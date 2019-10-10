精選五套淘寶寵物親子裝 恐龍裝兔仔裝乜都有 主人毛孩齊齊賣萌！

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準備踏入秋冬天，最近天氣都開始降溫，又係時候為毛孩添置新衫喇！剩係幫毛孩打扮邊夠搶鏡㗎？有冇諗過主人同毛孩都可以着親子裝，大秀恩愛呢？以下係小編為各位剷屎官精心挑選嘅5套寵物親子裝，保證着出街回頭率100%！快啲嚟揀番一套，同你家毛孩一齊留下充滿愛嘅回憶喇！

1. 針織外套寵物親子裝 ¥69起

買畀毛孩着嘅衫衫當然要以舒服為主！呢件針織外套質料柔軟親膚，又有足夠厚度，冬天着都夠晒保暖。外套前面附有可活動式鈕扣，主人可以按毛孩嘅胸圍大小嚟調節鈕扣，咁就唔怕件外套會太緊，箍到毛孩唔舒服喇！總共有10個尺寸可以揀，小至茶杯犬，大至雪橇都可以揀得合適嘅尺寸㗎！

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+ 6 + 5 + 4

2. 衛衣寵物親子裝 ¥42起

衛衣一直都係秋冬季嘅不退流行，想毛孩可以都趕上潮流，咁就一定要入手呢套親子裝喇！衛衣面料係有彈性嘅螺紋棉，而且仲有 6 款顏色可以揀，每隻色都非常搶眼，同毛孩一齊着出街一定吸引晒所有人嘅注意喇！

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+ 5 + 4 + 3

3. 恐龍造型雨衣親子裝 ¥35.8起

落雨天又想帶狗狗落街散步點算好呢？身為一位稱職嘅剷屎官當然要為毛孩準備雨衣，以備不時之需喇！呢件寵物雨衣設計就夠晒出眾，後背仲有3D恐龍角，造型感十足，立即入手一套，同毛孩一齊化身成為小恐龍喇！

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+ 2

4. 間條連身褲連身裙親子裝 ¥87.5起

呢間淘寶店嘅店主係一位服裝設計師，所有寵物衫衫都係自家設計，獨一無二㗎！店主除咗對設計有要求之外，亦好重視毛孩要着得舒服、舒適。所以衫衫嘅面料都會依據嬰兒選料標準嚟選擇，標榜一分錢一分貨，絕對高質！呢套衫衫仲有得揀褲款或裙款，超級貼心啊💗！

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+ 4 + 3 + 2

5. 兔耳連帽衛衣親子裝 ¥45起

想要毛孩萌上加萌？呢件衛衣嘅帽上面就有對超級cute cute嘅立體兔仔耳仔，着住佢影相打卡放上Instagram一定呃到唔少like，主人們仲都可以趁機賣下萌𠻹！衛衣仲要係全棉面料，質地有彈性，摸上手觸感柔軟又親膚。

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+ 3 + 2

(產品資料以官方最新發佈為準)

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