一網打盡雙11+Black Friday網購優惠! 12樣必買減價產品合集!

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每年年尾都係各位網購達人期待己久嘅「大折日」，事關整個十一月，各大網購平台都會爭相推出大量震撼優惠，不過優惠多籮籮，隨時走漏眼。各位購物狂、網購迷，如果想將所有着數優惠舐得一乾二淨，就要捕實一網打盡，睇晒下文，做足功課，睇準時機出手搶購！

十一月有雙十一及感恩節兩大「折日」，雖則雙十一已經過去，但優惠仲未離我地而去，事關接住落嚟就係Black Friday同Cyber Monday，優惠隨時再升級，折扣更大力度！各位購物狂喺過去一星期仲未買夠？仲未買到心水貨品？咁𠵱家就係你嘅最後機會，錯過又要等一年！

由11月20日至11月29日期間，《一網打盡》將會透過直播節目《搶購現場》，為大家搜羅每日至抵嘅必搶爆品！主持網購達人以及宅男女神嘉賓更會於直播中同大家互動，即場開箱試玩唔同產品之餘，仲會送上獨家搶購連結，以及直播五大福利，其中除咗有「01積分」，更加有高達$1000嘅購物現金券！立即撳入下圖睇睇有咩着數！

今次為大家搜羅嘅必搶爆品種類多多，除咗有近期大熱嘅Apple iPhone 11、Airpods Pro，仲有其他電子用品同小型家電，相信總有一樣啱大家！小編睇勻咁多樣產品，覺得German Pool浴室寶、Iris除塵蟎機認真抵玩，減減埋埋差唔多接近半價！

🔻重點搶購產品🔻

+ 8 + 7 + 6

想平就要搶，要搶就要快人一步，事不宜遲，即刻睇埋以下搶購竅訣！

🔻搶購爆品攻略🔻

Step 1: 準時於直播日中午12:30收睇一網打盡嘅直播節目—《搶購現場》

Step 2: 獲得主持人與星級嘉賓送出嘅獨家搶購連結

Step 3: 進入連結後將搶購產品加入購物車

Step 4: 結帳時使用優惠碼【PCNSMZDM1119】(滿USD$200減USD$30)或【PCNCUP1119】(滿USD$$60減USD$10)，即可以優惠價買到心水產品！

**【PCNSMZDM1119】只限首5000名eBay用戶，【PCNCUP1119】只限首10000名eBay用戶，每個用戶只限使用一次，先到先得，用完即止**

睇完就好即刻去搶喇！優惠不等人！記得記得，想抵過人入手以上產品，就要睇實「一網打盡」網站 或 「一網打盡」Facebook專頁，同埋喺11月20日、21日、22日、25日、26日、29日下午12:30做好準備，準時捕實搶購連結！

(以上資料以官方最新發佈為準)

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