【新品速遞】 3CE Cloud Lip Tint 雲朵唇釉 開架價錢專櫃品質！

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各位姊妹們注意！3CE又嚟放火喇！3CE每次推出嘅新彩妝品都必定會引起熱話，今次亦唔例外！3CE今季新品「Cloud Lip Tint 雲朵唇釉」真係燒着小編喇！唔單止包裝吸晴，連Lip Tint嘅質地、顏色都完全冇得彈！小編幫大家整理咗 4 個必買大熱色號，未揀到買咩色嘅姊妹即刻睇埋落去喇！

今年秋冬季，啞光唇色依然大熱，各個化妝品牌都先後推出啞光唇膏。而喺云云嘅啞光唇膏產品當中，3CE Cloud Lip Tint 絕對稱得上係脫穎而出！皆因佢係屬於奶油慕斯質地，上嘴非常smooth，舒服到就好似搽緊「棉花糖」一樣軟綿綿嘅感覺，妝效仲帶有柔霧感、絲絨感。更重要係！3CE Cloud Lip Tint並冇因爲係啞光質地而變得乾，反而係潤澤得嚟又保留到啞緻嘅妝感，仲可以撫平唇紋，顯色度亦十分出色！

以下 4 個色號都係網上呼聲極高嘅大熱色，睇啱嘅姊妹要盡快搶購喇！

1. #Needful

#Needful 係秋冬必備嘅爛蕃茄色🍅，帶有少少土棕調，顏色既復古又有氣質，膚色偏黃嘅姊妹們都可以放心入手！

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+ 4 + 3 + 2

2. #Active Lady

#Active Lady 係溫柔嘅肉桂紅色，比#Needful更加日常，就算素顏時搽都唔會突兀，仲非常顯皮膚白𠻹！

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+ 4 + 3 + 2

3. #Immanence

想提升氣埸，一枝Lip Tint已經幫到手！#Immanence 係深酒紅色🍷，厚搽顯白之餘，氣埸仲瞬間up up up！連韓國女星金泫雅都搽呢隻色啊！

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+ 5 + 4 + 3

4. #Macaron Red

#Macaron Red 係每個女生都必須要擁有一枝嘅正紅色，搽完立即元氣滿滿，感覺又年輕咗幾歲，簡直係裝嫩必備～

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+ 4 + 3 + 2

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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