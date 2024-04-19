告別三高、肥胖、疲勞全靠牛油果？即玩遊戲贏取人氣天然牛油果素

作為「Super Food」的牛油果一向深受女生歡迎，不時會以醬配多士或拌入沙律，以達至抗氧減肥之用，更有日本營養師指出其果核能高效幫助排毒及減內臟脂肪，絕對是「減肥聖物」！但其實特定種類的牛油果經科研篩選後，會有種獨特成分 AvoB™ 不但促進新陳代謝，更能控制三高、減退疲勞徵狀，全方位改善身體健康！想知道有多麼的神奇？快到下文了解，同時再玩遊戲答問題贏取人氣天然牛油果素啦！



「Super Food」牛油果一向深受女生歡迎，被譽為「減肥聖物」

新陳代謝失衡要注意！可引致多種癌症、糖尿病及心血管疾病

都市人經常久坐不動，又愛吃高脂快餐，加上工作壓力大及睡眠質素差，或是有吸煙、嗜酒等不良習慣，都會影響身體新陳代謝。有時更會出現「減極唔瘦」，或是「休息後都無精神」的狀況，這正正便是「代謝症候群」的徵兆，若不處理更會引至癌症、糖尿病及心血管等嚴重疾病。

事實上，有研究指出全世界裡平均每3個人就有1個人受代謝症候群影響*！每年更有超過 2,000萬人確診癌症，1,000萬人因癌症而去世，同時因心血管疾病而去世的人預計高達 1,790萬人；而全球糖尿病患者亦高達5.3億人。

「代謝症候群」能引發多種癌症、糖尿病及心血管等嚴重疾病。

而在香港方面更可看到「代謝症候群」現正開始年輕化，有研究指出中約有50-60%以上人士受影響，年齡介乎於 15-84 歲，當中「三高」亦漸趨年輕化。而糖尿病患者暫時佔全港人口約10%；心血管疾病致命率則約 13%；超重/肥胖率更高達 25%，可見情況已進入白熱化階段，不容忽視！

香港「代謝症候群」漸趨年輕化

獨特牛油果AvoB™天然成分 驚人代謝加速力

一般人都喜歡透過飲用咖啡加快新陳代謝，但其實都只是在比較表面層輕微加快，實則上並不能從根源改善，而且攝取過量反之會焦慮或失眠。因此為尋求更安全有效的方法，Metavo透過University of Guelph超過十年科研，在特定種類的牛油果找到一種Avocatin B(AvoB)的脂肪細胞，是全球首創能夠在細胞層激活新陳代謝的植物性配方，同時加入Metavo天然牛油果素成為獨家配方，更有效透過我們身體的粒線體(Mitochondria)針對糖和脂肪細胞層的代謝功能，維持及加快調節身體健康的血糖水平、代謝脂肪、碳水化合物及更多!

AvoB™是全球第1種能由細胞層激活身體新陳代謝系統的植物性配方

人氣大推Metavo天然牛油果素 含天然AvoB™、Omega-6成分

來自加拿大的Metavo天然牛油果素是經由醫生與科研並肩研發的獨有配方，一推出便深受歡迎，不少網民大推當中成分天然且有效，用得安心放心，而且回購率極高！主打天然AvoB™成分，除了大大提升新陳代謝，更幫助氧化葡萄糖、脂肪，促進激活胰島素受體，有效提神及升級血糖與體重控制的作用；亦含有健康單元不飽和脂肪及 Omega-6， 高效提升心血管健康，一個小小的牛油果便能全面改善身體健康及預防危疾！

Metavo天然牛油果素（120 粒 / 瓶）

Metavo天然牛油果素性質100% 全天然，而且無添加糖精、無麩質、無基因改造、無小麥色素及味道，因此十分適合以下各類人士使用！

• 主播、KOL：減低疲勞，提升活力精神

• 常做運動的人：增肌/減肥，增加力量

• 健康飲食、素食者或生銅飲食者：減少對糖分依賴，打造均衡飲食

• 中年/長者： 營養代替/輔助品

• 健康關注/長期病患：控制飲食，減低血糖、三高、肥胖

即玩遊戲贏取Metavo人氣天然牛油果素

想一試Metavo人氣天然牛油果素的神奇功效？各位「01會員」就要快啲去下面「立即參加」的鏈結中參加遊戲答問題，由4月24日開始至4月30日23:59截止，便有機會贏得Metavo 天然牛油果素一瓶（名額25位），唔好錯過！

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