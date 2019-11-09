【海量優惠碼】十一月各大網購平台優惠一覽 X一網打盡積分回贈

網購攻略 網購攻略

各位網購迷有福了！為求以至抵嘅價錢買到心頭好，網購攻略集合咗十一月份海內外網購平台優惠，買嘢前記得先嚟睇一睇，隨時慳番唔少！

💕小貼士：如果經《一網打盡》去指定平台shopping，仲可以賺到多倍積分回贈！賺到嘅「01積分」可以用嚟兌換各種禮品及現金券，例如百老匯電影換票証﹑OK便利店$20現金券﹑city'super$100購物禮券等等。

熱門精選網購平台：

1. 淘寶 - 全亞洲最大網上購物網站 提供五花八門近8億件商品

🔻雙十一活動優惠🔻

優惠一：精選貨品每滿￥400減￥50，無上限不封頂(只限2019月11月11日當日)

優惠二：11月11日00:00 限時搶購低至半價家電

優惠三：名牌女裝低於半價

🔻按圖即睇信用卡及支付優惠🔻

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2. 士多Ztore - 網上雜貨店 超過一萬款糧油雜貨選擇

優惠一：逢星期一更新「今期超爆抵」產品，推出不同產品優惠

優惠二：買滿$150免費智能櫃自取，$350免費送貨

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「今期超爆抵」產品 (Ztore截圖)

3. KKday - 提供一站式旅遊體驗與行程的線上平台

優惠一：購買澳洲行程滿$1000，輸入優惠碼【AUS100】，即減$100

(包括所有熱門票券﹑當地生活﹑觀光旅行﹑交通及遊旅必備產品)

**訂購優惠期由即日起至2019年11月16日，出發日期由即日起至2020年1月31日**

優惠二：購買日本指定紅葉行程滿$500，輸入優惠碼【UTKKDAY50】，即減$50

**訂購優惠期由即日起至2019年11月30日，出發日期由即日起至2019年12月31日**

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4. eBay - 網羅電子產品、汽車、時裝、收藏品、優惠券的全球性網購網站

優惠一：香港地區用戶購買任何物品滿USD120，輸入優惠碼【PCN1111】，即減USD20 (不包括運費及稅費)

**優惠限期即日起至11月15日**

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5. NET-A-PORTER - 時尚奢侈品、名牌服飾網站

🔻雙十一活動優惠🔻

優惠一：凡購買任何Seasonal Edit商品，結帳時輸入優惠碼【SINGLES22】，即可享有78折優惠

**優惠限期即日起至11月11日23:59分**

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6. Rakuten Global Market 日本樂天市場 - 擁有超過1萬間來自日本的人氣潮流商店的網購平台

優惠一：DBS信用卡專享優惠，單一店鋪單筆訂單消費金額需滿10,000日元以上，即可獲取1,500日元優惠券

**優惠限期即日起至2020年4月30日23:59分**

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7. J SELECT - 優質家電廚具、相機影音、美容及潮流品牌商店

🔻Thankful Sale限時多重獎賞🔻

優惠一：限時即減HK$100

＊由2019年10月29日至11月2日，顧客於J SELECT 網上商店單次消費滿HK$990即減HK$100。折扣將於購物車顯示。

優惠二：精選限購產品低至38折

＊由2019年11月3日至6日，購買指定精選產品可享低至38折優惠。品牌包括但不限於AirFree、Berndes、Sennheiser、Vinaera、YA-MAN等。每位顧客只可購買1件精選限購產品。

優惠三：限時快搶優惠券，購物勁減高達HK$9,999

＊由2019年11月7日至8日，於指定時間J SELECT 網上商店推出限時快搶優惠券。購物勁減高達HK$9,999。

優惠四：限時驚喜低至一折搶購

＊由2019年11月9日至11月11日，J SELECT 網上商店於指定日子及時間推出限量低至一折搶購

優惠五：額外400/1000亞洲萬里通獎賞

＊由2019年11月1日至11日，J SELECT會員購物滿HK$2,000可享額外400里數獎賞 (以單一簽帳計算)；或 購物滿HK$４,000可享額外1,000里數獎賞 (以單一簽帳計算)。

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8. iHerb - 一站式天然健康營養品網上商店

優惠一：訂單一律$4美金運費，或滿$20美金即享全單免運費

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9. ZALORA - 一站式時裝網購平台，囊括多個國際和本地人氣品牌

🔻雙十一活動優惠🔻

✨01獨家優惠：購買任何貨品滿 HK$600 ，輸入優惠碼【01Single】即享 75 折！

**優惠限期即日起至12月17日**

其他雙十一優惠：

優惠一：精選服飾減價低至2折，購物滿HK$599，輸入優惠碼【SINGLES25】，即可享75折

優惠二：購買指定雙11貨品滿HK$599，輸入優惠碼【SINGLES30】即享7折

優惠三：購買指定鞋履﹑配件，或包袋貨品滿HK$699，輸入優惠碼【SINGLES40】即享6折

優惠四：首次購物輸入優惠碼【FIRSTBUY】即享額外78折

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時尚服飾網購平台：

1. FARFETCH - 售賣高端女裝、男裝、童裝及高級飾物

🔻雙十一活動優惠🔻

優惠一：購買秋冬2019系列正價貨品滿HK$1,100，輸入優惠碼【19SD】，即可享有78折優惠

**優惠限期即日起至11月12日23:59分**

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2. I.T - 售賣各種時裝及配飾

🔻雙十一活動優惠🔻

優惠一：購買一件貨品即享9折；二件8折；四件7折

**優惠限期即日起至11月11日**

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生活百貨網購平台：

1. 上倉胃子 - 全港首個網上零食店

🔻雙十一活動優惠🔻

優惠一：即日起至11月8日以及11月11日，每天早上11點均推出3款劈價$11貨品可供搶購

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2. PARKnSHOP 百佳 - 網上超市 提供過萬款本地同環球商品可供選購

優惠一：訂單加$1即可換購指家產品

優惠二：精選美酒可享買一送一優惠

優惠三：易賞錢會員專享，購物滿$1,111或以上，輸入優惠碼【1111ARIEL】，即送ARIEL濃縮抗菌洗衣液(910g)連補充裝(720g)超值組合

**優惠限期即日起至11月10日**

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美妝旅遊網購平台：

1. Bobbi Brown - 國際知名專業彩妝及護膚品品牌

優惠一：購物滿$600，輸入優惠碼【SHINE】，即可享全單9折優惠

**優惠限期即日起至11月10日**

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2. BOURJOIS 卓悅 - 售賣多種名牌化妝品及護膚品

優惠一：限時半價際，精選貨品5折起

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3. Clinique - 皮膚科醫生研創品牌，售賣多款人氣護膚及彩妝產品

優惠一：購物滿$750，輸入優惠碼【Holiday】，即免費獲贈Clinique皇牌產品7件套裝(價值$670)

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4. Origins - 以「天然為本，科學為證」為理念的天然護膚及化妝品牌

優惠一：購物滿$980，輸入優惠碼【SURPRISE】，即免費獲贈Origins靈芝菇菌6件旅行套裝(限量100份)

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5. Estée Lauder - 全球知名護膚、彩妝以至香薰品牌

優惠一：首次購物輸入優惠碼【WELCOME】，即免費獲贈皇牌修護精華7ml

優惠二：凡購買任何產品，即可以HK$390換購節日限量版彩妝組合

優惠三：購物滿HK$540，即可以HK$590換購節日禮讚美妝寶盒

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優惠仲未完㗎！各位精明嘅網購迷，如果想買得更抵，就要經埋《一網打盡》去指定平台購物，可以賺到多倍積分及限時雙倍積分，然後以積分換取唔同禮現金券或禮品！

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(產品資料以官方最新發佈為準)

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