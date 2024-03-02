如何建立一個有責任的AI系統？微軟負責任AI標準或是啟示｜蘇仲成

人工智慧 (AI) 已經成為現代社會的一個重要推動力，它可以幫助我們解決各種問題，提高效率，創造價值，甚至拯救生命。然而，AI 也帶來了一些挑戰和風險，例如資料隱私，系統安全，算法偏見，社會影響等。如何確保 AI 的發展和應用是符合道德，可信賴，並尊重人類的價值和權利呢？



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

微軟是一家致力於推動負責任 AI 的公司，它在 2017 年提出了六項 AI 原則，分別是公平性，可靠性與安全性，隱私權與安全性，包容性，透明度，和責任性。這些原則是微軟在設計，開發，部署，和使用 AI 系統時的指導方針，也是與其他組織和利益相關者共同推動 AI 治理的基礎。

為了將這些原則落實到實際的產品和服務中，微軟在 2022 年發佈了第一版的負責任 AI 標準，並在 2023 年更新了第二版。這個標準是一個框架，定義了產品開發過程中需要遵守的要求，以確保 AI 系統符合微軟的 AI 原則。這個標準涵蓋了 17 個目標，分別對應於六項原則，並提供了一些具體的指標和測量方法，以幫助評估和改進 AI 系統的表現。

例如，為了實現公平性的目標，微軟的負責任 AI 標準要求產品團隊在開發 AI 系統時，要識別和管理潛在的不公平風險，並採取適當的措施來減少或消除這些風險。這些措施包括使用多元化的資料集，進行公平性分析和測試，提供公平性工具和指導，以及與使用者和社區進行溝通和回饋。

微軟的負責任 AI 標準不僅是一個內部的規範，也是一個開放的資源，供其他組織和個人參考和學習。微軟表示，這個標準是一個不斷演進的文件，會根據新的研究，技術，法律，和從內部和外部的學習而進行調整。微軟也歡迎其他對負責任 AI 有興趣的人士提供意見和反饋，以共同推動 AI 的發展和治理。

負責任 AI 是一個重要而複雜的議題，需要多方的合作和努力。微軟的負責任 AI 標準是一個有價值的貢獻，它提供了一個實用而全面的方法，來幫助建立一個有責任的 AI 系統，並促進 AI 的正面影響。