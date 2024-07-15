行李箱推介｜6款必買超實用行李箱$350起 附3大挑選貼士安心出遊

適逢旅遊旺季，小朋友開始放暑假，加上7月底巴黎即將舉行奧運盛事，不少人都想到當地一同感受熾熱氣氛，相信早已為出遊做好準備，但面對多日行程，又怎能少得一個高質耐用的行李箱呢？以下為你推介出6款性價比極高且實用的行李箱，最平更可以低至$350入手，當中不乏Hallmark、Delsey等人氣品牌，更附有3大選購貼士，全方位助你安心出遊！



必知3大行李箱挑選貼士

選購貼士一：外殼

行李箱分為軟殼及硬殼兩種，軟殼多以布料、尼龍或皮革為主，相對上較輕身，適合短期旅程攜帶；硬殼則大多由塑膠或鋁鎂金屬製成，耐磨防刮及撞裂，防盜、耐用度較高。

選購貼士二：開關

開關多分為拉鍊式及鋁框型，拉鍊式相對輕盈及有彈性，可不用平放或狹窄地方中輕易拿取物品；鋁框型則會較重，但勝在較多金屬安全鎖，不易被弄壞更安全。

選購貼士三：尺寸

不同日數的旅程也有相應尺寸的行李箱：16-20吋（適合1-3天）; 22-26吋（適合4-7天）; 28-32吋（適合7天以上）。

1. MIHK 975 系列 行李箱 20"【3種顏色 3種尺寸】

MIHK 975 系列 行李箱 20"【3種顏色 3種尺寸】

倘若行李箱多為短期的輕旅行或工幹使用，這款MIHK的975系列便做到「麻雀雖小，五臟俱全」的效果，分為20"/24"/28"三種尺寸及黑/藍/綠三款顏色，自由配搭，而且只需$350價錢超實惠！採用PC物料，不但輕身易攜，韌度、吸震力亦十分高，加上防撞包角及配置嵌入式美國海關TSA密碼鎖，全方位安全保護內裏物件。同時增添擴大容量功能，裝幾多戰利品都無問題！

MIHK 975 系列 行李箱 20"【3種顏色 3種尺寸】 (原價：$699）

限時優惠價：$350（最多可使用17,500積分，抵消 $175 現金）

2. Hallmark 894THQ 前揭式行李箱 20"【3種顏色 3種尺寸】

Hallmark 894THQ 前揭式行李箱 20"【3種顏色 3種尺寸】

同為受旅客熱捧的行李箱品牌HALLMARK，除了尺寸及顏色多多選擇之餘，實用性又頗高，驚喜的是價位相對親民，可說是必買品牌之一！這款行李箱含創新的前開蓋功能，方便取物，而且採用超輕盈且堅韌的德國拜耳PC物料外殼，配上日本Hinomoto超順滑靜音轆，保證旅程路路順暢。

Hallmark 894THQ 前揭式行李箱 20"【3種顏色 3種尺寸】(原價：$1,680）

限時優惠價：$699（最多可使用44,900積分，抵消 $449 現金）

3. Delsey Chatelet Soft 30" 可擴張旅行喼【白色】

Delsey Chatelet Soft 30" 可擴張旅行喼【白色】

作為時尚達人或喜愛打扮的你，絕不能錯過這個法國國民行李箱品牌 Delsey Paris Chatelet 系列的行李箱！物料採用皮革及滌淪混合，輕盈軟箱，與坊間其他品牌的金屬感不同，它較強調傳統凹凸浮雕感，突顯出不一樣的法式優雅時尚氛圍，同時配有品牌專利的的雙層保安拉鏈及擴張夾層，時尚感及實用性滿分！

Delsey Chatelet Soft 30" 可擴張旅行喼【白色】(原價：$2,980）

限時優惠價：$1,099（最多可使用54,900積分，抵消 $549 現金）

4. BERMAS 超大容量 戰艦箱二代 胖胖箱 26"【4種顏色 2種尺寸】

BERMAS 超大容量 戰艦箱二代 胖胖箱 26"【4種顏色 2種尺寸】

每次去歐洲、日本韓國血拼都要出盡全力去關上行李箱？有時一不小心更會塞爆造成損壞，推介這款人氣「胖胖箱」便可即時消除行李太多的煩惱。以單拉雙勾為拉開設計，簡易便能打開，同時採用無拉桿設計，因此內裏收納空間較其他行李箱大大提升，更解決了平常放置物品會有不平的情況，輪胎則使用日本頂級HINOMOTO的輪胎，推滑非常順暢有感，血拼幾多都能輕鬆帶回家。

BERMAS 超大容量 戰艦箱二代 胖胖箱 26"【4種顏色 2種尺寸】 (原價：$3,198）

限時優惠價：$1,299（最多可使用64,900積分，抵消 $649 現金）

5. VIVA VENUS 拉鍊前開蓋行李箱 24"【6種顏色 4種尺寸】

VIVA VENUS 拉鍊前開蓋行李箱 24"【6種顏色 4種尺寸】

旅行時在機場或路上想在行李箱內取出物品，往往都沒有足夠空間打開，極不方便！VIVA VENUS 添加獨有前開蓋設計，無論是小型旅館及狹小空間使用都無問題，絕對是懶人救星。同時採用100%德國拜耳Markrolon®聚碳酸酯，具獨特高強度防衝擊刮花，擴充放大功能大大增加 20%容量，外觀時尚設計亦有多款選擇，是必入手的全能型行李箱。

VIVA VENUS 拉鍊前開蓋行李箱 24" 【6種顏色 4種尺寸】(原價：$1,900）

限時優惠價：$1,330（最多可使用66,500積分，抵消 $665 現金）

6. Echolac Amos Pro Collection 行李箱 26"【4種顏色 3種尺寸】

Echolac Amos Pro Collection 行李箱 26"【4種顏色 3種尺寸】

來自日本的人氣品牌ECHOLAC推出的這個AMOS PRO系列，含不同活力鮮艷顏色供選擇外，更設有超多設計巧思減重減負，亦採用100%德國Bayer Makrolon® PC物料，整體極輕巧同時確保外殼能抵禦高強度衝擊及刮花，亦設有減震軟膠雙車輪，不用再怕旅行時會因過重、撞擊令車輪壞掉。容量方面亦有擴展功能，大大增加20%空間，隨時簡易出行。

Echolac Amos Pro Collection 行李箱 26"【4種顏色 3種尺寸】 26" (原價：$4,800）

限時優惠價：$898（最多可使用44,900積分，抵消 $449 現金）

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