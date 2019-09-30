手袋永遠唔嫌多！NET-A-PORTER精選名牌手袋、服飾一律低至85折！

網購攻略 網購攻略

作為一個時尚嘅職場女性，平時總要有一兩個名牌手袋旁身，必要時拎出嚟充撐一下場面。不過名牌手袋動輒都由萬元起跳，真係未必個個都狠得下心入手，如果姊妹們最近有買手袋嘅打算，機會嚟喇！全英國最大嘅時尚奢侈品網站 NET-A-PORTER 正好做緊秋冬優惠，大量名牌都有折扣，計起嚟分分鐘仲平過喺外國入手！

嚟自英國嘅NET-A-PORTER主打時尚奢侈品，網站上囊括超過350個名牌，以及當紅設計師嘅自家品牌同獨家出售嘅單品，其中包括姊妹們趨之若騖嘅TOM FORD、MARNI、JIMMY CHOO、CHLOE、STELLA MCCARTNEY都同樣有得折！

（NET-A-PORTER截圖）

平時唔捨得以正價買名牌嘅手袋嘅姊妹們，今次絕對要打醒精神！由9月30號去到10月9日，只要於NET-A-PORTER購買精選秋冬新季時裝，包括服裝、配飾、手袋、鞋履，結帳時輸入優惠碼【NEWNOW15】，即可享有85折優惠！

‼️即刻睇睇各大牌子手袋折完幾錢‼️

MARNI Trunk large textured-leather shoulder bag 折後約HKD$10,174 (原價HKD$11,970)

👉按此購買👈

JIMMY CHOO Madeline small studded suede shoulder bag 折後約HKD$10,007 (原價HKD$11,773)

👉按此購買👈

SALVATORE FERRAGAMOMini leather shoulder bag 折後約HKD$4258 (原價HKD$5010)

👉按此購買👈

YUZEFI Doris textured-leather tote 折後約HKD$4241 (原價HKD$4,990)

👉按此購買👈

NATURAE SACRA Arp Sailent leather and resin tote 折後約HKD$4594 (原價HKD$5405)

👉按此購買👈

NET-A-PORTER提供多個國家及地區嘅運送服務，所有商品將會透過DHL寄出，香港地區今日落單，聽日就會收到貨！

👉立即前往NET-A-PORTER逛逛👈

(產品資料以最新官方發佈為準)

唔想錯過任何網購限時優惠？立即 Like 《一網打盡》Facebook專頁同加入Telegram Group啦！你仲可以拎到獨家優惠碼及禮品𠻹！

👉按此讚好《一網打盡》Facebook專頁👈

👉按此進入Telegram優惠碼發放區👈