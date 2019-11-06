【雙十一2019】FARFETCH秋冬貨品78折 OFF-WHITE﹑ Yeezy都有折！

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雙十一就到，大家就知道係時候要掃貨喇！基本上各大平台都做緊大減價，連國際名牌網購平台都有優惠！今日小編就同大家分享英國名牌網站FARFETCH會有咩優惠畀大家啦！想以低價入手名牌包包﹑服飾就要趁呢個大減價嘅好時機喇！

FARFETCH雙十一活動期間，全部秋冬2019系列嘅正價貨品均可享有78折！只要結帳時輸入優惠碼【19SD】即可享有優惠。活動日期由11月6日下午4點，至11月12日下午11點59分，記得把握機會唔好錯過！

有咩產品可以享有優惠？只要撳入去"NEW IN"中，選擇"Autumn Winter 19"，就可以一覽晒有咩秋冬貨品可以享有折扣喇！

小編亦都為大家精心挑選咗唔同服飾畀大家參考一吓，趁住有78折，輕鬆慳番一兩千！

1. NIKE x Sacai LD Waffle sneakers 78折後HK$4,275.2 (原價HK$5,481)

2. GUCCI Gucci Print leather medium portfolio 78折後HK$5,928 (原價HK$7,600)

3. GIVENCHY logo beanie hat 78折後HK$1459.4 (原價HK$1,871)

4. ADIDAS Yeezy Boost Citrin Reflective 350 V2 sneakers 78折後HK$2,659.8 (原價HK$3,410)

5. RIXO Trapeze crocodile-effect tote 88折後HK$2,258.9 (原價HK$2,896)

6. OFF-WHITE floral-print logo tote bag 78折後HK$8,626.8 (原價HK$11,060)

提提大家，以下品牌並不適用於是此活動優惠：

Acne Studios, Balenciaga, Balenciaga Kids, Bell & Ross, Bottega Veneta, Brunello Cucinelli, Burberry, Burberry Kids, Chopard, David Yurman, De Beers, Fendi, Fendi Eyewear, Fendi Kids, Fornasetti, Gentle Monster, Girard Perregaux, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND, GOLDEN GOOSE DELUXE BRAND KIDS, Gucci, Gucci Eyewear, Gucci Kids, Jimmy Choo, Maison Margiela, Mad Paris, Miu Miu, MM6 Maison Margiela, MONCLER, Moncler C, MONCLER EYEWEAR, MONCLER GAMME BLEU, MONCLER GAMME ROUGE, MONCLER GRENOBLE, MONCLER KIDS, MONCLER SACAI, MONCLER X AMI, MONCLER X ERDEM, MONCLER X GREG LAUREN, Moncler X Off-White, MONCLER X ROLLING STONES, MONCLER Y, PHILIPP PLEIN, PHILIPP PLEIN JUNIOR, PLEIN SPORT, Pomellato, Prada, Red Valentino, Tag Heuer, Tasaki, Thom Browne, Tiffany & Co., Ulysse Nardin, Valentino, Z ZEGNA, ERMENEGILDO ZEGNA, ERMENEGILDO ZEGNA XXX, ZEGNA, Zenith

*詳情可參閱FARFETCH活動細則

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(產品資料以最新官方發佈為準)

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