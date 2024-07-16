奧運2024｜必搶零食/飲品/紙巾套裝限時優惠 檸檬茶低至$2.6包

臨近巴黎奧運開幕，相信大家早已約定成班好友追看各大賽事，一同投入奧運狂熱！收看精彩賽事時「口痕」又怎能少得各款零食、飲品？「01網購」特為奧運盛事推出各款激抵優惠套裝，當中有香口惹味的脆片類、特色飲品及家居必備紙品等，最平$100唔洗有20包薯片，千萬不能錯過，即去入手邊歎美食邊感受奧運熾熱氛圍啦。



1. [奧運限定] 11包滋味零食組合懶人包

[奧運限定] 11包滋味零食組合懶人包

一大班朋友睇奧運，口味上要有得揀先過癮！懶人包套裝含7款不同口味的惹味脆片，包括最新上市的非油炸Popcorners爆米花脆片、人氣Doritos芝士味粟米片、甜辣鮮明的RUFFLES墨⻄哥辣椒味及⽥園沙律醬味波浪薯片等，任君選擇，款款都一口入魂停不了！

[奧運限定] 11包滋味零食組合懶人包 (原價：$248）

限時優惠價：$199（最多可使用3,900積分，抵消 $39 現金）

2. [奧運限定] 20包LAY'S滋味薯片組合

[奧運限定] 20包LAY'S滋味薯片組合

作為薯片界人氣王Lay's相信無人不認識，亦深受各大零食控歡迎，現時推出限定滋味薯片套裝，除了經典口味外，更有濃郁酸甜酸忌廉洋蔥、惹味BBQ及幽香黑松露口味，而且限時優惠不用$5便有一包，性價比極高，入手多幾套放在家中都不心痛呀！

[奧運限定] 20包LAY'S滋味薯片組合 (原價：$186）

限時優惠價：$99（最多可使用1,900積分，抵消 $19 現金）

3. [奧運限定] 15包Kleenex及Scott紙巾激荀組合

[奧運限定] 15包Kleenex及Scott紙巾激荀組合

要盡情投入奧運賽事，當然先要保持家居潔淨，特別是享用一堆零食飲品過後，紙巾用品更為重要。現時推出限時激荀組合紙巾套裝優惠，當中包含Kleenex 軟包面紙（4包裝）3袋及Scott 摺疊萬用廚紙 （200張）3包，只需$6.6一包，全面照料客廳、廚房所需。

[奧運限定] 15包Kleenex及Scott紙巾激荀組合 (原價：$180）

限時優惠價：$99（最多可使用1,900積分，抵消 $19 現金）

4. 拉麵說 - 全家福套裝

拉麵說 - 全家福套裝

一到深夜總是餓，若然邊睇賽事吃食零食不夠過口癮，來碗特色拉麵絕對是極級享受！含招牌豚骨叉燒、三顆半鮮番茄及金湯肥牛拉麵，仲有非常推介的火山肉醬及海鮮冬陰功口味，香辣酸甜惹味，開胃提神，更有脆脆肉酥拌麵，一次嘆齊六款，口味、口感滿分呀！

拉麵說 - 全家福套裝 (原價：$180）

限時優惠價：$135（最多可使用2,700積分，抵消 $27 現金）

5. 維他 檸檬茶 250毫升6包裝4排 [原箱]

維他 檸檬茶 250毫升6包裝4排 [原箱]

奧運賽事每分每秒都刺激萬分，要夠暢快當然要來一包酸甜爽澀的維他檸檬茶，現時只需$64便可入手4排（24件），平均不到$2.6便有一包，性價比極高，啱晒同好友追賽事時爽一爽！

維他 檸檬茶 250毫升6包裝4排 [原箱] (原價：$72）

限時優惠價：$64（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

6. 維他 菊花茶 250毫升6包裝4排 [原箱]

維他 菊花茶 250毫升6包裝4排 [原箱]

觀看賽事一不留神很難抵擋零食的引誘，非常熱氣且高脂，此時便需要一包菊花茶降降火，同時清熱排毒，緩解夏季熱氣，讓你時刻好好享受奧運狂熱氣氛，一同為螢幕前的運動健兒加油！

維他 菊花茶 250毫升6包裝4排 [原箱] (原價：$72）

限時優惠價：$64（最多可使用1,200積分，抵消 $12 現金）

即入手更多精選奧運優惠套裝、原箱優惠！

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