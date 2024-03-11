OpenAI SORA文字生成影片震撼全球 下個影響全球會是什麼｜蘇仲成

在人工智能（AI）技術的不斷進步推動下，我們已經見證了從文本到視頻、文本到音樂、文本到寫作的轉化，這些技術的應用為我們的生活和工作帶來了革命性的變化。AI的這些成就僅是開始，隨著技術的不斷發展，未來的AI預計將開啟更加廣闊的創新前沿，從而在教育、娛樂、科研等多個領域帶來前所未有的影響。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

首先，文本到3D建模的技術能夠將文字描述轉化為三維模型，這為遊戲設計、建築設計和虛擬現實創造了更加便捷的內容創作方式。想象一下，設計師僅需要描述他們想要的場景或對象，AI就能生成精確的三維模型，大大提高創作的效率和精確度。這項技術的進步也意味著虛擬現實（VR）和增強現實（AR）體驗將變得更加豐富和逼真，為用戶提供更加沉浸式的體驗。

其次，文本到仿真模擬的能力將為教育和研究領域帶來革命。通過僅僅輸入描述一個科學現象，AI就能生成動態的仿真模擬。這種技術可以幫助學生和研究人員更好地理解複雜的科學和工程原理，通過提供基於文字描述的互動式視覺呈現，從而加深理解和加速研究進展。

文本到虛擬體驗的發展，可以根據文本輸入生成沉浸式的虛擬體驗或敘事。這不僅能增強故事講述的能力，創造個性化學習環境，還能為心理健康提供獨特的治療體驗，如通過生成具有治療效果的虛擬環境來幫助治療PTSD等心理健康問題。

未來技術中的高級文本到代碼轉化可能實現從高層次描述到複雜軟件應用、遊戲甚至AI算法的自動生成。這將為編程和軟件開發帶來革命，使得非專業人士也能夠通過簡單的描述來創建複雜的程序和應用，極大地擴展創新的可能性和降低技術門檻。

基於文本的預測建模利用大數據和描述性輸入，AI能夠在經濟、氣候變化和社會動態等領域進行結果和趨勢的預測。這為決策提供有價值的洞察，幫助政策制定者和企業領導者在複雜多變的環境中做出更加明智的選擇。

集成多模態AI系統，將文本到語音、文本到圖像、文本到視頻等多種模式集成為無縫體驗，不僅為教育內容創作、AI生成的紀錄片等提供了豐富的素材，也預示著未來信息消費的多樣化和個性化。

在科學研究方面，文本到化學結構或生物路徑的技術將使描述轉換為準確的化學結構或生物過程模型變得簡單，加速藥理學、遺傳學等領域的研究進度，為人類健康和科學發現帶來新的希望。例如，通過簡單描述一個化學反應或生物途徑，AI能夠立即構建出相應的化學結構圖或生物過程圖，這樣的技術可以極大地提高科學研究的效率，尤其是在藥物開發和遺傳病研究中。

增強的交互式AI助手將理解並執行用自然語言描述的複雜任務，展現出未來AI與人類日常生活和工作的更深層次融合。這些AI助手不僅能夠理解複雜的指令，還能以更複雜的方式與物理和數字世界互動，從而在家庭管理、個人健康監護、教育輔導等方面提供更為高效和個性化的服務。

此外，AI的發展還將推動全息技術的進步，從而使從文字到全息體驗的轉化成為可能。未來，我們或許能夠僅通過文字描述，即刻在我們面前呈現出立體的全息圖像，這將為展示、教學、娛樂等提供更加震撼的視覺體驗。想像在教室中，老師通過描述歷史事件，學生便能看到全息投影中的歷史場景重現；或在設計會議上，僅通過口頭描述，設計概念即以全息形式展現在參與者面前。

AI技術的這些進步不僅將極大地提高我們理解世界的能力，也將開啟新的創造可能性，從而深刻改變藝術創作、產品設計、科學研究乃至日常生活的方方面面。我們將進入一個由文字直接轉化為全息體驗的時代，這意味著知識的傳遞和體驗將變得更加直觀和生動。