母親節禮物2024｜媽媽必備保養恩物！精選保健養生產品低至$29起

隨住母親節臨近，我們都希望能找到一份特別的禮物，表達對媽媽深深的愛意和感激。媽媽總是無私地付出、無盡地關愛，所以在這個特別節日當然要精心挑選一份能報答辛勞、守護她們的健康禮物。現時「01網購」做緊母親節優惠，不同商家精選保健及養生產品都有低至47折優惠，Konway輔酶Q10、YOUNGVITA 健骼素更有限時買一送一添！送比媽媽同時都可以自用入手齊齊保健，真係好超值啊。而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，咁多優惠記得唔好錯過啦！



1. Melty Enz 御藥堂 - 培植蟲草菌絲體 CS-4

Melty Enz 御藥堂 - 培植蟲草菌絲體 CS-4 60粒

最近總係聽到身邊周圍啲人有幾聲咳、好易病同感冒，每日為自己增強抵抗力真係好緊要！Melty Enz 御藥堂培植蟲草菌絲體 CS-4 ，1粒等於20枝真蟲草，可以有效補肺強肝、養精益氣，同時可以提升免疫力，強化肺部，促進上呼吸道健康。針對氣管敏、鼻敏、咳嗽、喘氣等徵狀效果更顯著。

Melty Enz 御藥堂 - 培植蟲草菌絲體 CS-4 60粒 (原價：$369)

限時優惠價：$175（最多可使用3,500積分，抵消 $35 現金）

▶ 更多 Golden Lifestyle 店舖優惠

2. Konway - 輔酶Q10 [買一送一]

Konway - 輔酶Q10 200mg

都市人嘅生活飲食習慣較易有三高問題，經常覺得倦怠、胸悶、善忘、集中力弱等，原來都係心臟響起嘅警號！輔酶Q10是細胞能量之源，對心臟和身體器官十分重要，有助維持心腦血管健康、清除血管垃圾，增強血管柔韌和彈性。趁依家買一送一，自己同屋企人都入手好好保護心臟啦！

Konway - 輔酶Q10 200mg [買一送一]

限時優惠價：$298（最多可使用5,900積分，抵消 $59 現金）

▶ 更多 Konway康衛旗艦店 優惠

3. Comforbot - 無線迷你4D揉捏式溫感舒通隨行放鬆按摩器

Comforbot - 無線迷你4D揉捏式溫感舒通隨行放鬆按摩器 CF-004

成日低頭睇手機、返工坐Office坐姿不良，肩頸腰背好易酸痛，有部按摩機就可以隨時鬆鬆啦！全球首創最小披肩式 Comforbot 無線迷你4D揉捏式溫感舒通隨行放鬆按摩，超輕巧長期佩戴都不覺累，採用2、4D專利夾揉技術，還原專人手按摩力度，精準覆蓋穴位更舒爽。同時一機多用靈活操作，即使腿腹多部位都可以舒緩到，一邊按摩一邊瞓返個靚靚美容覺都得！

Comforbot - 無線迷你4D揉捏式溫感舒通隨行放鬆按摩器 CF-004

限時優惠價：$468（最多可使用9,300積分，抵消 $93 現金）

4. Comforbot - 無線專業仿手揉按健腹消脹通絡熱敷舒肚儀

Comforbot - 無線專業仿手揉按健腹消脹通絡熱敷舒肚儀

相信女士們好易手腳冰冷，而係特別日子更會遇到肚漲、肚痛問題，有時仲會便秘添！想熱敷舒緩，Comforbot 無線專業仿手揉按健腹消脹通絡熱敷舒肚儀一部機器幫到你，首款專利仿人手正反推拿揉捏熱敷健腹按摩儀，可促進腸道蠕動及腹部代謝消化，定制三大模式，多穴位全面覆蓋揉按專業推拿，長期按仲可以促進腹部血液循環，對於修腹更有效。

Comforbot - 無線專業仿手揉按健腹消脹通絡熱敷舒肚儀 (原價：$719)

限時優惠價：$398（最多可使用7,900積分，抵消 $79 現金）

▶ 更多 舒緩按摩儀 優惠

5. 香港芝寶 - 破壁赤靈芝孢子精華 30粒

破壁赤靈芝孢子精華 30粒

靈芝孢子嘅補健功能有幾強唔使講都知啦，但要揀就要揀最安全有效。破壁赤靈芝孢子精華從選取種植基料到環境監控都乎合有機認證要求，百份百信心之選。採用本地有機培植靈芝孢子，配合植物膠囊「天然素菓」，可增強免疫力，促進腎同腦部健康，改善睡眠質素、保持心血管健康，無論任何年紀，都可以適合服用，滋補強身。

破壁赤靈芝孢子精華 30粒 (一盒3包，每包10粒) (原價：$440)

限時優惠價：$352（最多可使用7,000積分，抵消 $70現金）

▶ 更多 有機靈芝補品 優惠

6. 養顏養血燕窩露

養顏養血燕窩露

係女人都貪靚，但淨係單靠外在保養品點夠，加埋「內在美顏」就事半功倍啦！台灣製造嘅光大燕窩露，味道清甜，內含黑糖、桂圓和雪耳，對於女性的養顏和養血有益。而且即開即食夠哂方便，非常適合追求健康和美麗的都市女性。

養顏養血燕窩露 (原價：$48)

限時優惠價：$29.9（最多可使用500積分，抵消 $5現金）

▶ 更多 滋陰補氣 優惠

7. 燕窩美肌滋潤套裝

燕窩美肌滋潤套裝

套裝包括:

極品即食燕盞禮盒－3支裝

即食黑松露磯煮鮑魚240g

烏干達花膠筒 (28g)



套裝中3支極品即食燕盞採用砂勞越洞燕頂級官燕盞，清甜嫩滑極緻口感，啖啖燕窩，味道清香。即食黑松露磯煮鮑魚，濃郁甘醇黑松露提鮮，入口鮮嫩 爽口。而烏干達花膠筒膠則有著豐厚膠質感，含有豐富蛋白質、鈣質等，有效養顏活血。3款上等食材，送禮或者同家人分享齊齊健康補益！

燕窩美肌滋潤套裝 (原價：$805)

限時優惠價：$699（最多可使用13,900積分，抵消 $139現金）

▶ 更多 養顏補品 優惠

8. 逆齡因 Youth Solution NMN 33000

逆齡因 Youth Solution NMN 33000 (60粒) 全逆齡加強版

想焕發年輕活力，補充NMN 成分就啱哂啦！逆齡因Youth Solution NMN 33000首創逆齡罕有配方，以天然松樹皮提取物配方融合白藜蘆醇， 每顆膠囊結合超高濃度NMN，不僅可以達致逆齡功效，更可致延長細胞壽命。同時提升肌肉耐力和肌力，改善睡眠質素，並瞬間全面激活細胞抗老能量。

逆齡因 Youth Solution NMN 33000 (60粒) 全逆齡加強版 (原價：$1,980)

限時優惠價：$890（最多可使用17,800積分，抵消 $178現金）

買三瓶再平$270，再送意大利製造隕石抗衰老套裝(總值：$2,388)

▶ 更多 NMN 逆齡產品 優惠

9. VHL 氣血補 VHL Qi blood Tonic【限時買一送一】

VHL 氣血補 VHL Qi blood Tonic 【限時買一送一】

VHL 氣血補 VHL Qi blood Tonic結合印度人參、桑葚和紅景天等植物成分，有助於增強甲狀腺功能、幫助阻止自由基的破壞。當中更含有美容養顏嘅桑葚、有助抗腫瘤嘅紅景天，保護心血管功能。對於生津補氣、增強腦力、減壓更由其有效。現時更有買一送一優惠，立即入手補補啦！

VHL 氣血補 VHL Qi blood Tonic 【限時買一送一】 (原價：$780)

限時優惠價：$499（最多可使用9,900積分，抵消 $99 現金）

▶ 更多 全店買一送一 優惠

10. YOUNGVITA - 健骼素 Joint Pro 【限時買三送一】

YOUNGVITA - 健骼素 Joint Pro 【限時買三送一】

隨年紀增長，每個人都需要更注意自己的骨骼健康。健骼素 Joint Pro結合多種天然成分例如葡萄糖胺、軟骨素等，更特別加入薑黃素，具天然抗炎和鎮痛劑。同時更能維持關節健康，減輕由於疲勞或老化引起的關節疼痛及炎症， 防止軟骨退化，預防關節免受進一步損傷和退化。

YOUNGVITA - 健骼素 Joint Pro 【限時買三送一】 (原價：$460)

限時優惠價：$350（最多可使用7,000積分，抵消 $70 現金）

▶ 更多 護理保健 優惠

即買孝敬媽媽啦！ ▶ 更多 母親節優惠 精選

又心郁郁想買嘢？即玩▶購物狂指數測試 ,完成後新會員更可領取$10網購優惠劵添！