3 月 5 日，斯坦福大学区块链俱乐部负责人 Kole Lee 在社交媒体上宣布，今年 2 月，斯坦福大学 Blyth 基金已将其投资组合中的 7% 资金分配给了比特币。当时比特币价格为 4.5 万美元。

Kole Lee 还解释了为何在投资组合中配置比特币。他表示，比特币有很多潜在好处，尤其关注 ETF 资金流入、市场周期以及比特币作为货币不稳定性和地缘政治紧张局势对冲工具的作用。而 ETF 是 Blyth 购买比特币的绝佳机会。

1 月 10 日，美国证监会审批通过 11 只比特币现货 ETF 发行商申请。其中贝莱德的比特币现货 ETF IBIT 表现尤为抢眼。本周，其管理资产已经超过 110 亿美元。3 月 4 日，单日资金流入量为 4.2 亿美元。

Kole Lee 预计比特币的目标价格区间为 11 万美元至 13 万美元，理由是比特币将持续流入市场，而且一旦比特币突破 69000 美元的历史高点，就有可能出现空头回补反弹。

1978 年，斯坦福为纪念银行家 Charles Blyth，成立 Blyth 基金。该基金独立于斯坦福捐赠基金，是斯坦福大学可支出基金池的一部分，主要由学生进行运营管理。在其投资组合中，该基金除了投资股票和债券等传统资产外，目前还涉足比特币，此举反应了投资环境的不断变化以及人们对加密货币的日益接受。

2021 年，行业知名媒体 Coindesk 曾报道，包括哈佛大学、耶鲁大学、布朗大学、密歇根大学以及其他常春藤联盟大学的大学捐赠基金就已配置了比特币。一位不愿透露姓名的消息人士表示，很多大学捐赠基金都为比特币分配了一点资金。

早在 2018 年，耶鲁大学首席投资官大卫 - 斯文森就曾支持过两家专注于加密货币的风险基金，其中一家由 a16z 运营，另一家由 Coinbase 联合创始人弗雷德 - 埃尔萨姆与前红杉资本合伙人马特 - 黄发起，而成为头条新闻。

继耶鲁大学之后，其他几所大学也相继支持了加密风险投资，其中包括哈佛大学、斯坦福大学、达特茅斯学院、麻省理工学院、北卡罗来纳大学和密歇根大学。显然，其中一些学校似乎正在直接投资加密资产。

无独有偶。3 月 6 日，据行业媒体 BitcoinMagazine 报道，美国亚利桑那州参议院正在考虑将比特币 ETF 纳入其退休基金投资组合中。目前该法案已获参议院通过，现正由众议院审议。

2 月 22 日，该法案在第三次宣读时以 16 比 13 的票数获得参议院通过，目前正由众议院进行第二次审议。

该提案强调监测比特币 ETF 发展的重要性，同时还敦促退休系统（ASRS）和公共安全人员退休系统（PSPRS）考虑将此类资产纳入其投资组合的影响。这包括咨询美国证券交易委员会批准的提供比特币 ETF 的公司。

此外，ASRS 和 PSPRS 还需要提交一份综合报告，说明将州退休系统的部分资金投入比特币 ETF 的可行性、风险和潜在利益。该报告将包括安全投资该资产类别的选择和建议，并将在第五十七届议会第一次常会开始前至少三个月提交给主要州政府官员。

该提案旨在为 ASRS 和 PSPRS 提供所需的信息，以便在将比特币 ETF 纳入其投资战略方面做出明智决定，从而有可能使其投资组合多样化并探索新的增长途径。

本文获得《斯坦福基金：配置比特币》授权转载，作者：秦晋