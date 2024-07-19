夏日湯水｜解暑袪濕、清熱解毒！5款即飲湯包、簡單易煲湯水推介

炎夏天氣悶熱，再加上雨季氣候不穩定，想消暑及增加食慾，不妨嘗試選擇清熱、健脾的袪濕湯水啦！小編為大家在「01網購」精選5款夏日湯水，包括鴻福堂的即飲湯包、中港藥業的解暑湯材料包等，更有低至$38，立即入手清熱消暑啦！



1. 鴻福堂 - 牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯

鴻福堂 - 牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯 400ml

如果經常食熱氣嘢，覺得喉嚨有啲唔舒服，就要飲這款牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯。含有解毒消腫、促進血脂的代謝的牛蒡，當中的無花果則可滋潤咽喉，配合營養價值高的淮山及爽甜粟米，清熱同時也能喝上一口甜甜的湯水。

鴻福堂 - 牛蒡無花果淮山粟米豬腱湯 400ml (原價：$92）

限時優惠價：$38（最多可使用700積分，抵消 $7 現金）

2. moonwell®️湯包 - 五指毛桃海底椰素湯

moonwell®️湯包 - 五指毛桃海底椰素湯

清新甘香的養生茹素食療配方燉湯，採用有「廣東人蔘」之稱的－五指毛桃，具有類似椰子的香氣。配以淮山、粟米、扁豆、蜜棗、海底椰等美味低脂低卡路里的袪濕強身食材，長期坐冷氣房及濕重人士的必飲健康湯水之選！

moonwell®️湯包 - 五指毛桃海底椰素湯 (原價：$96)

限時優惠價：$73（最多可使用1,400積分，抵消 $14 現金）

3. moonwell®️湯包 - 椰皇鮑魚豬展湯

moonwell®️湯包 - 椰皇鮑魚豬展湯

同樣都是moonwell®️即飲湯包的椰皇鮑魚豬展湯，採用整隻深海鮑魚，肉質鮮甜美味、細嫩厚肉，配以椰皇、椰棗、豬展等。不但可以潤肺清熱，而且營養價值豐富，夏天偶爾因太悶熱而無胃口，喝一碗滋陰補養就最適合不過啦！

moonwell®️湯包 - 椰皇鮑魚豬展湯 (原價：$138）

限時優惠價：$95（最多可使用1,900積分，抵消 $19 現金）

4. 中港藥業 - 解暑潤肺去濕湯

中港藥業－解暑潤肺去濕湯 (2人份量)

除了即湯飲包，有時間自己都買材料煲碗靚湯，就更有新鮮美味啦！中港藥業的解暑潤肺去濕湯包，有健脾養胃等功效，建議加入去皮雞肉、瘦肉或魚類，便煲製出清潤而不油膩的湯水。

中港藥業－解暑潤肺去濕湯 (2人份量)

限時優惠價：$65（最多可使用1,300積分，抵消 $13 現金）

5. 中港藥業－消暑健脾去濕湯

中港藥業－消暑健脾去濕湯 (2人份量)

炎夏經常反覆下雨焗熱，體內容易造成濕氣過重，使身體容易感到疲倦，精神不振。而這款消暑健脾去濕湯，選取的材料均具有清熱、祛濕，有效健脾胃解毒，同時對於消除水腫的效果甚佳。

中港藥業－消暑健脾去濕湯 (2人份量)

限時優惠價：$65（最多可使用1,300積分，抵消 $13 現金）

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