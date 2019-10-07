【畢業的季節】畢業禮物買乜好？推薦你靚靚乾燥花束男女都啱！

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畢業季節又到喇！唔好以為𠵱家仲早啊，因為如果要訂禮物送畀畢業嘅朋友仔，𠵱家係時候㗎喇！以前就話興送毛公仔，但係悶唔悶啲啊，小編話你知今期送畢業禮物一定係送乾花！

𠵱家想訂花真係超級方便，坊間有好多選擇，而且上個Instagram搵一搵就可以見到好多唔同款式嘅花束，全部任均選擇，仲可以幫你度身訂造個人訂製𠻹。今次小編就嚴選咗4間賣乾花束嘅IG店同大家分享，睇吓有冇啱心水啦！

1. 💐Instagram@betabularasa

呢間IG Shop嘅乾花款式十分多，咩色調都有，唔好以為女仔先啱啊，修長型花束或者較深色調嘅花束都好適合送畀男仔。除咗花束之外，仲有花盒﹑花圈等。而且呢間小店之間仲有推出過手作班，手把手教你親手綁花束，仲可以製成小擺設，擺喺屋企﹑office做裝飾，絕對賞心悅目！有興趣記得留意小店最新資訊，可以直接聯絡店主查詢詳情。良心小店，請大家大力地懲罰佢！

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2. 💐Instagram@cottontreeflorist

佢哋嘅花束包裝十分精緻，綁紮嘅款式令到成束花立即好有儀式感！而且小編好欣賞佢哋紮花束嘅絲帶，印有自家店名，設計好有時尚感。而佢哋主打比較女生嘅款式，想朋友拎住你送嘅花成為全場焦點？呢間小店絕對係一個好選擇！

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3. 💐Instagram@daisyzoom

呢間IG小店賣嘅乾花束十分精緻，所有花嘅配襯都好有心思，比起一般嘅「小文青」乾花束，佢哋嘅花束更加色彩鮮艷，好有春天活潑嘅感覺。而且包裝乾花嘅花紙唔會好大，從而更加突顯乾花嘅色澤同配襯，令到成束花感覺好滿溢好豐富。

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4. 💐Instagram@fruit_teens

覺得送花唔實際的話，有冇諗過可以送食得嘅「花」呢？呢間小店好出名，事關佢哋大熱產品之一就係「士多啤梨花喇」！用50粒士多啤梨砌成一束花，唔止睇得，影完相仲可以食𠻹！相當有心思～ 佢哋一樣有乾花或保鮮花束賣，太陽花絕對係呢間店最受歡迎款式之一，揀啱色調，好適合送畀男仔！

小編提提你，乾花同保鮮花係兩樣嘢嚟㗎！乾花同保鮮花一樣都係經過乾燥及加工處理，可以保存1-2年。但保鮮花係利用新技術將鮮花保留落嚟，顏色同質感都同鮮花十分相近，所以價錢一般都比乾花較貴。

訂花之前記得問清楚店主吖～ 而且呢幾間店嘅花束都有分唔同大小，所以買之前可以慢慢同店主查詢了解清楚。朋友仔畢業，點都要支持吓啦！

(產品資料以官方最新發佈為準)

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