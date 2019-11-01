【唔做送禮勤】氹得女朋友開開心心! $1000以內大熱名牌ITEM之選!

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每年嘅大時大節相信都係男人們最頭痕嘅日子，年頭有情人節、年尾就聖誕節、仲未計紀念日、生日……數數手指，一年隨時要送四次禮物咁多，有時真係諗爆頭都未諗到送乜好！就算今次送得啱，下次都唔擔保一樣取得女朋友歡心，唔想命仔危危乎究竟可以點做？行動前不如睇睇女小編嘅送禮小建議，隨時拯救各位巴打免於水深火熱！

雖然送禮係講心唔講金，但老實講名牌又有邊個會唔鍾意？尤其係女仔，有啲非必需品雖然未必需要用到名牌，但偏偏又會好想要，而女仔又往往未必捨得自己花錢買，如果有人送成件事就即刻fit晒喇！

以下就為巴打們介紹3個中低價位嘅牌子，以及值得入手嘅item，相信十個女仔至少有九個都聽過，甚至係已經bookmarked咗好耐但遲遲都唔捨得買！

Christian Louboutin 唇部彩妝 HK$597起

Christian Louboutin 絕對係每個女人心目中嘅dream brand，即使買唔起佢嘅招牌紅底鞋，至少都要擁有佢嘅化妝品！Christian Louboutin嘅唇膏自推出以來一直話題性極高，皆因唇膏嘅造型係以紅底鞋作為設計靈感，風格奢華高貴又浮誇，加上有36種顏色及3種質地，質素之高，就連口紅一哥李佳琦都不禁稱佢為「口紅中的勞斯萊斯」！所以話，男朋友們你地送緊嘅其實並非係一支唇膏咁簡單，更係一件藝術品！

如果實際啲嚟睇，Christian Louboutin嘅唇膏其實係比一般專櫃唇膏，例如Chanel、Tomford仲要貴，對於愛買唇膏嘅女生們嚟講，一支隨時抵兩支，就算幾鍾意都好，都真係好唔捨得買㗎～

+ 4 + 3 + 2

MARC JACOBS Snapshot 卡片套 HK$791起

MARC JACOBS Snapshot 相機包係今年大熱嘅入門級手袋款式，唔止潮人同小資女人手一個，更係一眾時尚名人同明星私下都會揹嘅愛包，不過由於相機包顏色款式眾多，唔想買錯嘅都係留番畀女朋友自己揀啦～送同系列嘅卡片包都係唔錯嘅選擇，大大個立體logo，配合同色系嘅配色，貫徹返相機包一貫風格，加上有兩個卡片位、一個照片夾，連同拉鏈散銀包，容量都已經足夠日常所需。如果女朋友揹開細袋仔，不妨送呢個卡片套畀佢，證明你平時有細心留意佢嘅衣着，仲唔即刻加晒分！

+ 8 + 7 + 6

TORY BURCH 飾物 HK$499起

首飾對女仔嚟講有多重意義，除咗實際上用嚟襯衫，往往仲係象徵住情侶之間嘅愛情，所以送首飾畀女朋友幾乎都唔會點出錯。Tory Burch 呢個牌子一向都受唔少OL同小資女歡迎，建議男朋友們可以選擇以logo為主，再加上珍珠或碎鐨仔點綴嘅款式，簡約低調之中又帶有少少貴氣，保證穿戴率極高！

+ 6 + 5 + 4

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不過正所謂「鑽石與黃金，都唔及我一片真誠與真心」，名牌雖然更容易取得女朋友歡心，但最緊要都係細心留意女朋友平時嘅暗示，再配合你精心挑選嘅禮物，咁就絕對萬無一失！

最後記得做多一步，經《一網打盡》入手禮物，咁就可以順便賺埋網購回贈積分，積分又可以用嚟換戲飛，到時拍拖活動又有着落喇！

(產品資料以最新官方發佈為準)

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