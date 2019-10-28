【課金攻略】超抵PSN充值卡 教你慳錢上網online打PS4！

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玩開PS4點都要上網online搵人一齊打先開心，好似FIFA呢啲，點都要畀錢買個會籍上網同人打吓先過癮。但係有冇諗過使錢落PSN都可以使得醒目啲，慳番啲錢？今日小編就要過你兩招啦！

平日去PSN買game買會籍啊，可能都會直接用信用卡或者PayPal畀錢，但小編最近就發掘到個新方法，其實會抵過就咁畀錢買！就係用PSN充值卡喇！點解會平啲？等小編慢慢話你知啦～

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原來經淘寶買PSN嘅充值卡其實可以慳番好多！因為呢張1500點嘅充值卡只需¥1,267(約HK$1,405.7)，咁至少可以幫你慳番大約$100～ 雖然大家可能都會心諗一千幾百猶如垃圾，但係有得慳點解唔慳埋佢呢！Btw，提番大家呢個係港服嘅充值卡。

小編搵嘅呢個淘寶PSN充值卡都有幾多好評，主要都係話發貨速度快。成功付款買咗之後，充值卡嘅號碼就會自動發送到買家嘅旺旺，所以記得要檢查有冇收到訊息啊～

PSN會籍分咗幾種：

1. 12個月 HK$308

2. 3個月 HK$128

3. 1個月 $48

當然12個月會籍一定最抵買啦，但係如果想試吓玩先嘅都可以有免費14日試玩！而且用充值卡幫帳戶充咗值，唔單止可以買會籍，仲可以用嚟買吓唔同game。

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小編就介紹吓幾隻2019年人人都知所以不能錯過嘅game啦！

🔻🔻《Call of Duty》🔻🔻

+ 3 + 2

🔻🔻《Monster Hunter: World》🔻🔻

+ 5 + 4 + 3

🔻🔻《Death Stranding》🔻🔻

+ 6 + 5 + 4

🔻🔻《FIFA 20》🔻🔻

+ 8 + 7 + 6

🔻🔻《NBA 2K20》🔻🔻

+ 8 + 7 + 6

(產品資料以官方最新發佈為準)

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