端午糭2024｜啖啖傳統特色靚糭！鴻福堂、蘇太名醬精選優惠$60起

端午節即將來臨，又是時侯提早入手端午糭，想品嚐淡淡滿足傳統滋味及特色風味，就即睇小編為大家精選的端午糭優惠！蘇太名醬、鴻福堂、酒店級等系列嘅靚糭都已經上架，自己食定送禮都一樣大方得體，睇完就立即搶購啦！另外而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，千祈唔好錯過啦！



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端午糭2024｜蘇太名醬端午糭系列

來自香港自家製的醬料品牌「蘇太名醬」最受歡迎就是無添加的XO名醬，而趁住端午節就推出XO醬+裹蒸糭套裝，靚醬配靚糭齊齊食，雙倍滋味！同時亦有單售鹼水糭，與家人一起分享傳統獨特風味。

1. 蘇太端午有禮- 裹蒸糭 - XO醬套裝

蘇太端午有禮- 裹蒸糭 - XO醬套裝

糭內每件五花肉用上香濃廚房萬用的「蘇太士刁醬」醃製，配合比例恰當嘅糯米及綠豆，製作出滋味無窮的豪華裹蒸糭，再加埋獨家靚醬，送禮及與家人共享都是必備之選。

蘇太端午有禮- 裹蒸糭 - XO醬套裝（原價：$344）

限時優惠：$328（最多可使用6,500積分，抵消 $65 現金）

2. 蘇太桂花紅豆鹼水糭

蘇太桂花紅豆鹼水糭 - 200克

軟綿幼滑口感的豆沙，配上清香怡人桂花香，切開如流沙般的豆沙慢慢滲出，香味同口感都相當誘人，自家炮製的桂花紅豆鹼水糭，相信喜愛甜點的大人、小朋友都會非常喜愛。

蘇太桂花紅豆鹼水糭 - 200克（原價：$63）

限時優惠：$60（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

端午糭2024｜鴻福堂端午糭系列

過時過節怕食太多加重身體負擔，不如就由原材料開始揀起，食材夠健康就可以放心食。原味養生之選鴻福堂主打無添加味精及防腐劑，端午糭系列糭同樣嚴選矜貴食材：包括原隻·鮑魚、瑤柱及頂級豚肉等，今次優惠只限3天，立即入手精選靚糭！

3.鴻福堂 - 黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉 (實體禮券)

【只限3天】鴻福堂 - 黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉 (實體禮券) 1張

矜貴的黑松露配混入軟糯糯米中，配以足料香濃的金華火腿、原粒瑤柱、冬菇及豚肉，充斥著垂涎香氣一試難忘。

鴻福堂 - 黑松露金腿瑤柱冬菇豚肉糉 (實體禮券) 1張（原價：$179）

限時優惠：$78（最多可使用1,500積分，抵消 $15 現金）

4. 鴻福堂 - 原粒瑤柱金腿香菇上海糉 (實體禮券) 1張

【只限3天】鴻福堂 - 原粒瑤柱金腿香菇上海糉 (實體禮券) 1張

原粒瑤柱及原隻冬菇配，配以咸香金華火腿，並特別加入紅豆、眉豆及花生於醬油浸泡的糯米中，一嚐滿滿上海風味。

鴻福堂 - 原粒瑤柱金腿香菇上海糉 (實體禮券) 1張（原價：$179）

限時優惠：$78（最多可使用1,500積分，抵消 $15 現金）

端午糭2024｜尖沙咀帝苑酒店端午節糉系列

想在端午節送禮夠得體，出自酒店品牌的端午糉就是上品之選。當中人氣之選的雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽，嚴選優質鹹蛋黃，配上軟糯十足的糯米，口感十足。

5. 尖沙咀帝苑酒店 - 雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽（淨重約一斤）

尖沙咀帝苑酒店 - 雙黃金華火腿瑤柱裹蒸粽（原價：$298）

限時優惠：$253.3（最多可使用400積分，抵消 $4 現金）

端午糭2024｜良品開飯糭系列

想感受特色台灣滋味，食盡啖啖地道美食風味，就一定於提早預購良品開飯系列糭啦！當中大推湖州臘味鮮肉粽及紅藜珍菇素粽，頂級原材料及獨特咸甜口味，值得在佳節與家人品嚐。

6. 良品開飯 - 南門系列 - 湖州臘味鮮肉粽

【6月3日發貨】良品開飯 - 南門系列 - 湖州臘味鮮肉粽 (200g/粒)

被2020年蘋果日報評比「冠軍粽王」的極品肉粽，使用道地臘腸及肝腸，融合肉質軟嫩的黑毛豬梅花肉與爽口圓糯米，風味獨特富嚼勁，啖啖肉香風味十足。

【6月3日發貨】良品開飯 - 南門系列 - 湖州臘味鮮肉粽 (200g/粒)（原價：$72）

限時優惠：$62（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

7. 良品開飯 - 紅藜珍菇素粽

良品開飯 - 紅藜珍菇素粽(160g/粒)

以糯米、紅藜、香菇、杏鮑菇、茶樹菇、佐以粒粒飽滿的蓮子，配搭經獨家秘方，用料實在，全素食材天然美傅承古早味，一眾素食者是不容錯過的好滋味！

【6月3日發貨】良品開飯 - 黃金板栗粽 (205g/粒)（原價：$70）

限時優惠：$60（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

端午粽 2024 | 嗎哪有機站 - 端午粽套裝

端午粽套裝 | 蛋黃豬肉粽2隻、珍味八寶糭2隻 (140g x 4隻)

「嗎哪有機站」出品的「端午粽」套裝齊集傳統的「蛋黃豬肉粽2隻」及「珍味八寶糭2隻」，套裝精心配搭，加上附送可愛滿分的四川熊貓限量袋一個，不論送禮或自用都大滿足！

嗎哪有機站 - 端午粽套裝 | 蛋黃豬肉粽2隻、珍味八寶糭2隻 (140g x 4隻)（原價：$148）

限時優惠：$128（最多可使用2,500積分，抵消 $25現金）

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