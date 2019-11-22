【聖誕禮物2019】總結今個聖誕節男友最想收到的4大禮物—高階篇

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又到聖誕，又到聖誕！聖誕節收到禮物固然開心，但其實自己親手準備禮物畀另一半，嗰種開心可以話係Double up！不過，挑選禮物畀男朋友都係一種「甜蜜的煩惱」。事關好多姊妹們都曾經墜入過送禮誤區，就係送咗一份自以為對方收到後會好感動嘅禮物，最後發現感動到嘅只有自己😢。打後每逢節日，男朋友都會話「唔使送喇」、「唔好嘥錢喇」等等。其實對於男士們嚟講，禮物好簡單，最緊要係「實用」！如果能夠送一份正中男友下懷嘅禮物，相信佢收到後必定興奮得血脈沸騰啊！

「100分女朋友」真係唔易當，一來對於揀禮物完全毫無頭緒，二來又怕男朋友收到禮物後無驚又無喜。雖說「物輕情義重」，但如果稍為有啲經濟能力嘅姊妹，不妨可以花多小小錢送一份既實用，男朋友收到後又絕對會「加你分」嘅禮物喇！

有見及此，小編已經向身邊嘅男性朋友們虛心請教，最後總結咗以下 4 件普遍男性們最想收到嘅實用聖誕禮物—高階篇，請各位姊妹笑納。

1.Nintendo SwitchHK$2,003.63​起

如果你嘅另一半嗜好係打機，送Switch絕對係最佳選擇。點解？事關小編身邊嘅男性朋友們都一致認為，當女朋友願意送佢一部遊戲機，就正正意味住「女朋友終於批準我打機」。咁以後佢就唔再需要偷偷摸摸地打機喇！所以話，Switch唔係一部遊戲機咁簡單，背後嘅意義極大！😏😏😏

對於男士們嚟講，有咩感動得過尋覓到一個肯陪佢捱M記嘅女人？咪就係一個肯陪佢打機嘅100分女友囉！Switch有好多適合2個人一齊玩嘅遊戲。平時拍拖活動來來去去都離不開行街、睇戲、食飯。若果放假想喺屋企抖抖，又想同男朋友仔二人世界，不如一齊玩吓Switch，有得互動之餘，又可以陪佢做佢最鍾意做嘅活動，男朋友今次仲唔冧到爆？想知有咩Game適合情侶玩，撳入下圖睇小編推薦：

🔻二人遊戲推薦🔻

+ 3 + 2

2.GoPro HERO 8 BlackHK$3,300

男朋友係屬於運動型，鍾意同陽光玩遊戲？咁GoPro就啱晒佢喇！作為一部運動型攝影機，GoPro稱得上係行內嘅佼佼者，性能方面絕對係毋庸置疑，而知名度亦可以話係無人不曉。無論係上山下海，抑或出國旅遊，GoPro絕對係大派用場。

早前，GoPro推出咗最新型號 — GoPro HERO 8 Black，性能上完全提昇到另一層次。皆因GoPro HERO 8 Black採用全新Hyper Smooth 2.0防震功能，即使冇手持穩定器輔助都可以拍出超流暢穩定的畫面。如果放假鍾意同男友一齊行山、露營、周遊列國。咁就可以帶埋GoPro，同男友拍底旅程中嘅一點一滴，拍底屬於你哋兩人嘅Vlog！

3. DJI Mavic Air 航拍器 HK$6,299

如果你男朋友愛好攝影，一般單反相機相信已經不足已滿足佢對攝影嘅野心。呢個時候，航拍機絕對係送禮首選。但係市面上嘅航拍機選擇極多，價格落差亦好大，平至百幾元，貴至數萬元嘅航拍機都有。到底應該點樣揀好？

其實喺物色航拍機時，應該要先衡量自己預算、需要及其功能，從而揀出性價比最高嘅選擇。小編都向攝影發燒友請教過，再綜合埋網上各買家分享意見，如果你正在尋覓一部高穩定性、高續航力、高畫質、輕便易攜嘅航拍機，「DJI大疆 Mavic Air 航拍器」會係性價比最高之選，唔單止網上一片呼聲，連Youtuber 大J都大讚，稱佢為係「暫時最適合旅遊，最強既航拍機！」

DJI大疆 Mavic Air 航拍器賣點係首部最強最輕巧嘅航拍機，折疊後體積與一部智能手機相約，重量都只係約430克。千萬唔好以為佢細細部，性能就會被比下去。即刻撳入下圖睇重點特色：

+ 3 + 2

4. AirPods Pro券後價HK$1,836 (11/25日開搶)

早前Apple推出咗新一代AirPods Pro，加入多個全新功能，喺整個設計、音質方面都有明顯提升。AirPods Pro內置主動式降噪系統，可以有效隔絕外界所有雜聲，隔音效果可以話係超越坊間其它同價位對手，相信絕對可以滿足到對音質有要求嘅男士們。相對地，AirPods Pro定價都提升咗唔少，即使你男友係一名果迷都可能會因為價錢而有所卻步。呢個時候，如果你體貼地洞察到佢嘅慾望，喺聖誕節普天同慶嘅日子裡送佢一部AirPods Pro，今次佢仲唔冧到爆？😍😍😍

🔻AirPods Pro矚目新功能🔻

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