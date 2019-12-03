【禮物攻防戰】如何不着痕跡暗示男朋友送禮物?女朋友必學4大招數

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每逢大時大節，相信有唔少女生們都同小編一樣，深深體會嗰種到「又期待又怕受傷害」嘅道理，尤其喺情人節、七夕、聖誕節呢啲「戀愛的節日」，無論兩個人已經一齊咗幾多個年頭，女仔都總係會花盡心思時間去裝身扮靚，買定禮物，使出渾身解數為男朋友準備一個難忘嘅回憶。如果你嘅男朋友仔都係咁識做嘅，小編真係恭喜你啊，相反，如果你嘅男朋友每次都係兩手空空，冇安排節目又冇預備禮物咁同你過節，都咪話唔灰心……其實女仔都只係想男朋友喺適當時候氹下自己啫，唔通對佢地嚟講真係咁難，真係冇辦法？

姊妹們其實又唔使咁灰嘅，首先小編想話你地知，you are not alone🤝！事關節日禮物拉鋸戰係大部分情侶都要經歷嘅考驗之一，不如先睇睇其他姊妹嘅經歷，你就知你嘅男朋友並非異類，而係有唔少男人對節日都係比較遲鈍！

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所以話女人真係唔易做，面對男朋友，內心有無限個小劇場上演緊嘅同時，又要保持住矜持。想要禮物，又會怕對方覺得自己太港女👉👈；買錯禮物，又驚對方覺得自己唔知足👉👈，不過與其自己谷住道氣，倒不如運用一啲小心機暗示男朋友，可能仲會有意想不到嘅驚喜！

🔻第一招：花式暗示法🔻

男朋友係一種左耳入右耳出嘅生物，當你以為坦白講就實冇死啦，但其實佢地呢刻聽完，下一刻就隨時冇咗件事 😵 咁呢個時候你就可以活用心理學入面嘅「21天效應」，意思即係重覆同一個動作或者想法21日，咁佢就會變成一個習慣性嘅動作或念頭，所以姊妹們識做啦，淨係講一次係唔夠㗎，你需要隨時隨地用盡各種方法催眠男朋友仔！

假如有個手袋你真係好想要嘅，你就要提早一段時間開始籌謀。首先要少量多次，佯裝無意咁吹枕邊風。然後間唔中就可以喺IG或者Facebook post啲有關於禮物嘅memes，或者「十萬個激嬲女朋友的理由」禮物篇嘅圖，驟眼望落去就好似分享緊搞笑嘢，但實際上係提醒緊佢要識做呢😏😏😏～最後就係帶埋男朋友一齊去行街街，呢個時候無論係見到櫥窗入面嘅寶貝，定係街外人嘅同款，其實你都唔需要講啲咩，只需要兩眼發光，目不轉晴咁盯實個袋 🥺 以眼神流露出你心底嘅渴望就足夠了！

🔻第二招：借助姊妹團🔻

所謂好姊妹，就係必要嘅時候用嚟助攻。以下方法同以上技巧有異曲同工之妙，就係當你嘅好姊妹收到禮物時，你除咗可以表現出非常羨慕妒忌嘅一面（注意演技修練，不能過火），同時亦都可以借好姊妹把口，講吓收到禮物時有幾感動，有幾興奮，有幾感激自己嘅男朋友，以及佢點樣禮尚往來氹番對方。正所謂有比較就有傷害，任何人都唔會想自己被比下去，咁自自然然就會識做啦！

🔻第三招：價錢打動法🔻

用完各種暗示法，再進一步你就要付出少少時間同心機，做定功課喇！除咗要講得出點解想要，個袋有咩咁好，最好就用些少時間比較埋唔同嘅入手方法同價錢。

就例如你想要Furla嘅Metropolis手袋，門市可能賣緊二千尾，咁呢個時候你就要上網搵下有冇更平嘅選擇，當你發現MYBAG賣緊$2420，而Farfetch只係賣緊$2009嘅時候，第一步先要沉住氣，無意中透露畀男朋友知，原來呢個袋喺MYBAG買平咗幾舊水，然後隔一段時間，再話佢知「Oh my god，原來喺Farfetch買仲平啲添呀」，呢招除咗可以顯示到你志在必得嘅決心💪💪💪仲可以借價錢同優惠嚟打動對方，等佢覺得自己送得精明送得抵，同時亦都解決埋男士唔知去邊度買女人嘢嘅煩惱！

🔻第四招：禮尚往來🔻

嚟到最後，小編想提提大家，世界上係冇不勞而獲嘅事情，不過並唔係話你花時間做足以上幾個step就代表有付出，而係你都要同樣投入你嘅心意，為男朋友準備番份佢鍾意嘅禮物，畢竟禮物嘅意義在於心意，在於個種心愛之人為自己準備禮物嘅甜蜜感👩‍❤️‍👨。

由於唔同男朋友有唔同喜好，所以小編就唔在此一一介紹了，不過小編確信有一份禮物係個個男朋友都一定鍾意嘅，呢份禮物就係你自己喇！既然都準備咗咁多，不妨做多少少，買定套靚靚戰衣，氹得男朋友開心之餘，又可以令感情升溫，留低一個sweet sweet嘅節日回憶！

聖誕主題性感內衣 HK$314

聖誕節性感連衣裙 HK$392.9

兔女郎性感服裝 HK$235.1

實戰小教室：無論係揀禮物定玩暗示，都切記要循序漸進，梅花間竹咁使用以上技巧，視乎拍拖嘅時間，選擇適合嘅禮物，一開始揀嘅禮物絕對要價錢親民，同埋款式易認，等男朋友一見到個袋就諗起你，最後當然係要修練演技，間唔中再出下嗲功，正所謂「撒嬌的女人最好命」，咁距離成功又近咗一大步！

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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