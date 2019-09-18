【收納達人】廁所都要整整齊齊！5大浴室收納神器必買推薦

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屋企需要整整齊齊，廁所都係一樣！屋企廁所空間咁細，有時啲雜物擺到七國咁亂，唔美觀之餘搵嘢都好麻煩！所以小編今日就同大家分享吓廁所雜物收納大法啦！以下介紹嘅小法寶都好實用㗎！

1. 免打孔浴室三角掛壁架 ¥15.8起 (原價¥27.6起)

想浴室用品整齊又唔佔位置，點少得掛壁架！呢個三角掛壁架毋需打孔，利用無痕貼膠就可以方便穩陣癡好掛架。而且三角形嘅設計可以慳盡廁所角落嘅位置，係淋浴間用嚟擺沖涼用品就啱啱好喇。底部仲有掛釣，可以放沖涼刷等等，十分細心！

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2. 免打孔浴室牆上收納置物架 ¥3.9起 (原價¥6.4起)

如果覺得剛才介紹嘅置物架太細，或者用到嘅地方比較少，咁就可以考慮一吓呢個長方形嘅掛牆置物架喇！長方形嘅設計，方便喺洗手盤附近位置安裝，用嚟擺牙膏牙刷都好方便。

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3. 落地式多層收納置物架 ¥39.9起 (原價¥178起)

如果雜物比較多的話，可以考慮買番個多層置物架，咁物件就比較容易分類放好，收納嘅空間又多啲！

同大家介紹吓呢個多層置物架嘅五大特點啦！

1. 承重力強

2. 防塵防鏽 容易清洗

3. 欄邊加高設計 防止物品掉落

4. 可折疊設計 容易安裝

5. 防滑腳墊 防止刮花地面

而且呢個置物架無論放喺客廳﹑浴室﹑定係房間，都一樣適合！

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4. 浴室專用免打孔防水廁紙盒 ¥28起 (原價¥56起)

唔知有冇人好似小編一樣好懶，唔鍾意換廁紙呢？屋企裝廁紙嘅位置十分唔方便，因為係嵌入式方裝，每次換廁紙都要左塞右塞咁塞入去，真係好麻煩‥‥‥ 但𠵱家有咗呢個免打孔防水廁紙盒就方便好多喇！半自動開關，只需一按就可以自動打開，換廁紙即刻變得方便！而且蓋頂仲有少少位置可以擺吓雜物咁，好方便！

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5. 浴室專用掛牆免打孔折疊式化妝鏡 ¥59起 (原價¥118起)

妹豬們如果喜歡喺廁所化妝的話，咁呢塊折疊式化妝鏡就啱晒你哋喇！平時洗手盤同鏡嘅距離可能比較遠，化妝時都幾辛苦要將身體長期彎腰貼近塊鏡，先可以睇得清楚。但有咗呢塊可以伸縮嘅鏡，以後就唔使咁辛苦，而且仲好慳位！而且有1:3放大鏡面，令細節更加清晰。可以隨意伸縮，調節到光線足充嘅位置，咁化妝嘅時候就可以拿捏每個細節，令妝容更加精緻！

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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