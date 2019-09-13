【穿搭分享】GET READY WITH US for ZALORA FASHION FESTIVAL✨

網購攻略 網購攻略

好榮幸 ZALORA 邀請咗我地網購攻略嘅兩位小編 Debbie & Karie 參加早前 9 月 6 日喺新加坡舉行嘅ZALORA Fashion Festival 2019 ！即刻Click入上面條片同 Debbie & Karie 一齊化妝、set頭、換衫準備去event喇！內文附有香港01 x ZALORA 獨家8折優惠碼，唔想錯過就一定要睇埋落去喇！

今次大會的服飾主題為Urban Disco，故名思義，就是把的士高的派對元素注入大都市服飾中，貼地得來不失時尚！ ZALORA

睇完上面條片係咪都俾Debbie & Karie嘅穿搭燒到呢？為迎合番大會服飾主題Urban Disco，Debbie & Karie分別喺 ZALORA網站上精心挑選咗各3套顏色同印花都比較鮮艷、搶眼嘅穿搭！想知道點樣買就即刻睇埋落去喇！小編仲會同大家分享Zalora獨家8折優惠碼，千祈唔好錯過啊！

Debbie's 穿搭分享👗

第一套：

Something Borrowed 吊帶褶疊連身短褲原價HK$199 現售HK$119.9

Something Borrowed 吊帶褶疊連身短褲係V領設計，可以完美展露女生們最性感嘅兩行鎖骨。小編偷偷話你哋知，搽小小Highlighter係鎖骨上面仲可以令鎖骨更加突出喔！肩帶可以調節長度，無論你係嬌小型女生定170cm以上高，都可以調節到啱你嘅高度。

👉按此購買👈

第二套：

Something Borrowed 吊帶荷葉邊背心原價HK$179 現售HK$80.9

Something Borrowed吊帶荷葉邊背心以非常搶眼嘅橙色取得Debbie嘅歡心！而且呢件小背心係Crop top 款式，短身嘅上衣可以拉長下半身嘅視覺比例，營造「長腿姐姐」效果，而且小露一下蠻腰令成個造型都冇咁沉悶！

👉按此購買👈

NA-KD 仿舊牛仔短裙 HK$489

為咗配合番整體造型，既然上身已經係非常搶眼嘅橙色，下身Debbie就選擇用最百搭嘅白色去做搭配。呢件牛仔短裙最特別之處係做咗仿舊設計，係細節位上都花咗唔少心思，例如小破洞設計等，令一條平淡無奇嘅短裙變得更時尚更率性！

👉按此購買👈

第三套：

MISSGUIDED 印花褶疊連身短褲 原價HK$289 現售HK$171.9

MISSGUIDED印花褶疊連身短褲嘅腰線位置做得比較高，令身形比例望落去變得更好，雙腿望落更纖長。連身短褲上嘅華麗圖案，低調得嚟又帶點復古味，非常吸晴。

👉按此購買👈

Karie's 穿搭分享👗

第一套：

Something Borrowed Fluted Hem Straight Neck Fit And Flare Dress原價HK$229 現售HK$150.9

豹紋一向畀人感覺都好容易顯得老氣，好難駕馭。但其實揀啱顏色同款式的話，豹紋都可以着得好有時尚感。好似呢款連身裙一樣，藍色豹紋比一般棕色豹紋更時尚，Karie再利用金色耳環同頸鏈做配搭，令整體穿搭低調得嚟又能引人注目！

👉按此購買👈

第二套：

Something Borrowed 褶疊綁帶短上衣原價HK$199 現售HK$99.9

Something Borrowed褶疊綁帶短上衣印有充滿熱帶風情嘅花卉圖案，令人眼前一亮。呢件上衣充滿小心機，背面係小露背設計。如果你未準備好着大露背裝，不妨先試試入門級嘅小露背裝，畀人一種若顯若現嘅感覺，更顯女人味！

👉按此購買👈

NA-KD 仿舊牛仔短裙 HK$489

下身Karie同樣都係挑選咗呢款仿舊牛仔短裙，皆因佢時尚得嚟實在非常百搭易襯。而且高腰嘅設計可以襯番上身嘅Crop top，拉長身形比例。

👉按此購買👈

第三套：

Mango 紋理上衣 HK$239

Mango吊帶背心上衣顏色係偏向螢光嘅黃色，非常搶眼又符合Urban Disco嘅主題，着上身仲意外地顯白！即使係健康膚色嘅女生都可以輕鬆駕馭𠵱隻顔色。

👉按此購買👈

Mango 皺褶短裙原價HK$399 現售HK$299

下半身Karie就揀咗呢條皺褶短裙，短裙上印有淡黃色嘅直間條紋，同上身嘅黃色小背心作呼應！裙既中間有不對稱嘅皺褶，令成條短裙望落去層次更豐富！而且面料係亞麻質地，夏天着都非常舒服又透氣～

👉按此購買👈

咪走住！𠵱家 Zalora聯同香港01，推出01讀者專享獨家優惠，只要埋單時輸入優惠碼【01ZFF】，即可享有全單 8 折優惠！首次落單客戶仲可以享有 75 折𠻹！優惠期截至 2019年10月31日（優惠受條款及細則約束)，姊妹們快啲把握機會，大手入貨為今個秋冬季做好準備喇！

👉立即前往ZALORA逛逛👈

(產品資料以官方最新發佈為準)

想知道更多即時優惠資訊，立即加入我哋嘅Telegram Group啦！

👉按此進入優惠碼發放區👈