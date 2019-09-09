【九月網購優惠一覽】x 【一網打盡九月迎新大激賞】

網購攻略 網購攻略

一文睇晒九月海內外網購平台優惠。買嘢前入嚟碌一碌，慳少少。揀啱時間入手，慳多啲！九月仲係【一網打盡】迎新大激賞！記得睇埋文末網購雙倍積分教學！

1. KKday

優惠碼【ZQ6N70】請於以下期間內使用：

訂購日期：2019年8月27日 - 2019年12月31日

出發日期：2019年8月28日 - 2020年2月29日

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溫馨小提示：留意番優惠碼只限一日團、半日團、多日團；不包括包車、上網SIM卡、門票、美食券類別等商品，查閱條款及細則詳情請按此連結。

2. FARFETCH - 總部位於英國倫敦的貴價時裝購物平台

輸入優惠碼【FX30】即享額外7折！

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(優惠碼條款及細則)

3. ZALORA - 總部位於新加坡的ZALORA於不同地區設有分區網頁。

精選貨品低至2折！只要於9月2至9日 埋單輸入【HOT35】 即可享額外65折！

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ZALORA限時優惠 (ZALORA截圖)

4. MaBelle - 以天然鑽石、18K金及925純銀材質，精心打造時尚多變的首飾，讓你隨心搭配展現個人風格。馬上選購或預約試載，全球免郵，14天退換保證。

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推廣期內網上選購任何貨品滿HKD2,500或以上即可免費獲贈「東海堂HK$50現金禮餅券4張(香港適用)」(價值︰HKD200)，送完即止。

此活動推廣期即日起至2019年9月30日下午11時59分為止。

5. Agoda - 全球超過750,000家酒店任您選擇

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6. 零食大王 - 香港零食大王有限公司旗下品牌，致力打造全香港至平，至齊，至快送貨的網上零食店。

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7. 卓悅 - 主要業務為批發同埋零售名牌化妝品，同埋提供美容同健美中心服務。

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8. NIKE.COM

由2019年8月30日10:00至9月21日23:59期間，凡於 NIKE.COM 購買活動產品滿HK$899或以上即獲限量版涼感毛巾套裝。

*標有「不適用於贈品優惠活動」 的產品不參加是次活動。

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NIKE截圖

9. 百佳超級市場 - 百佳網購專享每月精彩折扣優惠，立即網上訂購！ 最快即日送貨。

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10. iHerb - 3萬多款北美好貨，正品保障，全球免郵或小額運費以及極速送貨。

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11. Charles & Keith - CHARLES & KEITH是由兄弟檔 Charles Wong和Keith Wong 於1996年在新加坡創立。該品牌的產品包含鞋履、包袋、皮帶、太陽眼鏡、手環等各類時尚配飾。

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12. J SELECT網上商店 - 優質家電廚具、相機影音、美容及潮流品牌

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(活動期間：2019年9月1日至9月30日)

J SELECT 截圖

13. SHEIN

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全場滿HK$99免運費

買滿HK$1299可用 優惠碼【YUK03】減HK$260

買滿HK$699可用 優惠碼【YUK02】減HK$100

買滿HK$399可用 優惠碼【 YUK01】減HK$40

SHEIN截圖

14. 淘寶

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買滿¥799可用 優惠碼【100HK01】減¥100

買滿¥399可用優惠碼【 40HK01 】減¥40

淘寶截圖

15. HBX

一網打盡雙倍「01積分」活動玩法：

1. 註冊成為香港01會員。

2. 留意商家回贈倍數，經一網打盡前往網上購物平台購物。

3. 選購產品，於活動期間內加入購物車並結帳，即代表確認賺取雙倍「01積分」。

4. 接收短訊確認訂單已紀錄（「01積分」將30日內存入會員帳戶並有短訊通知）。

*一網打盡首頁中的產品回贈倍數展示為原本倍數，並未展示雙倍回贈之數目。

一網打盡雙倍「01積分」活動日期及詳情：2019年9月02日—9月13日：KKday

原本回贈倍數為2.5倍，活動期間內回贈倍數為5倍

2019年9月11日—9月15日：VinOnly

原本回贈倍數為7倍，活動期間內回贈倍數為14倍

2019年9月16日—9月22日：Ztore

原本回贈倍數為3.5倍，活動期間內回贈倍數為7倍

2019年9月23日—9月30日：

1. KKday：原本回贈倍數為2.5倍，活動期間內回贈倍數為5倍

2. VinOnly：原本回贈倍數為7倍，活動期間內回贈倍數為14倍

3. Ztore：原本回贈倍數為3.5倍，活動期間內回贈倍數為7倍

*詳情可參閱一網打盡雙倍「01積分」活動條款及細則。

(以上資料以官方最新發佈為準)