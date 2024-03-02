2024 年 2 月 29 日，由圓幣科技（RD Technologies）和 NVT 聯合主辦、Uweb 協辦，圍繞「香港 RWA 合規發行與港元穩定幣的機遇與挑戰」的 Web3 創新論壇在香港成功舉辦。本次論壇邀請到了來自廣發證券（香港）、圓幣科技、HashKey Exchange、NVT 等行業重量級嘉賓，圍繞香港合規代幣化金融產品發行、香港穩定幣的展望與應用場景等議題展開了深入討論。

活動由 Uweb 校長於佳寧發表開場致辭，分享了 RWA 代幣化將推動香港金融第四次創新浪潮。RWA 代幣化將成為香港金融生態系統發展的新引擎，使香港成為連接傳統金融市場和新興數字經濟的關鍵樞紐。

論壇上，廣發香港全球市場部負責人曾超分享了關於首個代幣化金融產品發行的案例，本次發行代幣化證券依賴以太坊區塊鏈公網生態系統，具有交易安全、透明、高效等一系列優點，為投資人節省了成本與時間，大大提高了發行效率。此次代幣化證券的發行展現了廣發香港在把握國際市場前沿發展機遇方面的強勁動力和專業實力，扮演了嫁接傳統金融與 Web3 橋樑的重要角色。

在由 Uweb 聯合創始人汪弘彬主持的 「RWA 如何為傳統金融機構帶來創新機會」 圓桌上，NVT 創始人趙建公表示，對於能夠助力廣發香港代幣化發行這一具有里程碑意義的產品，感到十分榮幸。NVT 致力於運用其以技術為核心的綜合能力，為合作伙伴在香港 RWA 行業的快速發展中提供支持和推動，並致力於為傳統金融機構進入 Web3 提供完整的基礎設施和技術解決方案，從而為香港金融科技領域的創新注入新的動力。

圓幣科技 CEO 劉宇在會上表示，穩定幣是 Web 3.0 經濟的核心基礎設施，也是數字經濟發展的重要構建元素。圓幣科技作為一家創新金融科技企業，未來將嚴格按照監管要求推出港元穩定幣 「HKDR」，並積極配合監管機構的安排，爭取參與相關的沙盒計劃。劉宇還表示，代幣化資產市場的爆發性增長需要更多合規可靠穩定幣的支撐​，圓幣科技將與廣發香港、NVT 等其他合作伙伴一道，積極探索穩定幣業務的合作空間，為香港數字金融領域的發展貢獻力量。

來自 Mulana Investment Management 的法律合夥人吳文謙律師、來自年利達（Linklaters) 律師事務所的合夥人廖振璋律師，以及來自前炩顧問（QReg Advisory) 公司的汪智盈也就法律及合規層面對合規 RWA 的行業發展提出了寶貴的建議與觀點。

本次論壇的成功舉辦，標誌着香港金融科技領域的一次重要交流與探討。本次論壇希望助推香港金融科技行業的發展，促進香港在數字經濟時代的持續繁榮與穩定，為香港金融科技領域注入新的活力與動力。

會場實況

廣發香港全球市場部負責人曾超分享代幣化金融產品發行的案例

圓幣科技 CEO 劉宇女士分享圓幣科技的業務進展與展望

NVT 創始人兼 CEO 趙建公先生在圓桌論壇上分享

Uweb 於佳寧校長髮表開場致辭

年利達 Linklaters 律師事務所的合夥人廖振璋律師在圓桌論壇上分享

來自金融科技和傳統及 Web3 機構的傑出專家們共同探討香港穩定幣發展機遇

本文獲得《香港 Web3 創新論壇：RWA 合規發行與港元穩定幣的機遇與挑戰》授權轉載，作者：Uweb