【AIR SPACE 整形級喬奶神器】一件Bikini輕鬆K.O所有胸型問題！

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夏日炎炎，去海邊玩簡直係一大樂事！但係一諗到去海邊要着Bikini，可能好多姊妹都會有所卻步，擔心自己冇傲人嘅身材會唔會駕馭唔到Bikini。但邊個話Bikini一定要身材豐滿嘅女仔先可以着？小編就幫大家物色咗來自台灣品牌 【AIR SPACE】 嘅皇牌泳衣👙，有「喬奶神器」之稱，着上身後絕對帶到畀你整形級嘅效果。即刻拉落去睇睇 AIR SPACE 嘅Bikini有幾厲害喇！

AIR SPACE Bikini 👙 專為亞洲女生設計，有三大獨家專利，無論你係小胸、胸部外擴或下垂，AIR SPACE 嘅Bikini都可以幫你解決所有胸型問題。

專利 1：獨家開版C型爆乳撥撥胸墊❗❗

2.0cm胸墊倒勾設計及高密度記憶綿，可以立即收起副乳，將下胸肉補滿向上推高，改善胸型，望上去胸型更圓潤，製造視覺效果。

專利 2：品牌愛心防滑膠印❗❗

每件泳衣內裡都有獨家愛心圖案嘅防滑膠印，有效增加皮膚阻力，着得舒適之餘又唔使怕Bikini會移位走光。

專利 3：胸型聚焦固定線❗❗

縮短脊心距離，脊心係左右罩杯中間嘅連接位置，用來連接支撐左右罩杯。Air space Bikini脊心比一般市面上嘅Bikini更短，變相可以令兩邊罩杯更聚攏，兩胸向內集中，着完一秒即有事業線！

+ 3 + 2

AIR SPACE 嘅Bikini唔單止功能強大，而且款式設計仲十分吸晴，着住打卡影相一流！小編幫大家精挑細選咗 4 款Bikini，即刻睇睇以下邊款係你嘅心頭好喇！

1. 素色線條美胸單綁帶比基尼 (共5色) NT$1290

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+ 3 + 2

2. 3WAY雙綁帶顯瘦連身比基尼 (共3色) NT$1980

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+ 3 + 2

3. 印花爆乳單綁帶比基尼 (共5色) NT$1390

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+ 4 + 3 + 2

4. 素色爆乳單綁帶比基尼 (共9色) NT$990

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+ 4 + 3 + 2

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(產品資料以官方最新發佈為準)