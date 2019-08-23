《一網打盡》全新網購回贈平台！淘寶買嘢都可以賺積分換現金券？

撰文：小甘
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由香港01打造嘅全新網購回贈平台—「一網打盡」現正上線喇！只要經一網打盡前往各大網上購物平台消費，完成交易後可以額外賺取01積分，憑積分仲可以換取各式各樣現金券、優惠券或禮品。
有冇諗過上淘寶買嘢都可以換豐富禮品？只要輕鬆四步就可以一邊網購一邊賺盡積分換好禮！𠵱家就等小編分享賺分攻略，跟住以下步驟齊齊做個精明消費者喇！
賺分玩法：輕鬆四步，一鍵即賺🎉
第一步：首先免費註冊成為香港01會員
第二步：按此連結前往「一網打盡」，經一網打盡前往各大網上商店挑選心水商品
第三步：將商品加入購物車並於30日內結帳
第四步：完成交易後會收到短訊確認
01積分計法
01積分係根據訂單內最後結算金額（扣除運費）乘以各網上商品嘅回贈比率計算，小數點將無條件捨去。
各網上商店回贈比率：
「淘寶」— 每件商品回贈比率不同，最高可達50倍積分回贈。
「KKday」— 全平台2.5倍01積分回贈
「Ztore士多」— 全平台3.5倍01積分回贈
「VinOnly」— 全平台7倍01積分回贈
各合作網店的01積分回贈倍數，請以商品的標籤上作準。
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賺分計算實例
淘寶賺分四步
1. 經一網打盡前往「淘寶」搜尋頁
2. 搜尋產品並進入淘寶
3. 登入淘寶帳戶
4. 加入購物車並於30日內結帳即可賺取01積分
只要累積足夠積分後就可以兌換豐富現金券、優惠券或禮品，不定期仲會推出新禮品供大家兌換，記得要密切留意啊！
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