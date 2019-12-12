送禮最怕fail 有咩禮物人人收到都讚好? $500-$1K內聖誕禮物推薦!

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聖誕節即將來臨，當然唔少得就係約埋三五知己大搞聖誕Party，互相交換禮物喇。但係，有冇諗過交換禮物背後嘅意義呢？單純地想收禮物？覺得好玩又刺激？其實，除咗朋友之間交換禮物搞吓氣氛之外，聖誕節絕對係一個大好機會畀你大大方方地向你身邊重視嘅人「藉著節日說愛你」💗！若果你同小編一樣都係女漢子一名或者係直男一名，平白無故又唔好意思直接送禮物畀身邊人。聖誕節就係一個完美藉口，藉住節日嚟向你重視嘅人表達一年來對佢嘅謝意。

唔知道喺你哋心目中最想感謝嘅人係邊個呢？父母？另一半？兄弟姊妹？對象係邊個都唔緊要，既然係咁重要嘅人，挑選聖誕禮物嗰時就唔可以草率了事喇。不妨可以花多小小錢，送一份更實用嘅禮物。

不過送得貴之餘，錢都要花得值得㗎😎。作為一名精明網購專員嘅小編，已經幫大家挑選咗以下五​大HK$500 - HK$1000以內聖誕禮物之選，內附各平台網購價格比較，話你知去邊買先係最抵買，值得絕對你參考一番。

1. IRIS OHYAMA IC-FAC2 除塵蟎吸塵器(送塵袋) HK$649

除塵蟎吸塵器稱得上係每個人屋企都必需要擁有一部嘅清潔神器。即使你已經有定期清洗床單、更換被鋪，其實塵蟎都會無聲無色地潛藏喺床褥、枕頭、被鋪、梳化、毛公仔等等裡面。加上香港溫暖又潮濕嘅環境，非常適合塵蟎生長，完美地孕育出成千上萬嘅蟎蟲。甚至英國都有研究顯示，只要二個星期唔更換床單被鋪，已經可以繁殖出過百萬個塵蟎及細菌。

塵蟎可以話係誘發過敏問題嘅萬惡之源，尤其係本身已有鼻敏感、皮膚敏感、哮喘或有其它過敏症狀嘅人士，絕對唔可以睇輕塵蟎，擊退塵蟎就係邁向健康嘅第一步！

若果你都想要你重視嘅人身體健康，唔單止係靠把口去祝福人哋㗎。送對方一部除塵蟎吸塵器會係更實際嘅辦法。而來自日本嘅IRIS OHYAMA IC-FAC2 除塵蟎吸塵器，網上一片呼聲，功能都非常強大。IRIS OHYAMA IC-FAC2 除塵蟎吸塵器主打強效吸力，吸頭每分鐘會拍打震動6000次，可以吸走高達98%嘅塵蟎；加上兩個獨特旋風氣流結合，搭配「暖風機能」嚟降低室內濕度，創建一個乾爽嘅環境，令塵蟎難以滋生。

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2. Jo Malone 英國梨與小蒼蘭 100ml HK$727

英國香水品牌Jo Malone相信大家都唔陌生，買嚟送禮絕不失禮。無論係少女抑或熟女，對呢個品牌都唔會抗拒。Jo Malone喺品牌形象、產品包裝、產品外型、香水香味等方面都完美俘虜咗無數女士們嘅心，就連韓星、外國名人、甚至係凱特王妃都有透露過自己每日最愛用嘅香氛正正係來自Jo Malone，稱得上係云云香水品牌中嘅一大「猛將」。若果你對自己揀禮物嘅品味欠缺信心，送Jo Malone香水係最安全又唔會Fail之選。

留意番，每個人對香味嘅喜好都有所不同，你可以根據對方嘅日常打扮、形象、性格去挑選最啱佢嘅選擇。如果實在唔識得揀，不妨直接入手Jo Malone最招牌，亦係長居第一位嘅香味—「英國梨與小蒼蘭」，單凡聞過呢個味道嘅人都會愛上。「英國梨與小蒼蘭」屬於接受度較高嘅香味，清新嘅梨子香再配合埋淡淡白色小蒼蘭嘅花香，兩種果香與花香味糅合之後，聞起上嚟舒服又柔和，唔會係過份濃烈又低俗嘅味道。

🔻各國網民都愛用Jo Malone🔻

+ 6 + 5 + 4

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網購價格對比 — Jo Malone 英國梨與小蒼蘭 100ml

3. 德國寶 - 光速氣炸鍋 CKF-110 券後價HK$842

若果要數近年來最hit嘅煮食爐具，「氣炸鍋」絕對毫無懸念地登上第一位寶座！點解氣炸鍋可以Keep住詢問度咁高？而且購買熱潮更不退反增？無非都係因為可以輕鬆整出健康無油煙嘅煎炸料理。只要再花多啲心思上網參考一下其他用家分享嘅食譜，想靠一個鍋煮出過百款創意料理真係無難度。

氣炸鍋屬於小型家電，若果想用得更安心及放心，可以考慮入手信譽度高、口碑好嘅品牌。德國寶光速氣炸鍋價格雖然不及國產氣炸鍋便宜，但勝在品牌歷史悠久，值得信賴，買嚟送禮一流！

德國寶光速氣炸鍋利用智能光波爐技術，可以喺無火無油情況下，快速加熱煮食，最高可加熱至250°C，煮出酥酥脆脆嘅油炸效果。最值得一讚係，鍋蓋採用通透式玻璃，令整個煮食過程一目了然，更容易掌握烹調效果，煮食新手都啱用！

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4. B&O BeoPlay E8 真無線耳機 炭砂色 券後價HK$903

近年無線耳機大行其道，有線耳機已經漸漸離開主流。而唔同影音視聽品牌都爭相推出各款無線耳機，無論係平抑或貴嘅選擇都有。不過，既然係送禮物畀最重要嘅人，不妨可以大膽入手價格較高，品質都相對較好嘅無線耳機，事關買到一個品質好嘅耳機，之後就唔需要再頻繁地更換。

唔知大家有冇聽聞來自丹麥嘅奢華影音品牌—Bang & Olufsen（B&O）呢？B&O嘅BeoPlay E8 真無線耳機由外表開始已經盡顯奢華，不論係耳機或充電盒，都採用咗高級真皮革、鋁材、不鏽鋼等材料。

撇開外觀，性能亦非常強大。只需要充滿一次電就可以持續使用4個鐘，充電盒仲可以額外提供2次充電，意味住可以用到足足12個鐘，續航力極高。最特別一點在於「透明模式」，即使聽緊音樂都可以切換為靜音，換言之你可以聽到外界嘅聲音，所以如果有人同你講嘢時都唔需要除低耳機。

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5. AMAZON - (第十代) Kindle Paperwhite4 2018 8GB 電子閱讀器 HK$729

「書中自有黃金屋」呢句說話相信大家都聽過無數百次。若果可以培養到每日閱讀嘅習慣固然係一件好事。不過，作為香港地打工一族，日日返工放工又OT，基本上想睇書嘅時間都冇。即使想帶本書喺身，搭車、食飯等無聊時候可以睇吓，但無奈地本書又重又厚，真係好難隨身攜帶。

Kindle 電子閱讀器無疑係解決咗以上所有問題，因為只要一機在手，無論想睇咩書都可以即刻上網下載即刻睇。而且機身又薄又輕，放入手袋背囊都唔阻埞，咁以後想幾時睇書都可以自己話事！若果你嘅送禮對象平時都鍾意睇吓書，收到呢份禮物一定會倍感窩心。但若然對方冇閱讀習慣，話唔定Kindle 電子閱讀器可以令佢從此愛上閱讀𠻹！😍

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