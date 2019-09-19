【網購達人必備】一網打盡賺積分 換旅遊現金禮券、咖啡禮券實測

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全新網購回贈平台「一網打盡」迎新活動進行得如火如荼！凡於活動期間經一網打盡前往淘寶、KKday、Ztore網購，仲送你雙倍回贈「01積分」，憑01積分可以兌換各式各樣嘅豐富禮品、現金券。但係明明已經儲儲埋埋唔少01積分，究竟點樣先可以兌換到豐富禮品？今日小編就化身為你哋嘅小老師，為大家解破疑惑，一齊跟住以下教學兌換禮品喇！

【 兌換禮品小教室🎓】

如何憑積分換禮品？跟住以下輕鬆四步，換取禮品絕冇難度！

Step 1：於香港01手機APP登入帳戶

Step 2：進入「我的」，再按「優惠券」

Step 3：挑選想兌換的禮品，然後按「兌換」

Step 4：兌換後可於「我的」查閱已兌換的優惠券

𠵱家即刻試試用 2000 積分兌換Pacific Coffee電子現金券，撳入下圖逐個Step睇喇！

🔽憑積分換禮品實測🔽

+ 5 + 4 + 3

同學們咪走住！01獎賞又點止得Pacific coffee現金券咁少呢？禮品仲包括CitySuper超市禮券、KKday旅行禮券、百老滙電影券、Häagen-Dazs雪糕禮券等等，大量禮品等你嚟換！不定期仲會推出新禮品，大家記得要密切留意住喇！

+ 3 + 2

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