促進創新和發展，同時也關注保護隱私和民權。美國各州對於AI的立法各不相同，但聯邦層面上，如2021年的國家人工智能倡議法案，旨在推動美國在AI研究和開發方面的領導地位，同時確保技術的責任使用。

3. *中國*：中國政府也非常重視AI技術的發展，並制定了旨在成為全球AI領導者的宏大計畫。中國在AI的管控上，特別強調國家安全和社會穩定，並通過了多項法律和政策來規範AI技術的發展和應用，比如《數據安全法》和《個人信息保護法》。

為何AI不太可能反人類統治世界

- *技術限制*：儘管AI技術正在快速進步，但它仍然存在許多技術和理論上的限制。當前的AI系統在理解複雜的人類情感、道德和倫理規範方面仍然有限。

- *國際合作與監管*：隨著各國意識到AI技術潛在的風險，國際合作在規範AI發展方面扮演了重要角色。透過跨國界的合作和共享最佳實踐，有助於建立一套共同的規範和標準，從而預防AI技術被濫用。

- *倫理與責任*：科技界、政策制定者和學術界越來越關注AI的倫問題。許多組織和機構正在努力確保AI技術的發展能夠符合人類的倫理標準和價值觀。這包括了對於AI系統的透明度、可解釋性以及公平性的要求，確保AI技術的發展和應用能夠受到嚴格的倫理考量和規範。

- *技術監控和透明度*：隨著對AI技術潛在影響的認識加深，許多國家和組織都在推動更加透明和負責任的AI技術監控體系。這包括技術審查、影響評估以及公眾參與等措施，旨在確保AI技術的發展能夠在公眾監督下進行，從而防止任何可能對人類構成威脅的技術濫用。

- *自主規範和行業準則*：除了政府的規範和立法之外，私營部門和學術界也在積極參與到AI技術的倫理和規範討論中。許多企業和研究機構已經制定了自己的AI倫理準則，並承諾遵守這些準則來指導其研發和商業活動。這些自主的行動有助於提升整個行業的倫理標準和責任感。

- *公眾教育和意識提升*：教育和提升公眾對AI技術的理解同樣是防止AI反人類統治世界的關鍵因素之一。通過教育，人們可以更好地理解AI技術的潛力和風險，從而能夠做出更加明智的決策和要求。此外，增加公眾對AI技術的參與和討論，有助於形成更加全面和多元的對於AI發展方向的社會共識。

總的來說，儘管人工智能的發展帶來了許多挑戰和風險，但是通過國際合作、嚴格的管治政策和立法、以及對倫理和責任的重視，我們可以有效地導引AI技術的發展方向，確保其在促進人類福祉和社會進步中發揮積極作用。因此，憂慮AI會反人類統治世界的情況，雖然值得關注，但在當前這樣一個高度重視AI倫理和管治的國際環境下，似乎不太可能成為現實。

