IOS App Store 出現虛假 Magic Eden 錢包應用

撰文：Techub News
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Techub News 消息，Magic Eden 在 X 上表示，IOS App Store 上出現一個虛假的 Magic Eden 錢包應用，用戶不要下載，團隊正在努力將其刪除。

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