買聖誕禮物畀Bro好Gay? NO!係愛啊哈利 單身狗都想收禮物啊 汪汪

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聖誕節呢啲咁催淚嘅日子，望見街裡愛人一對對，單身狗們都可能忍唔住要瑟縮街角流兩滴馬尿。相信好多冇節目冇愛人陪嘅巴打都會選擇留喺屋企打足一晚機就咁hea咗佢。Lonely Christmas其實大家都想同重要嘅人一齊過㗎，男人都只係口裡說不，內心其實都想約埋班兄弟一齊過，出去溝吓囡都好。今個聖誕，冇囡陪嘅你，不妨約埋各位單身巴打一齊慶祝吓啦！

小編有一種90%準嘅Stereotype，就係相信9成男人都係冇乜節日概念。作為一個男人，你有幾耐冇收過聖誕禮物呢？可能你又會話：「車，禮物之嘛，好閒啫！」但小編相信，你都係口裡說不啫，試問有邊個唔鍾意收到禮物呢😳 不如今個聖誕節就趁呢個機會氹吓自己同一班兄弟啦！

網絡圖片

你以為幾個男人送禮物畀大家好gay？咁你就大錯特錯喇！小編會話你哋好有愛，好有心思，對朋友都咁好，對女朋友一定仲好，絕對係暖男！可能有啲男仔睇到𠵱度，都係心諗：「唉，搞咁多嘢做乜啫！」但我話你知，覺得揀禮物好煩唔緊要，因為小編早已準備妥當，立刻睇吓以下產品啱唔啱心水啦！如果你都想要嘅話，即係代表送畀你班老死都會鍾意啦！

🔻Nintendo Switch 遊戲《寶可夢劍／盾》(Pokemon Sword/Sheild) 🔻

*官方零售價$429

有玩過Switch嘅朋友一定知最近Pokemon呢隻game有幾hit！小編身邊嘅男同事都日日咿咿唉唉話好想玩，唔趁𠵱家新出嘅時候買，唔通等2020年？而且入手隻game畀你個bro都有着數吖，遲吓又可以問番佢借嚟玩😏 氹到老友開心自己又有得玩，仲唔係一舉兩得？

HK$429係官方零售價，小編知道坊間實有啲賣遊戲碟嘅地方賣得仲平，價錢大約係HK$355-$428之間，得閒去信和或者好景行吓啦！

🔻JBL Flip 5 便攜式防水藍芽喇叭 (藍色)🔻

*HK$570

趁仲有多少少時間，不妨上網揀禮物啦，網購送到屋企，唔使一個禮拜就搞得掂。小編揀咗呢個JBL 防水喇叭畀大家，小編個人都好喜歡㗎，JBL 品質出名唔錯，如果喜歡喺屋企播吓歌，又或者開party需要音樂的話，送畀朋友仔都好實用，最好就係出去玩嗰時以後有人可以自備喇叭喇！😝

而且呢個喇叭官方建議零售價係大約HK$899㗎！𠵱家經《一網打盡》去eBay度買，只需HK$570，大約係6折嘅價錢。咁平又實用，益吓兄弟都無妨啦。

JBL Flip 5 便攜式防水藍芽喇叭 (藍色)

🔻JBL T500BT 無線頭戴式耳機 (黑色)🔻

*HK$360

同樣都係耳機，但呢個就再貼心啲，因為係一人專享的無線頭戴式耳機！同樣出自JBL，都係高音甜低音準嘅好嘢，而且勝在價錢夠平，只係HK$360咋。假如你想買份禮物敷衍吓班死黨，呢個JBL貼心又實用，都唔失禮㗎。而且成班男人打機一定要一邊打一邊語音對話，買番個耳機畀佢就啱晒啦！諗吓邊位手足有需要啦，實有人啱用嘅😛

🔻Philips NT3160 鼻毛耳毛及眉毛修剪器🔻

*HK$99

好喇嚟到最後一樣，呢樣嘢一定人人都啱用，但係又唔會自己去買嘅嘢，就係鼻毛修剪器喇！相信各位巴打身邊都實有啲不修邊幅嘅滄桑型男人，型係型嘅，但有時都會頂唔順佢實在太不羈嘅造型...... 所以送呢個修剪器畀佢就啱晒喇！🤣 唔單止可以修剪鼻毛，連耳毛同眉毛都可以用呢個修剪器嚟修剪𠻹，絕對係一個足夠應付晒所有需要嘅三合一神奇修剪器。

而且勝在夠平，啱巴打用之餘又可以慳住荷包🤫 以後仲可以唔使見到佢啲叉晒出嚟嘅鼻毛喇，YEAH！仲唔係win-win雙贏？99蚊就可以搞得掂嘅聖誕禮物，幾時都話男人一定易氹過女人。

Philips NT3160 鼻毛耳毛及眉毛修剪器

仲記唔記得失戀嘅時候係邊個陪你劈陪你飲悶酒？邊個次次幫你手呃條囡話同你一齊打緊機？邊個知你冇錢使，塞幾百蚊畀你再講句：「拎去使啦，x頭！」

係兄弟啊！！今個聖誕一齊圍爐取暖，買吓禮物畀大家過冬啦。

(產品及優惠資料以官方最新發佈為準)

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