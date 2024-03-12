Axiomesh：致力於構建「Mass Commercial Adoption」新範式

在區塊鏈技術的演進歷程中，我們正見證歷史性的轉折點：「Mass Adoption」即區塊鏈的大規模普及，指的是區塊鏈技術從封閉的小範圍應用擴展到廣泛的行業和市場的過程。它是區塊鏈技術跨越早期採用者的界限，滲透到普通消費者生活的每個角落，成為社會運作不可或缺的一部分。

意味着區塊鏈不再是應用於單一的場景或者特定的行業，而是一種全面的變革，它包含了從金融服務的去中心化，到社交媒體、遊戲、藝術品收藏的數字化，再到供應鏈管理和企業資源規劃的透明化。它預示着在不久的將來，區塊鏈將成為我們工作、社交、娛樂乃至治理的基礎架構，正如網路在過去幾十年中所扮演的角色一樣。

在這個過程中，大規模商業化模塊公鏈 Axiomesh 站在了變革的前沿。它不僅僅是「Mass Adoption」的實踐者和推動者，更是其中大規模商業化「Mass Commercial Adoption」的開拓者 。通過其創新的模塊化平台，Axiomesh 使得企業能夠輕鬆地將區塊鏈技術集成到他們的業務中，通過模塊化結構為不同行業提供了定製化的區塊鏈解決方案。這使得 Axiomesh 成為了一個多功能的樞紐，支持各種形態的區塊鏈應用，從企業級的供應鏈管理到個人的數字娛樂體驗。它不僅僅是作為一個效率工具，更是作為一種新的價值創造和交換方式。

Axiomesh 核心團隊深耕「商業化區塊鏈」多年，成為了在這一輪周期中第一批吃螃蟹的人。帶着在傳統行業與 Web3 之間摸爬滾打數年的積累，其推出的 Axiomesh 希望實現行業期盼已久的「Mass Commercial Adoption」推動網路進入一個更加公正、高效和互聯的新時代。

構建「Mass Commercial Adoption」新範式

Axiomesh 是什麼？

Axiomesh 是由國內領先的區塊鏈解決方案團隊精心打造的項目，其核心團隊匯聚了來自國內外頂尖學府的精英，在區塊鏈領域有着豐富經驗，經過多年的技術沉澱與商業實踐，曾自主研發區塊鏈系統、開源跨鏈系統以及隱私計算等產品，對行業影響深遠。

Axiomesh 專為滿足「Mass Commercial Adoption」而生 ，旨在解決用戶使用門檻高，用戶隱私保護缺失，公鏈可擴展性差等阻礙 ⌜Web3 商業革命⌟ 的最後難題。

其易用性和對各種商業需求的定製化服務將會吸引來大量用戶。隨着區塊鏈技術成為主流，越來越多的企業和個人將尋求進入這一領域。Axiomesh 通過提供一個高效、用戶友好的平台，吸引了那些尋求易操作，安全、去中心化解決方案的個人用戶或機構。

用戶所擁有的資產包括但不限於通過在 Axiomesh 上智能合約創造的新資產，以及可以通過跨鏈將引入的其他鏈上資產。隨着平台上的商業應用增加，其資產的類型和價值也將隨之增長，而這些資產將在 Axiomesh 上流通和交換，為用戶提供價值的存儲和增長機會。

用戶的參與和資產的積累為 Axiomesh 生態系統注入活力，進一步推動原生代幣 AXC 的需求。其價值的形成不僅僅基於 Axiomesh 的高性能、安全、隱私保護，還基於未來用戶對商業化應用的需求，這一點將會在 TIMC 協議部分詳細描述。

隨着 Axiomesh 在不同行業中的應用案例增多，市場對其原生代幣 AXC 的信心和預期自然會隨之增強。

創新點：TIMC 協議與激勵機制

當前應用類公鏈眾多，每個都試圖展現其獨特之處。而 Axiomesh 的優勢在於其強大的技術基礎和對商業需求的深刻理解。它不是簡單地追求技術上的突破，而是追求如何將這些突破轉化為商業價值。其中最大的創新便是 TIMC 協議。

TIMC 協議與原生代幣 AXC

TIMC 協議示意圖

可信模塊間通信協議（TIMC）是 Axiomesh 革命性的大腦，它涉及區塊鏈技術的多個關鍵領域，用創新的視角重新定義了跨鏈通信、Rollup 機制和經濟模型。它支持多種 Rollup 類型，允許執行層無限制選擇的 ZK 算法，這賦予了執行層前所未有的靈活性和自由度。其中：

TIMC 協議強制要求結算必須使用結算層原生代幣支付 Gas 費，這能提高代幣流動性並簡化用戶體驗。具體的 Gas 價格則由每個執行層自己決定。這與一些公鏈不同，後者可能允許多種代幣用於交易費用支付，有時導致用戶體驗複雜化。

不同於大多數公鏈通常採用的固定或市場驅動的資源分配模型，TIMC 協議會限制執行層的數量，以平衡可擴展性和結算層的壓力。執行層的使用權（Pipe）將通過原生代幣以拍賣的形式進行租用，這是一種資源管控和經濟激勵的結合。

主流公鏈如以太坊將所有數據存儲在鏈上，可能導致數據膨脹的問題。TIMC 協議支持將數據上傳到一個專門的數據存儲層（DC層），這樣的設計可以減輕結算層的負擔，提高隱私保護和數據存儲效率。

得益於 TIMC 協議的設計，通過這一系列設計實現原生代幣 AXC 價值最大化。其中，數據與資產的跨鏈流動、鏈上的交互、支付商業應用服務的費用以及結算層結算的費用都需要使用原生代幣 AXC 。因此 AXC 不僅是網絡運行的燃料，更是生態系統繁榮的催化劑。

隨着區塊鏈的普及、用戶數量的增長和鏈上活動的繁榮，又由於 Axiomesh 鏈上承載着大量商業應用，因此用戶不僅出於投資目的購買 AXC，更多是因為實際商業使用需要。市場對 AXC 的需求將會隨之上升。

這種需求的增長會關聯到 AXC 的價值，即需求與消耗量的增加將推動價格上漲，從而提升節點運營方的收益。這樣的經濟邏輯與機制為 Axiomesh 的未來發展提供了堅實的市場基礎。

總結來說，TIMC 協議可以展現出對現有區塊鏈解決方案的擴展和優化，特別是在推動和穩定原生代幣 AXC 幣價方面，以及區塊鏈的可擴展性、跨鏈互操作性、資源效率和用戶體驗方面。然而，這些特性的實際應用效果和優勢需要在實際部署和使用中得到驗證。

獎懲機制與引流激勵機制

Axiomesh 的激勵與懲罰機制也別具一格，它不僅通過質押保證金模式來確保網絡的穩定性，還通過嚴格的規則和創新的引流激勵機制，來鼓勵生態貢獻者的積極參與，推動網絡的健康成長，是是對傳統公鏈做法的一次大膽革新。

與大多數 PoS 公鏈類似，在Axiomesh中，節點運營方想要通過挖礦獲取激勵就需要鎖定 AXC 作為保證金，以確保網絡穩定和防止惡意行為。當節點在運營期間沒有產生罰沒時候，保證金會全額歸還。但是具體對保證金的管理和返還條件可能與主流公鏈有所不同。

Axiomesh 設有一個詳細的罰沒流程，會對運營中出現問題的節點進行懲罰，包括沒收出塊獎勵和降低出塊概率。這種嚴格的懲罰機制可能比一些主流公鏈更為嚴格，例如比特幣或以太坊通常不會因網絡波動導致服務不穩定而懲罰節點。Axiomesh 會對多次受懲罰的節點進行逐步罰沒保證金，直至完全罰沒，這種漸進式的罰沒策略在主流公鏈中不常見。

此外，Axiomesh 引入了首創的引流激勵機制，通過交易中的 「引流地址」來獎勵對生態有貢獻的行為。這種直接在交易中嵌入激勵措施的方法是一種創新，不同於傳統的交易費用和區塊獎勵結合的模式。

引流激勵示意圖

總體來說，Axiomesh 的挖礦和激勵機制旨在通過質押保證金、嚴格的懲罰和罰沒流程以及引流激勵來促進網絡的穩定性和生態發展，這些措施可能在保證網絡質量和激勵貢獻者方面提供了一些新的思路。這些機制的有效性和對生態的影響需在實際運行中進一步觀察和評估。

開創 Web3 商業化未來

Axiomesh 正處於一個關鍵的發展階段，通過其模塊化區塊鏈平台，它不僅預備為大規模商業應用提供底層支持，而且旨在推動 Web3 的廣泛普及和商業化。該平台的發展攜帶着推動行業進入一個新時代的野心，解決了用戶門檻、隱私保護、可擴展性、交易效率和跨鏈互操作性等核心問題。

目前 Axiomesh 正在尋找的合作伙伴，通過建立更多合作關係，以確保技術能夠滿足不同行業的需求，為不同的企業提供各種規模的商業應用支持以及區塊鏈解決方案解決方案，為 Web3 的商業化鋪平了道路。

隨着項目的不斷髮展，Axiomesh 有望成為區塊鏈技術商業化應用的一個重要里程碑，引領行業進入一個新的數字化時代。

後記

在與 Axiomesh 團隊交流的時候，團隊成員對筆者表示在 2017 年時就曾經計劃過完全投身 Web3 行業，但因為種種原因並沒有「捅破那一層窗戶紙」。事實上，包括 zkSync 在內的項目逐漸開始意識到在 Web3 行業內本身去尋求增量已是一件非常低效的思路，只有讓 Web3 走向主流，更多的被普通用戶使用和接受，Web3 才算是真正打開市場。

當市場中已經幾乎要將 Web3 Native 和結合傳統的區塊鏈畫出界限時，我們找到了一隻優秀的華人團隊來做出當下歐美項目都鮮有嘗試的概念與領域。藉助多年的經驗，Web3 在香港和更廣泛的亞洲也可以走出一條不一樣的前進道路。