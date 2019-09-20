【網紅集中地】一起去ZALORA在新加坡舉行的FASHION FESTIVAL吧！

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早前ZALORA於新加圾隆重舉行了盛大時裝派對—ZALORA Fashion Festival，Debbie和Karie兩位小編十分榮幸收到ZALORA的邀靖，一同參與這個雲集來自各地時尚網紅﹑名人﹑博主之地！完全讓兩位小編大開眼界啊～

如果想知道網紅的衣服在哪裡買的話，記得繼續往下看！還有香港01的獨家優惠和你們分享啊！

ZALORA是一個網上時裝及美容產品購物平台，總部位於新加坡，他們的網站設有不同的地區網頁，主要為亞洲地區，包括香港、台灣、新加坡、印尼、菲律賓、泰國等等。在ZALORA有超過1000個國際品牌的服飾可供選購，進駐香港已經超過7年之多，早前在本年8月時更於德國上市，鞏固了其在時尚電商的地位。

相信大家看完影片之後都覺得ZALORA Fashion Festival十分吸引！當日場地設有不同的Themed room，讓一眾名人拍照打卡，小編再和大家分享Event的精華照片吧！

🔻立即看看ZALORA Fashion Festival有多Fancy🔻

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ZALORA邀請了兩位來自香港的KOL，包括J Lou(Instagram@jlouofficial) 和Emily Man(Instagram@manchingyung)。

網紅YouTuber J Lou是中法混血兒，YouTube頻道超過21.6萬人追蹤，專拍搞笑話題影片，又時常大騷身材，擁有不少粉絲。

鄰家女孩Emily是Fashion Editor出身，喜愛時裝和一切藝術事物，平易近人性格，讓Emily拉近與粉絲的距離，慢慢增加外界對她的關注。

這次活動的穿搭主題是"Urban Disco"，一同看看他們親自為這次盛會挑選的穿搭吧！

💖J Lou's OOTD:

Jacket:

JORDEN 七分袖夾克 from Superdown $320 (原價$525)

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Top&Skirt:

BREA 繃帶半身裙套裝 from Superdown $690

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Shoes:

透明條帶高跟托鞋 from London Rag $599

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💖Emily's OOTD：

Jacket:

Myles 迷彩牛仔褸 from River Island $439.9 (原價$522.9)

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Bra Top:

Adella 無鋼圈胸圍 from Free People $228.9 (原價$449)

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Pants:

Semi Charmed 慢跑褲 from Free People $644.9 (原價$1,419)

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最近ZALORA聯同香港01，推出01讀者專享獨家優惠，只要結帳時輸入優惠碼【01ZFF】，即可享有全單8折優惠！首次購物的客戶更可享有75折！優惠期限由即日起至2019年10月31日（優惠受條款及細則約束)，大家萬勿錯過！

現在在ZALORA也可以買到時尚品牌Calvin Klein，和護膚品牌Skin Inc的產品。利用ZALORA的手機APP更可以使用"Visual Search"的功能，只要透過APP將你心儀的產品拍下，或從手機影片庫中選擇照片，即可找到相關產品！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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