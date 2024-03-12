蘋果AI新紀元：從電動車到智能助理的戰略轉型｜蘇仲成

隨著蘋果公司的策略轉變，從原本的電動車項目轉向更加專注於人工智能（AI）技術，該公司正大力投資於AI和擴增現實（AR）技術，意圖在這些領域獲得領先地位。蘋果最近在其開發者大會（WWDC）上隱約展示了其未來10年的技術路線圖，其中包括新的AR平台和VR開發工具，這些都是蘋果未來技術發展的基石 。



文：Michael C.S. So（嶺南大學研究生院客席助理教授）

蘋果的AR策略從在手機上實現AR應用開始，利用iOS 11在數百萬蘋果設備上提供的新方式讓開發者建立AR應用，立即成為最大的AR平台。這一策略不僅鞏固了其在AR領域的領先地位，而且為將來可能的智能眼鏡或其他AR產品的推出打下了堅實的基礎。

此外，蘋果正在開發一種名為“Ajax”的AI模型，並已開始接觸Condé Nast、NBC News和IAC等大型出版商，探討可能的AI合作，顯示了蘋果對於利用AI改進新聞和內容創建的深切興趣。同時，蘋果對於外部AI工具的使用實施了限制，反映出公司對保護機密數據的重視，同時也突出了蘋果在發展自有AI技術上的專注。

蘋果的AI和機器學習技術已被廣泛應用於其產品中，從照片的增強、Spotlight搜索，到崩潰和跌倒檢測，再到Siri建議等，這些功能的背後都是AI的支持。這顯示了AI技術在蘋果產品中的核心作用，並體現了公司對這一領域的深遠布局 。

蘋果計劃最早在2024年底，通過iOS 18在iPhone和iPad上實現生成式AI技術。這一計劃不僅將為蘋果設備用戶帶來顯著改善，如更先進的個性化用戶體驗和即時翻譯功能，同時也強調了蘋果在AI領域的創新承諾 。

綜上所述，蘋果公司的未來發展方向清晰地表明了其對於AI和AR技術的重視，以及對創新的持續追求。從加強Siri的能力到開發先進的AI模型，蘋果正在積極塑造一個更智能、更互動的未來技術生態系統。隨著這些技術在2024年及以後的推出，我們可以期待蘋果如何重新定義我們與iOS設備的互動方式。蘋果的這些計畫和開發不僅體現了技術革新的新紀元，也預示著用戶將享受到更智能、更個性化的交互體驗。蘋果對於未來技術的深入投資和開發，包括AR和AI領域的先進探索，無疑將推動公司在全球科技領域保持領先地位，同時為用戶帶來前所未有的創新體驗。隨著2024年及以後這些技術的推出和實現，蘋果如何進一步推動技術革新，改善用戶體驗，並在競爭激烈的科技市場中保持領先，將是業界和消費者高度關注的焦點。