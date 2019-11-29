【Black Friday2019】多間海外網店優惠 + 8千蚊入手Chloé攻略🔥

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一年一度嘅Black Friday馬上到喇！鍾意網購嘅你又點可以錯過？各大品牌將會喺呢個大節日進行大減價，無論係實體店定係網購平台都會有超級抵deals！呢個大日子可以話係全年入手好物嘅最佳時機，好多人都會等到呢個機會先去掃貨，咁就可以慳番一大筆喇！想知各大網購平台有咩着數？小編已經整合咗唔同類型平台Black Friday嘅優惠資訊，記得睇埋落去喇！

🔻簡單的節日概念🔻

感恩節: 11月28日

Black Friday: 11月29日

Cyber Monday: 12月2日

感恩節其實喺每年11月尾二嗰個星期四，感恩節翌日就係傳說中嘅Black Friday喇！感恩節係美國當地最大型嘅節日，簡單嚟講就等同我哋嘅農曆新年一樣，所有人都會同屋企人過呢個節日㗎。

而緊接感恩節嘅Black Friday可以話係令全國人民瘋狂嘅大日子，因為喺當晚嘅凌晨12點後，基本上所有店舖都會進行瘋狂大減價！全國國民都會通宵進行搶購活動...... 係咪聽到都已經覺得熱血沸騰好想參與呢？ 身在香港嘅你唔使灰心，因為全能嘅網購平台幫到你！絕對可以喺呢個普天同慶嘅大日子一齊使錢，帶晒所有心頭好番屋企！

而感恩節之後嘅星期一就係Cyber Monday，各個網購平台都會繼續推出優惠，畀一啲錯過咗Black Friday掃貨大日子嘅人刺激經濟💸！

馬上同大家分享各大海外網購平台 Black Friday優惠資訊🔥🔥

女士們記得睇到最尾會有小編搶購名牌包包攻略😍

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假如想買電器的話，小編建議去美國或澳洲地區嘅Amazon，咁樣的話就可以較容易解決家電電壓嘅問題。記得要留意番當哋開賣時間啊！另外，一般喺外國購入嘅電子產品喺香港係冇保養，而Apple 產品的話，一般只有唔插SIM卡嘅產品享有國際保養(例如 iPad Wi-Fi 版本)。

最後就等小編分享一吓Black Friday入手名牌包包攻略啦🔥🔥

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(產品及活動資料以官方最新發佈為準)

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