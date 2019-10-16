冇伏！分享3間高質網紅淘寶女裝店！性價比高、口碑好、款式多！

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最近天氣開始降溫，又係時候準備入手秋冬裝喇！但係望望荷包先發現自己Budget真係非常有限，打算上淘寶平平地淘番幾套秋冬裝着下，又擔心會中伏，搞到每次淘寶都懷住一種既期待又怕受傷害嘅心情。但係各位姊妹以後唔需要再煩惱喇，皆因小編𠵱家就要公開收藏咗多年嘅 3 間「性價比高、評價好、款式多」淘寶女裝店，全部都唔係旺中款，買完唔怕周街同人撞衫！

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店鋪一：KELIFAN酒午

《KELIFAN酒午》走復古輕熟小性感風格，服裝都係以簡單、淨色為主，但喺細節上卻有唔少小心思設計位，例如小V領、一字膊、方領設計等等，畀人感覺性感得嚟又唔會過份暴露，若隱若現嘅感覺更添女人味～性價比同樣冇得輸，針織外套、風褸、牛仔褲都係大約￥100 - ￥200多就可以入手！

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店鋪二：superniniyy 獨家定製

《superniniyy 獨家定製》走簡約休閒淑女風格，大部份服裝以淨色為主，望落簡單得嚟又有設計感，着返工都夠斯文大方得體。雖然價格唔算超級平價，但勝到性價比夠高，就連手工造80%羊毛大褸都係 ¥399 就有交易。而且《superniniyy 獨家定製》貼心地考慮到大家上網買衫唔識揀size嘅煩惱，所以每件item都會搵齊唔同身高體重嘅Model試着，仲附上試着報告畀你參考𠻹！

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店鋪三：MIXDEMIND覓定

《MIXDEMIND覓定》係三間店鋪入面價格屬於最平價、最親民，即使係學生都能夠負擔得到，譬如牛仔褲低至￥64、毛呢外套都只需約￥160 就可以買到。 但係千祈唔好以為平嘢就冇好嘢，其實《MIXDEMIND覓定》嘅銷量極高，仲坐擁 399 萬粉絲！《MIXDEMIND覓定》唔單止價錢適合學生，連服裝嘅款式都比較年輕、休閒。如果你都唔想今個秋冬天着得死氣沉沉，即刻入去逛逛喇！

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姊妹們係咪已經蠢蠢欲動，準備要開始大血拼呢？咪走住！記得睇埋以下積分教學，齊齊儲積分，換好禮！

🔻淘寶賺分四步🔻

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