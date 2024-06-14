父親節2024｜8款至冧實用禮物低至36折 再送高達$180優惠券

天下爸爸總是口硬心軟，表面看起來嚴肅而一絲不苟，內裏卻比誰都更愛我們，一直默默地照料整個家，適逢父親節，就讓我們送上心思禮物，好好感謝這位超人般的爸爸吧！以下小編精選多款實用護膚香水、補健品、家電產品、及特色飲品，全方位給予爸爸驚喜，現時更送你限時優惠券，購滿指定金額更可即減高達$100，實行邊買邊慳！



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8款貼心實用父親節禮物推介

1. Kiehl's - 男士全效潔面啫喱 250ml

Kiehl's - 男士全效潔面啫喱 250ml

想為爸爸工作打打氣卻又說不出口？送上這支全效潔面啫喱，含咖啡因、薄荷、維他命E及柑橘萃取物，有助喚醒早上疲累的肌膚，頓時感覺清爽，為爸爸提神！同時更能減低爸爸剃鬚後的刺激及不適感，全面補水不緊繃，舒適感滿分！

Kiehl's - 男士全效潔面啫喱 250ml (原價：$240)

限時優惠價：$140（最多可使用2,800積分，抵消 $28現金）

2. Kiehl's - 男士全效保濕乳 125ml

Kiehl's - 男士全效保濕乳 125ml

爸爸工作忙碌懶於護膚，膚色漸漸變得暗啞無精神？想改善便要由保濕做起。蘊含多種滋養成分，有效擊退粗糙角質，同時控油、鞏固肌膚屏障，防止日常紫外線或環境污染侵害。當中亦加入維他命C及葡萄糖苷，有助大大提亮膚色，讓爸爸重拾健康光澤肌，望落都醒神啲！

Kiehl's - 男士全效保濕乳 125ml (原價：$555)

限時優惠價：$198（最多可使用3,900積分，抵消 $39現金）

3. MONTBLANC 萬寶龍 - EXPLORER 探尋旅者男士香水 60ml

MONTBLANC 萬寶龍 - EXPLORER 探尋旅者男士香水 60ml

要突顯獨特的個人氣質品味，一支充滿質感的香水當然少不了！探尋旅者淡香精結合了當代工藝和尖端技術製成，以清爽優雅的佛手柑為前調；細緻誘惑的香根草為中調，再來便是豐富木質的廣藿香，混合而成散發出陣陣木質皮革芳香調，充滿著現代感及渾然天成的紳士優雅，絕對是熟男增強自信魅力的香氣！

MONTBLANC 萬寶龍 - EXPLORER 探尋旅者男士香水 60ml (原價：$1,133)

限時優惠價：$355（最多可使用7,100積分，抵消 $71現金）

4. Caruso's - 澳洲多元維他丸 - 男士配方 60粒

Caruso's - 澳洲多元維他丸 - 男士配方 60粒

爸爸日夜為家庭打拼，有時會疏忽照顧自己，但其實他的健康同樣重要！採用了25種維生素、礦物質、抗氧化劑和營養素專門配製而成，能有效促進免疫力並改善免疫系統功能，亦有助於維護健康的頭髮、皮膚和指甲，同時含有多種抗氧化劑，有助於減少自由基的形成和損害，每日服用一次全方位照料爸爸健康。

Caruso's - 澳洲多元維他丸 - 男士配方 60粒 (原價：$365)

限時優惠價：$148（最多可使用2,900積分，抵消 $29現金）

5. 維他奶 鈣思寶 高鈣原味豆奶 250毫升6包裝4排 [原箱]

維他奶 鈣思寶 高鈣原味豆奶 250毫升6包裝4排 [原箱]

如爸爸不喜歡喝牛奶，或是對牛奶敏感，這款維他高鈣原味豆奶是不錯的選擇！當中蘊含高鈣植物奶之三大好處 - 高鈣、低糖、零毫克膽固醇，一包便能補充大量優質蛋白質及鈣質，長期飲用守護身體健康。現在買原箱都只需$80.1， 平均每包$3.3， CP值超高！

維他奶 鈣思寶 高鈣原味豆奶 250毫升6包裝4排 [原箱] (原價：$108)

限時優惠價：$80.1（最多可使用1,600積分，抵消 $16現金）

6. 澳門933北苑--烏龍茶 500ml x24支 原箱

澳門933北苑--烏龍茶 500ml x24支 原箱

香港人最愛飲茶，爸爸們亦不例外。這支來自福建北苑自家生態茶園，澳門製造的烏龍茶，採用福建傳統優質名茶茶葉，香氣純正、滋味甘爽，細心品嚐便會發覺其滋味濃厚回甘，入手放在家中讓爸爸假日享受也不錯！

澳門933北苑--烏龍茶 500ml x24支 原箱 (原價：$216)

限時優惠價：$115（最多可使用2,300積分，抵消 $23現金）

7. Yohome 免安裝迷你折疊可移動大容量速乾殺菌除蟎烘乾機

Yohome 免安裝迷你折疊可移動大容量速乾殺菌除蟎烘乾機

踏入雨季加上天氣漸漸變得潮濕，衣物無法晾曬烘乾，特別是爸爸的襯衫放了一整天仍是濕泅泅，更有機會出現細菌異味！來自日本人氣的Yohome速乾殺菌除蟎烘乾機，小巧靈活易收納，容量卻是能容納13件衣物之大，甚至能出差便攜，非常方便。採用3D熱風+雙模式烘乾，透過多方位擴散熱柔風，同時加入UV紫外除菌及巴氏高溫除菌，除菌率高達99.9%，保持衣物時刻乾爽潔淨。

Yohome 免安裝迷你折疊可移動大容量速乾殺菌除蟎烘乾機 (原價：$699)

限時優惠價：$368（最多可使用7,300積分，抵消 $73現金）

8. Double Clean 寵物毛微粒吸附四層濾網空氣淨化機

Double Clean 寵物毛微粒吸附四層濾網空氣淨化機

留在家Me time想幾時都舒適自在？以1050轉/min 超強風力強效為家中除臭吸毛去異味，同時採用四層濾網全效淨化空氣中顆粒物，及360°過濾循環系統，讓淨化風遍佈全屋，穿透每個角落，每一呼一吸都煥然一新。

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