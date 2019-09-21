【國貨之光】小紅書上超誇的6大必買化妝品 媲美國際專櫃大牌！

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有睇開小紅書嘅姊妹相信都會知道國貨化妝品已經逐漸崛起。可能好多姊妹對於國貨化妝品都會有所卻步，就連小編一開始都非常抗拒，但經「勇字行頭」嘅小編一試後，竟然完全打破晒對國貨嘅偏見！原來國貨化妝品唔單止價錢平價親民，連實力都不容輕視。今日就同大家分享6樣必買性價比極高嘅國貨化妝品，大家一齊跟住小編發掘寶藏喇！

1. Judydoll橘朵三色巧克力眼影盤 領券價¥29.8

Judydoll 橘朵絕對係平價國貨之光！呢款三色眼影總共有 6 個色號，每款顏色都搭配得非常出色，只要一盒就可以輕鬆化出有漸層感嘅深邃眼妝。一盒三色眼影領取優惠券後只需¥29.8，除開每隻色平均都只係¥9.9！千祈唔好以為平嘢就冇好貨，呢盤眼影小小一盒就有齊啞光、珠光三隻色，粉質仲細膩、易推、唔飛粉，呢個價錢簡直係無可挑剔！

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+ 7 + 6 + 5

2. HEDONE 慕斯胭脂膏 ¥109

HEDONE雖然成立不久，但呢個品牌已經喺國內打響名堂，皆因HEDONE創辦人曾經係 L'OREAL 嘅彩妝師，全部產品都非常緊貼外國彩妝潮流，每次推出嘅新品都令人驚喜連連。而呢款雙色胭脂就係最近喺小紅書上掀起一股大風嘅新品，小編睇到試色圖後一秒馬上燒著，就連「口紅一哥」李佳琦都大力推薦！呢款胭脂非常適合新手入手，質地摸上去係軟軟糯糯嘅感覺，上臉貼服零粉感，輕易就可以打造一種由皮膚底層透出嚟嘅紅潤感，簡直係偽素顏必備！應承小編，無論如何都一定要買！買！買！

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+ 7 + 6 + 5

3. HEDONE 凍啫喱高光 ¥69

HEDONE高光啫喱完全刷新咗我對高光嘅認知，原來高光都可以有咁多種玩法！呢款高光啫喱可以一物多用，除咗可以打亮臉部輪廓以外，仲可以當眼影同打亮鎖骨、全身！搽上佢你絕對係一粒最亮嘅星，閃到對面街嘅朋友都見到！持久度都穩妥妥，Keep到起碼7-8個鐘以上。總共有 7 個色號，其中#泡泡浴、#搖擺彩虹糖係小紅書上呼聲最高嘅 2 大熱門色，呢 2 隻色必入！

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4. HEDONE 眼影盤 ¥139

當初小編睇完Youtuber 仇仇quiqui 拍嘅「夏日果汁妝」後，瞬間就墜入HEDONE眼影盤嘅愛河！呢款眼影盤喺小紅書上超夯，總共有 3 個色號，其中一個色號#木瓜玩鬧正正就係今個夏天最Hit嘅牛油果色！千萬唔好以為綠色好難駕馭，其實上眼後顏色一啲都唔誇張，仲好清爽日常！重點係一盤7色眼影只需¥139，除開每一隻色都唔使¥20！

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+ 11 + 10 + 9

5. Perfect Diary完美日記 小酒管水光脣釉 ¥59.9

學生黨、小資女們今次真係有褔了！呢款Perfect Diary完美日記小酒管水光唇釉真係可以盲買！皆因佢每一隻都調得十分靚，可以同好多專櫃大牌媲美，甚至可以做大牌熱門色嘅替代色！重點係一枝入手價都唔使¥60，今次小編真係要包色喇！

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6. 卡奇色彩極細眉筆 ¥9.9

手殘黨必需要買呢款卡奇色彩眉筆！卡奇眉筆筆芯只有1mm，可以更好勾勒眉頭眉尾部份嘅線條，輕易畫出根根分明嘅毛流感！持久力方面都做得非常好，防水又防汗，小編實身實測過用佢去做運動都冇完全冇甩色！而且一枝價錢只需¥9.9，小編決定要一生回購～

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睇完以上嘅推薦後係咪完全打破你對國貨化妝品嘅認知呢？小編會再為大家發掘更多寶藏，大家密切期待喇！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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