【脫單必備】淘寶之大無奇不有！你與女神之間就只差一個撩妹神器

網購攻略 網購攻略

淘寶之大，無奇不有！神通廣大嘅淘寶貨品種類應有盡有，只有你諗唔到嘅，絕對冇你淘唔到嘅。今日小編又喺淘寶上發現到寶，堪稱係撩妹神器、脫單神器！有咗佢，單身佬都再冇煩惱！想知道究竟係咩咁巴閉？即刻睇埋落去喇！

今日要介紹既產品就係淘寶上鼎鼎大名嘅「戀愛話術APP」，戀愛話術APP就係一款為單身狗而設嘅手機APP軟件，喺淘寶上有高達2000筆交易量，大量買家表示有咗呢個APP，成功向脫單之路邁前一大步！

戀愛話術APP (Android版本) 震撼價¥3.8

戀愛話術APP (ios版本) 震撼價¥18

戀愛話術​APP有四個強大功能，只要一APP在手，女神都敗在你手！

功能1. 話術庫

終於都畀你拎到女神電話，但係究竟要點樣先可以同女神打開話匣子呢？戀愛話術APP就有強大嘅話術庫，列出多款撩妹必備開場白，一句說話教你俘虜女神嘅心，簡直不要太厲害！

🔽開場白範例🔽

男：你的快遞到了，請簽收。

女：啊？我沒有快遞啊。

男：有的，單子上寫的你收到的是一位集帥氣、才華、高智商、溫柔於一身的紳士。我還有照片，不信你看。（然後發自拍過去）

仲有更多有趣對白等你發掘喔！

+ 2

功能2. 搜尋關鍵字

女神同你傾計你唔識答點算好？呢個時候只要打開APP，輸入關鍵字，輕鬆緩解尷尬！例如女神同你講晚安應該點答好？只要輸入關鍵字「晚安」，即刻有幾個回覆方案畀你揀！

🔽精選回覆🔽

女：晚安！

男：記得做一個有我的春夢。

或

男：睡前千萬不要想我喔，你會失眠的。

功能3. 教學文章

正所謂「書中自有黃金屋」，不斷閱讀可以增值自己、提高情商。因此戀愛話術APP就提供大量極為實用嘅教學文章，例如：「老司機一字一句教你撩妹子」、「沒有搞不定的妹子，只有用錯了方法的你」等等，文章就連標題都起得十分引人入勝啊！

功能4. 海量圖片庫

想要吸引女神關注？認真經營Facebook或Instagram係十分重要㗎！戀愛話術APP提供海量圖片畀你上傳到社交媒體，無論係旅行相、寵物相、美食相都有，想要塑造一個善良、有愛心又見多識廣嘅男神形象就係咁easy！

🔽好評如潮🔽

此APP必火🔥！冇諗到淘寶上竟然有如此偉大嘅發明，實在不能只有小編一人知道！倘若人人都擁有呢個脫單神器，世界從此一定變得充滿愛㗎啫💗💗💗！𠵱家仲要做緊震撼價，只需要¥3.8就可以永久使用Android版嘅APP喇！用緊iPhone嘅朋友都唔使灰心，iOS版本都只需¥18咋！

👉按此購買Android版本👈

👉按此購買ios版本👈

#曲到直

#你哋明㗎喇😏

(產品資料以官方最新發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！



👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈



👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈