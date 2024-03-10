為什麽不信自動駕駛比人類駕駛安全？未來智慧城市會怎樣｜蘇仲成

自動駕駛是指利用人工智能（AI）技術，讓汽車能夠在沒有人類幹預的情況下，自主地感知環境、規劃路線、控制車輛的行為。自動駕駛的目標是提高交通安全、效率和便利，減少能源消耗和碳排放，改善人們的出行體驗和生活質量。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

特斯拉是自動駕駛領域的先驅和領導者之一，其 Autopilot 自動輔助駕駛功能已經使用多年，為數百萬的車主提供了智能和舒適的駕駛服務。然而，有很多人還是不相信自動駕駛的安全性和可靠性，認為人類駕駛更有判斷力和靈活性，能夠應對各種覆雜和緊急的情況。那麽，自動駕駛真的比人類駕駛更安全嗎？未來的自動駕駛系統能否實現車與車之間的互聯互通，構建智慧駕駛城市？AI 是否會完全取代人類的一些工作，比人類做得更好？本文將從多個角度，探討這些問題，並展望自動駕駛的未來發展。

自動駕駛的安全性

根據特斯拉發布的最新的車輛安全報告，在使用 Autopilot 功能時，每駕駛 5.39 百萬英裏（約 867 萬公裏），平均發生一起事故；而在不使用 Autopilot 功能時，每駕駛 1.00 百萬英裏（約 160 萬公裏），平均發生一起事故。相比之下，根據美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）和聯邦公路管理局（FHWA）的最新數據（2022 年），在美國，每駕駛 67 萬英裏（約 107 萬公裏），平均發生一起汽車事故。這些數據表明，使用 Autopilot 功能的特斯拉車輛，比不使用 Autopilot 功能的特斯拉車輛，以及美國平均水平的車輛，都要安全得多。

那麽，為什麽自動駕駛比人類駕駛更安全呢？原因有以下幾點：

•⁠ ⁠自動駕駛系統利用多種傳感器，如攝像頭、雷達、超聲波等，能夠實時地感知周圍的環境，包括道路狀況、交通信號、行人、自行車、其他車輛等，從多個角度和維度獲取更全面和準確的信息，而人類駕駛只能依靠有限的視覺和聽覺，容易受到視線盲區、眩光、噪音等的幹擾，導致信息的缺失或誤判。

•⁠ ⁠自動駕駛系統利用先進的 AI 技術，如深度學習、強化學習、生成式 AI 等，能夠根據感知到的信息，快速地進行分析、決策和控制，采取最優的駕駛行為，如加速、減速、轉向、剎車等，而人類駕駛需要依靠經驗和直覺，可能會出現反應遲鈍、判斷錯誤、操作失誤等，導致事故的發生。

•⁠ ⁠自動駕駛系統利用大量的真實數據，不斷地進行在線預測和離線訓練，能夠不斷地優化和改進自己的性能，適應不同的場景和條件，如城市、高速、夜間、雨雪等，而人類駕駛的水平受到個人的能力、狀態、心情等的影響，可能會出現疲勞、分心、情緒化等，導致駕駛質量的下降。

綜上所述，自動駕駛系統具有更強的感知、分析、決策和控制能力，能夠有效地避免或減少由人為因素導致的交通事故，提高駕駛的安全性。

自動駕駛的互聯性

除了安全性，自動駕駛系統還具有互聯性，即能夠與其他車輛、道路設施、雲端平台等進行通信和協作，實現信息的共享和服務的協同，構建智慧駕駛城市。智慧駕駛城市是指利用物聯網（IoT）和 AI 技術，將城市中的各種交通元素，如車輛、信號燈、停車場、充電樁等，連接起來，形成一個智能、高效、可持續的交通系統，提高城市的運行質量和居民的生活質量。

自動駕駛系統與其他車輛的通信，稱為車對車（V2V）通信，可以實現車輛之間的位置、速度、方向等信息的交換，從而協調車輛的行為，避免碰撞、擁堵等問題，提高交通的流暢性和效率。例如，當一輛車要變道時，它可以通過 V2V 通信，向周圍的車輛發送變道的意圖，讓其他車輛為它讓出空間，或者調整自己的速度，以保持安全的距離。

自動駕駛系統與道路設施的通信，稱為車對基礎設施（V2I）通信，可以實現車輛與信號燈、路牌、收費站等的信息的交換，從而優化車輛的路線，減少停頓、等待等問題，提高交通的便利性和節能性。例如，當一輛車要通過一個路口時，它可以通過 V2I 通信，向信號燈發送自己的位置和速度，讓信燈發送自己的位置和速度，讓信號燈根據車輛的流量和需求，動態地調整燈色的變化，以減少紅燈的時間，提高綠燈的利用率。

自動駕駛系統與雲端平台的通信，稱為車對雲（V2C）通信，可以實現車輛與雲端服務器、數據庫、應用等的信息的交換，從而獲取更多的數據和服務，提高車輛的智能性和功能性。例如，當一輛車要尋找一個停車位時，它可以通過 V2C 通信，向雲端平台發送自己的位置和需求，讓雲端平台根據車輛的位置和需求，以及周圍的停車場的實時信息，為車輛推薦一個最合適的停車位，並提供導航和支付等服務。

綜上所述，自動駕駛系統具有強大的互聯性，能夠與其他車輛、道路設施、雲端平台等進行通信和協作，實現智慧駕駛城市的構建。

自動駕駛的未來

自動駕駛的發展，不僅僅是技術的進步，也是社會的變革。自動駕駛將會對人們的出行方式、生活方式、工作方式等產生深遠的影響，帶來許多的機遇和挑戰。

一方面，自動駕駛將會為人們帶來更多的便利和舒適。人們不再需要親自駕駛，可以在車上做其他的事情，如閱讀、工作、娛樂等，節省時間和精力，提高生活的質量和效率。人們也不再需要擁有自己的車輛，可以通過共享出行的方式，按需使用自動駕駛車輛，節省成本和資源，減少汙染和擁堵，實現可持續的出行。

另一方面，自動駕駛也將會為人們帶來一些挑戰和風險。人們可能會對自動駕駛系統的安全性和可靠性產生疑慮和擔憂，需要建立信任和接受度，以及制定相應的法律和規範，以保障自動駕駛的合法性和道德性。人們也可能會面臨一些職業的變化和轉型，需要適應和學習新的技能和知識，以應對自動駕駛的影響和需求。