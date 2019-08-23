《一網打盡》全新網購回贈平台！淘寶買嘢都可以賺積分換現金券？

網購攻略 網購攻略

由香港01打造嘅全新網購回贈平台—「一網打盡」現正上線喇！只要經一網打盡前往各大網上購物平台消費，完成交易後可以額外賺取01積分，憑積分仲可以換取各式各樣現金券、優惠券或禮品。

有冇諗過上淘寶買嘢都可以換豐富禮品？只要輕鬆四步就可以一邊網購一邊賺盡積分換好禮！𠵱家就等小編分享賺分攻略，跟住以下步驟齊齊做個精明消費者喇！

賺分玩法：輕鬆四步，一鍵即賺🎉

第一步：首先免費註冊成為香港01會員

第二步：按此連結前往「一網打盡」，經一網打盡前往各大網上商店挑選心水商品

第三步：將商品加入購物車並於30日內結帳

第四步：完成交易後會收到短訊確認

01積分計法

01積分係根據訂單內最後結算金額（扣除運費）乘以各網上商品嘅回贈比率計算，小數點將無條件捨去。

各網上商店​回贈比率：

「淘寶」— 每件商品回贈比率不同，最高可達50倍積分回贈。

「KKday」— 全平台2.5倍01積分回贈

「Ztore士多」— 全平台3.5倍01積分回贈

「VinOnly」— 全平台7倍01積分回贈

各合作網店的01積分回贈倍數，請以商品的標籤上作準。

👇賺分計算實例👇

賺分計算實例

淘寶賺分四步

1. 經一網打盡前往「淘寶」搜尋頁

2. 搜尋產品並進入淘寶

3. 登入淘寶帳戶

4. 加入購物車並於30日內結帳即可賺取01積分

只要累積足夠積分後就可以兌換豐富現金券、優惠券或禮品，不定期仲會推出新禮品供大家兌換，記得要密切留意啊！

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