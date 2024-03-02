三日漲近30%，比特幣距離新高僅咫尺之遙

據幣安行情顯示，2 月 29 日凌晨，比特幣突破 6.4 萬美元，最高報價 64165 美元，離 2021 年牛市的最高點 68991 美元僅有一步之遙。隨後，比特幣價格迅速下跌至 58831 美元，截至撰寫本文時，比特幣報價 62429 美元。

Coinglass 數據顯示，過去 24 小時加密貨幣市場全網合約爆倉 7.96 億美元，比特幣爆倉約 3 億美元，其中，多單爆倉約 9600 萬美元，空單爆倉約 2.04 億美元。比特幣近期的漲勢讓不少人措手不及，大幅度的先漲後跌也讓合約玩家遭到血洗。

在此之前，比特幣價格自美國通過比特幣現貨 ETF 後的短暫下跌並觸及 38560 美元后，已經維持了 1 個多月的上漲。

在這波行情中，華爾街的傳統金融巨頭成主要推手。甚至有行業人士宣稱，比特幣已死，成了華爾街的玩物。

比特幣現貨 ETF

據彭博 ETF 分析師 James Seyffart 發布的數據顯示，美國當地時間 2 月 28 日，美國 10 只比特幣現貨 ETF 的交易額為 76.9 億美元，打破美國比特幣現貨 ETF 發行第一天的最高記錄 46.6 億美元。其中，貝萊德 IBIT 的交易額達到 33.5 億美元，是之前單日記錄的兩倍。

據 Farside Investors 數據顯示，截至 2 月 28 日，美國比特幣現貨 ETF 淨流入資金已超過 74 億美元。

在華爾街金融巨頭們推出比特幣現貨 ETF 後，比特幣的格局正在出現變化，市場對比特幣的需求在不斷增長，同時，加密貨幣交易所持有的比特幣正在持續減少。

CoinShares 研究主管 James Butterfill 表示，自 2020 年以來加密貨幣交易所持有量減少了 28%，市場正在經歷重大的需求衝擊，「目前通過挖礦每天產生的比特幣約 900 枚，但美國比特幣現貨 ETF 每天需要約 2800 枚比特幣」。

在人們對這波行情歡呼雀躍之際，也有人對此表示擔憂。X 用戶 @0xCorgy表示，比特幣已經死了，它已經不具備加密精神了，成了華爾街資本的玩物。

另外一位用戶 Gali.eth 也表示，從這一刻開始，比特幣正式成為富人遊戲，比特幣不再是是大家理解的比特幣。

一位行業人士對 Techub News 表示，不少人低估了 Old Money 的實力了，還想着找機會抄底，結果華爾街把比特幣快推到上一波牛市的水平了。不過需要警惕的是，華爾街金融巨頭們掌握着大量資金，拉盤砸盤都是很容易的，散戶不要被衝昏頭腦。

區塊獎勵減半將近

除了華爾街金融巨頭們的推動外，美聯儲降息預期和比特幣「減半」事件也可能是本輪比特幣大幅上漲的重要推動力。

高盛在 2 月公布的報告中預計，美聯儲將在 2024 年大幅降息，至少降息 4 次，首次降息將於 6 月開始。降息會降低借貸成本，增加市場上的貨幣流動性，進而推動更多資金流入比特幣等投資。

美國當地時間 2 月 28 日，美國紐約聯儲主席 Jonh Willims和波士頓聯儲主席也對外表示，美聯儲在「今年晚些時候」首次降息可能是合適的，預計在今年夏季。

四年一次的比特幣「減半」將於 4 月發生，這將導致比特幣產量驟減，這相當於比特幣挖礦的成本將增加一倍，同時，市場上比特幣供給量的減少會導致價格上漲。

從歷史規律看，每次比特幣「減半」事件都有利於比特幣的上漲。據 BTC.com 顯示，前三次減半事件後的半年比特幣價格均出現大幅上漲，漲幅分別為 2022%、75%、81%。